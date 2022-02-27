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«Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:32
«Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Наполи», который состоится 27 февраля 2022 года

«Лацио»

Римский клуб на днях вылетел из Лиги Европы, хотя показал хорошую игру с большим количеством голевых моментов. Коллектив борется и в чемпионате Италии, занимая шестое место в турнирной таблице и набрав 43 очка. При этом «Лацио» не проигрывает уже несколько матчей в Серии А и имеет положительную статистику (53:40). Предстоящий матч с одним из претендентов на Скудетто обещает быть напряженным и интересным до последней минуты.

24 февраля «Лацио» сыграл вничью с «Порту» (0:0) в Лиге Европы, а 20 числа не смог переиграть «Удинезе» в чемпионате (1:1).

«Наполи»

Неаполитанский клуб постигла такая же участь, как и с «Лацио», а именно вылет из Лиги Европы в противостоянии с «Барселоной». Коллектив теперь может сконцентрироваться на борьбе за золотые медали в чемпионате Италии. На данный момент «Наполи» занимает третье место и отстает на три очка от лидера, при этом сыграв на игру меньше. Таким образом, у подопечных Спалетти есть хороший шанс сравняться по очкам с «Миланом» и продолжать борьбу за медали.

24 февраля «Наполи» проиграл «Барселоне» (2:4) в Лиге Европы, а 21 числа в чемпионате команда завершила поединок с «Кальяри» вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 3.06
  • Ничья – 3.43
  • Победит «Наполи» – 2.48

Статистика

  • «Наполи» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Наполи»
  • Четыре из шести матчей клубов за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.48. Клуб из Неаполя имеет хорошую статистику личных встреч с «Лацио» и может сравняться по очкам с лидером Серии А, что является хорошей мотивации для победы.

Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 14:52
Лацио много сил отдало в матче с Порту на Олимпико, однако португальские 1-2 так и не смогли отыграть подопечные Сарри, сыграв в ничью с "драконами" 2-2 в ответном домашнем матче. На прошлой неделе на фриульской земле с Удинезе они отскочили на 1-1 , так что неделя для "лациале" получилась мировой. Испытывают хозяева проблемы с креативщиками-игроками, ведь нет Луиса Альберто, так что в плане созидания нелегко приходится Лацио. Да и под нагрузками ЛЕ тяжело будет показывать высокие скорости с Наполи.В Неаполе в первом круге Напои не оставил шансов сопернику, разгромив Лацио 4-0 в начале чемпионата, но то был только старт сезона, тогда как сейчас многое изменилось. Отмечу, что синхронно команды вылетели из ЛЕ в четверг. Жду низовой поединок теперь здесь. Команды из за усталости не могут показывать высокие скорости, да по последним матчам заметно как они тяжелы, и как им непросто давалась игра не несколько скоростей. Вязкий футбол и много борьбы в центре поля должны принести нам ТМ тут.
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