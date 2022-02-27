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«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:30
«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Сампдория», который состоится 27 февраля 2022 года

«Аталанта»

Клуб из Бергамо на днях вышел в следующую стадию Лиги Европы и находится в хорошей физической форме. Теперь «Аталанте» необходимо исправлять дела в Серии А, которые идут не так ярко, как хотелось бы болельщикам. Коллектив занимает пятое место и не может выиграть уже несколько матчей подряд, что серьезно уменьшает шансы команды на место в первой тройке. Матч с коллективом из нижней части турнирной таблицы рассматривается исключительно, как возможность одержать победу и прервать неприятную серию.

24 февраля «Аталанта» обыграла «Олимпиакос» (3:0) в Лиге Европы, а 20 числа команда проиграла в чемпионате «Фиорентине» (0:1).

«Сампдория»

«Сампдория» набрала шесть очков в последних пяти турах чемпионата Италии и занимает только 15 место с 26 очками в активе. Команда опережает зону всего на несколько баллов, и любые неудачные матчи опустят клуб на несколько позиций. Клуб имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (35:42) и в поединке с клубом из Бергамо на выезде вряд ли сможет ее улучшить, но шансы зацепиться за очки определенно появятся.

19 февраля «Сампдория» на своем поле обыграла «Эмполи» (2:0), а 13 числа уступила на выезде «Милану» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.476
  • Ничья – 4.63
  • Победит «Сампдория» – 7.55

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сампдория» проиграла четыре последних матча на выезде
  • «Аталанта» выиграла три из четырех последних встреч с «Сампдорией»
  • Три из пяти матчей команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. У подопечных Гасперини есть хорошая возможность одержать победу и набрать важные три очка, учитывая плохую статистику выступлений оппонента на выезде.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: https://xsport.ua
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 17:37
Пожалуй что можно говорить сейчас о глобальном кризисе игровом в стане Аталанты. Вот уже на протяжение 5-ти туров подряд коллектив победами порадовать своих болельщиков не может, и куда-то резко делась мощная атакующая игра Аталанты которая наводила ужаса на всех в "Серии А", ведь за предыдущие 5 туров они смогли отличиться только лишь 2 раза. Причем проигрывали подопечные Джанпьеро Гасперини, недавно даже подвальному коллективу в лице Кальяри. Сейчас нет совершенно никаких оснований верить в успех Аталанты в ближайшем матче, и уж тем более в успех глобальный в плане цифр на табло, с результативностью у команд сейчас проблемы образовались явные, и с крепкой Сампдорией на легкую прогулку хозяев рассчитывать точно не приходится. Я достаточно большой любитель плюсовых фор в различных видах спорта, и часто именно на этом варианте ставки останавливаю свой выбор. Вот собственно и этот поединок вполне подходит под параметры матча - в котором можно заиграть плюсовую фору. Аталанта сейчас на спаде, и против достаточно вязкой Сампдории им будет сложно. Моя ставка на этот матч: фора(+1,5) на Сампдорию.
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