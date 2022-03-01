«Спартак» исключён из Лиги Европы, сборная России не сыграет на ЧМ-2022. ФИФА и УЕФА забанили российский футбол

Приплыли.
Лучше бы ошибаться в таких прогнозах, но «Соккер.ру» еще вчера предупреждал, что ФИФА и УЕФА не ограничатся «первоначальными мерами» и пойдут до конца, учитывая настрой европейских футбольных федераций, заявлявших об отказе играть в футбол с российскими командами. В итоге ФИФА отстранила сборную России, а УЕФА последовал примеру головной организации и исключил «Спартак» из числа участников Лиги Европы.
Сборная России не сыграет на чемпионате мира в Катаре
В воскресенье вечером ФИФА сообщила о том, что допустит сборную России к стыковым матчам ЧМ-2022, если команда будет называться «Российский Футбольный Союз» и не станет использовать национальный флаг и гимн Российской Федерации. Первоначальные санкции ФИФА не устроили соперников сборной России, новую волну бойкота взялись разгонять поляки, с которыми наша команда должна была сыграть 24 марта в полуфинале мини-турнира за право отправиться на ЧМ-2022:
Решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы участвовать в этом. Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды.
Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша заявил, что разослал письма в европейские национальные федерации с просьбой поддержать бойкот против России. В течение вчерашнего дня с нашей сборной отказались играть Англия, Швейцария, Уэльс, Норвегия, Албания, Ирландия, Дания, а также стоявшие во главе этого протеста Польша, Швеция и Чехия.
Учитывая форму (категорический отказ от матчей со сборной России) и масштабы бойкота, Валерий Карпин мог выиграть чемпионат мира, пройдя через цепочку отказов соперников. Фактически у ФИФА на одной чаше весов была сборная России, а на другой — чемпионат мира, главный футбольный продукт этой организации. Выбор несколько предсказуем, на так ли?
«Спартак» исключен из Лиги Европы, которая так хорошо начиналась
На прошлой неделе УЕФА допустил «Спартак» к участию в плей-офф Лиги Европы при условии, что «красно-белые» проведут домашний матч на нейтральном поле. В ходе пятничной жеребьевки москвичи получили в соперники «РБ Лейпциг» и готовились к встрече со своим тренером Доменико Тедеско, однако состояться этой встрече было не суждено: УЕФА последовал примеру ФИФА и исключил «Спартак» из Лиги Европы.
На групповой стадии турнира «красно-белые» сенсационно опередили «Наполи» и «Лестер», выиграли свою группу и собирались весной бросить все силы на Лигу Европы, так как исправить турнирную ситуацию в РПЛ уже не представляется возможным. Теперь, видимо, полностью сосредоточатся на Кубке России. Островком иронии в океане разочарования видится тот факт, что «Спартак» невольно помог Доменико Тедеско выйти в четвертьфинал Лиги Европы:
Мы желаем нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско всего наилучшего в Лиге Европы. Надеемся, в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях.
We want to wish the best to our former manager Domenico Tedesco in the Europa League.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 28, 2022
We hope that our paths will cross again in the future, but under more peaceful conditions. pic.twitter.com/rh9yg18YAg
Отстранение от еврокубков касается всех российских клубов, не только «Спартака». «Красно-белые» попали под раздачу первыми, так как остались единственным представителем РПЛ в текущем евросезоне. Но если решение УЕФА не изменится, то в следующих розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций российских команд тоже не будет. Фактически на сегодняшний день российский футбол попал в изоляцию, доступ на международную арену полностью закрыт.
РФС собирается обжаловать решения УЕФА и ФИФА в Международном спортивном суде
Российский футбольный союз высказал категорическое несогласие с решениями ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах:
Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное – миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать. Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.
Заявление РФС о решении ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований: https://t.co/AYxGeVXXwf pic.twitter.com/gZnSafMzkE— РФС (@rfsruofficial) February 28, 2022
РФС собирается оспаривать решения ФИФА и УЕФА «в соответствии с нормами международного спортивного права». Сейчас РФС готовит документы для подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Как бы то ни было, на сегодняшний день невозможно прогнозировать ни вероятность успешности апелляции, ни сроки отмены санкций ФИФА и УЕФА. Факторы влияния находятся за пределами футбола.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Логика простая: чем скорее российскому футболу удастся выйти из-под санкций — тем лучше. Иначе РПЛ превратится в «непризнанный чемпионат», уровень которого в кратчайшие сроки упадет до плинтуса. И да, все может стать еще хуже, ведь FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) призывает ФИФА аннулировать контракты легионеров РПЛ.
Если это произойдет, любой футболист сможет в одностороннем порядке прекратить исполнение своих трудовых обязанностей и может банально «сбежать» из России, не боясь юридического преследования. Но даже без этой крайней меры желающих уехать будет много: кто-то попытается договориться цивилизованно, наверняка будут те, кто бросят все и уедут без предупреждения. А если санкции продлятся до лета, то РПЛ ждет массовый отток легионеров. А помните, еще недавно всех нас волновал лимит? Уже неактуально.