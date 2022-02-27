«Гранада» — «Кадис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Гранада» — «Кадис», который состоится 27 февраля 2022 года
«Гранада»
Команда находится в большом кризисе и не может набрать очки в чемпионате несколько матчей подряд. «Гранада» занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 24 балла, и опережает на три пункта ближайшего оппонента, который находится в зоне вылета. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо внести определенные изменения и улучшить игру в обороне, ведь клуб пропустил уже 40 мячей в нынешнем сезоне.
19 февраля «Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 13 числа уступила на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.
«Кадис»
Коллектив находится в зоне вылета и старается цепляться за очки в каждом поединке, о чем говорит всего один проигранный матч из пяти последних. «Кадис» смог набрать 20 пунктов и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги, поэтому основная борьба за выживание для клуба только начинается. Статистика забитых и пропущенных мячей команды также оставляет желать лучшего (21:39) и в предстоящей игре приложит все силы, чтобы ее улучшить.
19 февраля «Кадис» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1), а 12 числа команда разошлась миром с «Сельтой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» – 2.07
- Ничья – 3.39
- Победит «Кадис» – 4.08
Статистика
- «Гранада» проиграла уже пять матчей подряд в чемпионате Испании
- Семь из десяти последних матчей «Кадиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились ничейным исходом
- Пять встреч команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.39. В последних встречах такой результат фиксировался чаще других и мы предполагаем, что команды не выявят победителя и в этот раз.