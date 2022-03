«Спартак» исключён из Лиги Европы, сборная России не сыграет на ЧМ-2022. ФИФА и УЕФА забанили российский футбол

Приплыли.

Лучше бы ошибаться в таких прогнозах, но «Соккер.ру» еще вчера предупреждал, что ФИФА и УЕФА не ограничатся «первоначальными мерами» и пойдут до конца, учитывая настрой европейских футбольных федераций, заявлявших об отказе играть в футбол с российскими командами. В итоге ФИФА отстранила сборную России, а УЕФА последовал примеру головной организации и исключил «Спартак» из числа участников Лиги Европы.

В воскресенье вечером ФИФА сообщила о том, что допустит сборную России к стыковым матчам ЧМ -2022, если команда будет называться «Российский Футбольный Союз» и не станет использовать национальный флаг и гимн Российской Федерации. Первоначальные санкции ФИФА не устроили соперников сборной России, новую волну бойкота взялись разгонять поляки, с которыми наша команда должна была сыграть 24 марта в полуфинале мини-турнира за право отправиться на ЧМ -2022:

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша заявил, что разослал письма в европейские национальные федерации с просьбой поддержать бойкот против России. В течение вчерашнего дня с нашей сборной отказались играть Англия, Швейцария, Уэльс, Норвегия, Албания, Ирландия, Дания, а также стоявшие во главе этого протеста Польша, Швеция и Чехия.

Учитывая форму (категорический отказ от матчей со сборной России) и масштабы бойкота, Валерий Карпин мог выиграть чемпионат мира, пройдя через цепочку отказов соперников. Фактически у ФИФА на одной чаше весов была сборная России, а на другой — чемпионат мира, главный футбольный продукт этой организации. Выбор несколько предсказуем, на так ли?

На прошлой неделе УЕФА допустил «Спартак» к участию в плей-офф Лиги Европы при условии, что «красно-белые» проведут домашний матч на нейтральном поле. В ходе пятничной жеребьевки москвичи получили в соперники «РБ Лейпциг» и готовились к встрече со своим тренером Доменико Тедеско, однако состояться этой встрече было не суждено: УЕФА последовал примеру ФИФА и исключил «Спартак» из Лиги Европы.

На групповой стадии турнира «красно-белые» сенсационно опередили «Наполи» и «Лестер», выиграли свою группу и собирались весной бросить все силы на Лигу Европы, так как исправить турнирную ситуацию в РПЛ уже не представляется возможным. Теперь, видимо, полностью сосредоточатся на Кубке России. Островком иронии в океане разочарования видится тот факт, что «Спартак» невольно помог Доменико Тедеско выйти в четвертьфинал Лиги Европы:

We want to wish the best to our former manager Domenico Tedesco in the Europa League.



We hope that our paths will cross again in the future, but under more peaceful conditions. pic.twitter.com/rh9yg18YAg