Проблемы за фасадом успешности и манящее будущее. «Реал» накануне «матча года» и решающей фазы сезона

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сегодня, 15:32

Состав, тактика, идеи Анчелотти.

Успешный и неубедительный

Нынешний сезон складывается для «Реала» довольно удачно, если смотреть по вершкам: уже завоеван Суперкубок Испании, в чемпионате команда Карло Анчелотти лидирует с 6-очковым отрывом от «Севильи» и считается единственным претендентом на титул. В плей-офф Лиги чемпионов тоже играют, хотя начали ужасно, и дело не столько в результате, сколько в игре против ПСЖ : «сливочные» в Париже ни разу не попали в створ, нанеся всего лишь три удара. С тем же минимальным счетом 0:1 «Реал» проиграл в четвертьфинале Кубка Короля «Атлетику» из Бильбао, который полностью заслужил свой успех.

Матчи против ПСЖ и «Атлетика» объединяет и счет, и голы соперников в концовках, а еще в них обоих результат для «Реала» был лучше, чем игра. Да, так бывает даже в проигранных встречах. А ведь нередко команда Анчелотти побеждает в неубедительных по качеству игры встречах. Например, «Мадрид» не забивает в первых таймах уже на протяжении восьми матчей, хорошие результаты обеспечивают индивидуальные включения, в то время как наивность командной игры наводит на очевидный вопрос: точно ли Карло Анчелотти является подходящим тренером для строительства нового «Реала»?

Команда. Лидеры «Реала» в фазе выгорания, глубина состава не работает

«Реал» Анчелотти невероятно предсказуемый по составу и стилю игры. У редкой команды топ-уровня встретишь настолько четкое разделение между стартовым составом и резервистами, а у «Реала» есть чистые «первые номера» на каждую позицию в схеме 4-3-3, которая остается неизменной: Куртуа — Карвахаль, Эдер, Алаба, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Винисиус, Асенсио, Бензема.

Парадокс в том, что во многом благодаря мастерству и сыгранности костяка «Реал» захватил лидерство в Примере и без особых проблем преодолел групповую стадию Лиги чемпионов, однако отсутствие стратегически выверенной ротации в первой половине сезона привело к тому, что лидеры в начале года выглядят уставшими, а их сменщики испытывают недостаток игрового тонуса.

Кроме того, Анчелотти выстроил игру с учетом игровых особенностей футболистов стартового состава, в результате чего ввод в игру других игроков сопряжен со стрессом для команды, лишенной тактической гибкости. Особенно это заметно на примере полузащиты. Еще в ноябре Карло признался, что Каземиро, Кроос и Модрич не могут защищаться на открытом пространстве, что заставляет «Реал» играть глубокими линиями полузащиты и обороны.

С молодыми и подвижными Вальверде и Камавинга «сливочные» могли бы действовать активнее, больше рисковать, но их сильные качества не учтены в базовой модели, а плана «Б» у Анчелотти нет. Если Феде и Эдуардо выходят на поле, то берут на себя роль кого-то из старших — Модрича, Крооса или Каземиро. Такой догматизм помогает, когда все идет гладко, но делает «Реал» уязвимым, если нужно учесть особенности противника или быстро поменять игру.

Получается, что глубина состава у «Мадрида» вроде бы есть, но разнообразие опций искусственно ограничено. Камавинга пропал с радаров после нескольких ярких матчей в начале сезона, Вальверде подолгу ждет своих шансов, хотя при Зидане был чуть ли не на равных со «святой троицей». При этом на некоторых позициях у «Реала» банально нет качественной конкуренции: Менди, Винисиус, Бензема — это люди, которых некем заменить. Вторые номера на их позициях — Марсело, Азар и Йович.

Тренер. Анчелотти точно подходит «Реалу»?

Категоричного ответа на этот вопрос нет, потому что у Карло есть уникальные качества, которые позволяют ему поддерживать порядок в «Реале» и добиваться неплохих результатов, а также особенности, препятствующие росту команды. Анчелотти остается лучшим топ-тренером в мире по умению не мешать играть в футбол талантливым футболистам, поэтому при нем прекрасно чувствует себя Бензема, рванули в развитии Винисиус и Эдер.

В командах итальянца всегда прекрасная обстановка, он умеет каждого сделать довольным, но при этом сложных тактических задач своим футболистам не ставит, поэтому системообразующие игроки, которым нужны четкие установки, сдают. Видим это на примере Каземиро. Назначение Анчелотти стало результатом времени и обстоятельств, наверное, он был лучшим вариантом в непонятной ситуации прошлого лета, но если «Реал» выберет строго определенный путь и решит им идти, то здесь Карло не помощник. Он про «здесь и сейчас», а не про выполнение стратегических задач.

Анчелотти сам говорил, что у него нет строго определенной игровой философии. Его подход всегда продиктован обстоятельствами и способностями футболистов, оказавшихся в его распоряжении. Карло прагматично решает задачи по мере их поступления, параллельно выстраивая отношения с футболистами. Его уважают даже те, на кого он особо не рассчитывает.

Однако чисто технические методы итальянца порой кажутся устаревшими, да и тренерский консерватизм, выражающийся в отказе от понятной ротации, больно бьет по «Реалу». На правах прогноза предположу, что Перес сменит тренера летом, если «Мадрид» не пройдет ПСЖ . «Матч года», не иначе.

Будущее. Впереди сложная перестройка, но «Реал» рассчитывает стать сильнее

При оценке перспектив Анчелотти в «Реале» нельзя не учитывать, что летом команда серьезно преобразится. В конце сезона истекают контракты у Бэйла, Иско и Марсело, они точно покинут «Мадрид», ведется работа по поиску нового клуба для Эдена Азара, чей трансфер в кулуарах признан безусловной ошибкой. При этом на «Сантьяго Бернабеу» ждут Килиана Мбаппе, возможно, Эрлинга Холанда, не исключены трансферы и в другие линии. Перес настроен серьезно, и если нынешний сезон в определенном смысле переходной для «Реала», то на лето-2022 запланирован старт новой эпохи.

С учетом запланированных обновлений будущее «Реала» выглядит амбициозным и оптимистичным. У мадридцев есть топ-вратарь в лице Тибо Куртуа, в центре обороны связка Эдера и Алабы превзошла ожидания, хотя были опасения после ухода Рамоса и Варана прошлым летом. Основным центрбекам «Реала» нет еще и 30, они могут обеспечивать надежность тылов в следующие пять лет. Смена поколений в полузащите грядет, но наличие в команде Вальверде, Камавинга и кантерано Бланко должно поспособствовать более плавному течению этого процесса.

Атака, в которой уже есть Винисиус, Бензема, Асенсио и Родриго будет доукомплектована топ-футболистом или даже не одним, а места в обойме вместо сытых Бэйла, Иско и Азара могут получить талантливые ребята вроде Кубо и Аррибаса. Помимо трансферов в линию атаки, «Реалу» стоит задуматься об усилении флангов обороны в свете частых травм Карвахаля и расставания с Марсело. В финансовом плане «Мадрид» чувствует себя уверенно и имеет возможность щедро инвестировать в состав.