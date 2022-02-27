«Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Наполи», который состоится 27 февраля 2022 года

«Лацио»

Римский клуб на днях вылетел из Лиги Европы, хотя показал хорошую игру с большим количеством голевых моментов. Коллектив борется и в чемпионате Италии, занимая шестое место в турнирной таблице и набрав 43 очка. При этом «Лацио» не проигрывает уже несколько матчей в Серии А и имеет положительную статистику (53:40). Предстоящий матч с одним из претендентов на Скудетто обещает быть напряженным и интересным до последней минуты.

24 февраля «Лацио» сыграл вничью с «Порту» (0:0) в Лиге Европы, а 20 числа не смог переиграть «Удинезе» в чемпионате (1:1).

«Наполи»

Неаполитанский клуб постигла такая же участь, как и с «Лацио», а именно вылет из Лиги Европы в противостоянии с «Барселоной». Коллектив теперь может сконцентрироваться на борьбе за золотые медали в чемпионате Италии. На данный момент «Наполи» занимает третье место и отстает на три очка от лидера, при этом сыграв на игру меньше. Таким образом, у подопечных Спалетти есть хороший шанс сравняться по очкам с «Миланом» и продолжать борьбу за медали.

24 февраля «Наполи» проиграл «Барселоне» (2:4) в Лиге Европы, а 21 числа в чемпионате команда завершила поединок с «Кальяри» вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 3.06

Ничья – 3.43

Победит «Наполи» – 2.48

Статистика

«Наполи» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Наполи»

Четыре из шести матчей клубов за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.48. Клуб из Неаполя имеет хорошую статистику личных встреч с «Лацио» и может сравняться по очкам с лидером Серии А, что является хорошей мотивации для победы.