«Спартак» исключён из Лиги Европы, сборная России не сыграет на ЧМ-2022. ФИФА и УЕФА забанили российский футбол

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Приплыли.

Лучше бы ошибаться в таких прогнозах, но «Соккер.ру» еще вчера предупреждал, что ФИФА и УЕФА не ограничатся «первоначальными мерами» и пойдут до конца, учитывая настрой европейских футбольных федераций, заявлявших об отказе играть в футбол с российскими командами. В итоге ФИФА отстранила сборную России, а УЕФА последовал примеру головной организации и исключил «Спартак» из числа участников Лиги Европы.

Сборная России не сыграет на чемпионате мира в Катаре

В воскресенье вечером ФИФА сообщила о том, что допустит сборную России к стыковым матчам ЧМ -2022, если команда будет называться «Российский Футбольный Союз» и не станет использовать национальный флаг и гимн Российской Федерации. Первоначальные санкции ФИФА не устроили соперников сборной России, новую волну бойкота взялись разгонять поляки, с которыми наша команда должна была сыграть 24 марта в полуфинале мини-турнира за право отправиться на ЧМ -2022:

Решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы участвовать в этом. Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды.

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша заявил, что разослал письма в европейские национальные федерации с просьбой поддержать бойкот против России. В течение вчерашнего дня с нашей сборной отказались играть Англия, Швейцария, Уэльс, Норвегия, Албания, Ирландия, Дания, а также стоявшие во главе этого протеста Польша, Швеция и Чехия.

Учитывая форму (категорический отказ от матчей со сборной России) и масштабы бойкота, Валерий Карпин мог выиграть чемпионат мира, пройдя через цепочку отказов соперников. Фактически у ФИФА на одной чаше весов была сборная России, а на другой — чемпионат мира, главный футбольный продукт этой организации. Выбор несколько предсказуем, на так ли?

«Спартак» исключен из Лиги Европы, которая так хорошо начиналась

На прошлой неделе УЕФА допустил «Спартак» к участию в плей-офф Лиги Европы при условии, что «красно-белые» проведут домашний матч на нейтральном поле. В ходе пятничной жеребьевки москвичи получили в соперники «РБ Лейпциг» и готовились к встрече со своим тренером Доменико Тедеско, однако состояться этой встрече было не суждено: УЕФА последовал примеру ФИФА и исключил «Спартак» из Лиги Европы.

На групповой стадии турнира «красно-белые» сенсационно опередили «Наполи» и «Лестер», выиграли свою группу и собирались весной бросить все силы на Лигу Европы, так как исправить турнирную ситуацию в РПЛ уже не представляется возможным. Теперь, видимо, полностью сосредоточатся на Кубке России. Островком иронии в океане разочарования видится тот факт, что «Спартак» невольно помог Доменико Тедеско выйти в четвертьфинал Лиги Европы:

Мы желаем нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско всего наилучшего в Лиге Европы. Надеемся, в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях.

We want to wish the best to our former manager Domenico Tedesco in the Europa League.



We hope that our paths will cross again in the future, but under more peaceful conditions. pic.twitter.com/rh9yg18YAg — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 28, 2022

Отстранение от еврокубков касается всех российских клубов, не только «Спартака». «Красно-белые» попали под раздачу первыми, так как остались единственным представителем РПЛ в текущем евросезоне. Но если решение УЕФА не изменится, то в следующих розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций российских команд тоже не будет. Фактически на сегодняшний день российский футбол попал в изоляцию, доступ на международную арену полностью закрыт.

РФС собирается обжаловать решения УЕФА и ФИФА в Международном спортивном суде

Российский футбольный союз высказал категорическое несогласие с решениями ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах:

Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное – миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать. Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Заявление РФС о решении ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований: https://t.co/AYxGeVXXwf pic.twitter.com/gZnSafMzkE — РФС (@rfsruofficial) February 28, 2022

РФС собирается оспаривать решения ФИФА и УЕФА «в соответствии с нормами международного спортивного права». Сейчас РФС готовит документы для подачи иска в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) в Лозанне. Как бы то ни было, на сегодняшний день невозможно прогнозировать ни вероятность успешности апелляции, ни сроки отмены санкций ФИФА и УЕФА . Факторы влияния находятся за пределами футбола.

Надейся на лучшее, готовься к худшему

Логика простая: чем скорее российскому футболу удастся выйти из-под санкций — тем лучше. Иначе РПЛ превратится в «непризнанный чемпионат», уровень которого в кратчайшие сроки упадет до плинтуса. И да, все может стать еще хуже, ведь FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) призывает ФИФА аннулировать контракты легионеров РПЛ .