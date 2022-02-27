«Гранада» — «Кадис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Гранада» — «Кадис», который состоится 27 февраля 2022 года

«Гранада»

Команда находится в большом кризисе и не может набрать очки в чемпионате несколько матчей подряд. «Гранада» занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 24 балла, и опережает на три пункта ближайшего оппонента, который находится в зоне вылета. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо внести определенные изменения и улучшить игру в обороне, ведь клуб пропустил уже 40 мячей в нынешнем сезоне.

19 февраля «Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 13 числа уступила на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Кадис»

Коллектив находится в зоне вылета и старается цепляться за очки в каждом поединке, о чем говорит всего один проигранный матч из пяти последних. «Кадис» смог набрать 20 пунктов и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги, поэтому основная борьба за выживание для клуба только начинается. Статистика забитых и пропущенных мячей команды также оставляет желать лучшего (21:39) и в предстоящей игре приложит все силы, чтобы ее улучшить.

19 февраля «Кадис» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1), а 12 числа команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 2.07

Ничья – 3.39

Победит «Кадис» – 4.08

Статистика

«Гранада» проиграла уже пять матчей подряд в чемпионате Испании

Семь из десяти последних матчей «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились ничейным исходом

Пять встреч команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.39. В последних встречах такой результат фиксировался чаще других и мы предполагаем, что команды не выявят победителя и в этот раз.