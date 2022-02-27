«Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Наполи», который состоится 27 февраля 2022 года
«Лацио»
Римский клуб на днях вылетел из Лиги Европы, хотя показал хорошую игру с большим количеством голевых моментов. Коллектив борется и в чемпионате Италии, занимая шестое место в турнирной таблице и набрав 43 очка. При этом «Лацио» не проигрывает уже несколько матчей в Серии А и имеет положительную статистику (53:40). Предстоящий матч с одним из претендентов на Скудетто обещает быть напряженным и интересным до последней минуты.
24 февраля «Лацио» сыграл вничью с «Порту» (0:0) в Лиге Европы, а 20 числа не смог переиграть «Удинезе» в чемпионате (1:1).
«Наполи»
Неаполитанский клуб постигла такая же участь, как и с «Лацио», а именно вылет из Лиги Европы в противостоянии с «Барселоной». Коллектив теперь может сконцентрироваться на борьбе за золотые медали в чемпионате Италии. На данный момент «Наполи» занимает третье место и отстает на три очка от лидера, при этом сыграв на игру меньше. Таким образом, у подопечных Спалетти есть хороший шанс сравняться по очкам с «Миланом» и продолжать борьбу за медали.
24 февраля «Наполи» проиграл «Барселоне» (2:4) в Лиге Европы, а 21 числа в чемпионате команда завершила поединок с «Кальяри» вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 3.06
- Ничья – 3.43
- Победит «Наполи» – 2.48
Статистика
- «Наполи» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Наполи»
- Четыре из шести матчей клубов за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.48. Клуб из Неаполя имеет хорошую статистику личных встреч с «Лацио» и может сравняться по очкам с лидером Серии А, что является хорошей мотивации для победы.