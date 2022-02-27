«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Сампдория», который состоится 27 февраля 2022 года

«Аталанта»

Клуб из Бергамо на днях вышел в следующую стадию Лиги Европы и находится в хорошей физической форме. Теперь «Аталанте» необходимо исправлять дела в Серии А, которые идут не так ярко, как хотелось бы болельщикам. Коллектив занимает пятое место и не может выиграть уже несколько матчей подряд, что серьезно уменьшает шансы команды на место в первой тройке. Матч с коллективом из нижней части турнирной таблицы рассматривается исключительно, как возможность одержать победу и прервать неприятную серию.

24 февраля «Аталанта» обыграла «Олимпиакос» (3:0) в Лиге Европы, а 20 числа команда проиграла в чемпионате «Фиорентине» (0:1).

«Сампдория»

«Сампдория» набрала шесть очков в последних пяти турах чемпионата Италии и занимает только 15 место с 26 очками в активе. Команда опережает зону всего на несколько баллов, и любые неудачные матчи опустят клуб на несколько позиций. Клуб имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (35:42) и в поединке с клубом из Бергамо на выезде вряд ли сможет ее улучшить, но шансы зацепиться за очки определенно появятся.

19 февраля «Сампдория» на своем поле обыграла «Эмполи» (2:0), а 13 числа уступила на выезде «Милану» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.476

Ничья – 4.63

Победит «Сампдория» – 7.55

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» проиграла четыре последних матча на выезде

«Аталанта» выиграла три из четырех последних встреч с «Сампдорией»

Три из пяти матчей команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. У подопечных Гасперини есть хорошая возможность одержать победу и набрать важные три очка, учитывая плохую статистику выступлений оппонента на выезде.