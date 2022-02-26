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Ваноли против Березуцких. Дебютанты, обновленные футбольные связи и тень ничьей в дерби «Спартака» и ЦСКА

сегодня, 10:30
Квинси Промес и Игорь Дивеев
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Российский футбол возвращается.

Полезно знать о «Спартаке»

- Зимой у «красно-белых» появился новый наставник. Паоло Ваноли вряд ли станет ломать команду Тедеско – и так правильнее, ведь Жиго, Джикия, Зобнин, Айртон и Соболев играли у Доменико, а схема с четверкой защитников, которую использовал Руй Витория, не прижилась. Но что ученик Конте покажет в дерби, где сразу подвернулся опасный соперник? Увидим ближе к вечеру.

- Зимой у «красно-белых» была активная трансферная кампания. Приехал форвард Николсон, универсал Хлусевич, хавбеки Мартинс и Пруцев, защитник Чернов и вратарь Свинов. Но самой главной может оказаться сделка с Жиго. Самуэля с лета отдадут в «Марсель», но арендовали на несколько месяцев, чтобы не разрушать налаженные связи в защите.

- Единственные потери у Ваноли связаны как раз с обороной. Кофрие получил красную карточку в день декабрьского поражения москвичей в Сочи, поэтому сегодня в дерби не сыграет. Кутепов не отправился никуда в аренду, залечивал травму, как и Маслов. «Спартак» вряд ли вернет Рассказова на позицию правого центрального, ведь на сборах тренерский штаб готовился к такому развитию событий и наигрывал в защите хавбека Литвинова.

- Вряд ли Ваноли сразу бросит в бой много новичков, но очевидно, что Мартинс Перейра может сразу сыграть в опорной зоне. Во-первых, он единственный профильный полузащитник такого плана, если Литвинов в защите. Во-вторых, Зобнина можем увидеть сегодня на правом фланге в схеме «3-4-3», если Мозеса передвинут ближе к линии атаки. Хотя тут откровенно гадаем, спарринги не дают представления о точном стартовом составе.

- «Спартак» может играть по той же схеме, что и ЦСКА. Наличие Ларссона и Бакаева добавляет вариантов, как и универсализм Промеса – помним, как Квинси в «Аяксе» был одним из центральных атакующих хавбеков, опыт у голландца огромный. А у ямайского новичка Николсона опыт забивать голы на разный вкус, хотя Соболев старался на сборах, чтобы сохранить место в основном составе хотя бы в первых поединках при новом тренере, который все-таки дал добро на уход Понсе и приезд Шамара. Но атакующий потенциал у «Спартака» есть, многие эксперты ждут голы.

Ориентировочный состав «Спартака»: Селихов – Жиго, Джикия, Литвинов – Зобнин, Умяров, Мартинс, Айртон – Мозес, Соболев, Промес.

Полезно знать о ЦСКА

- Как и у «красно-белых», у «армейцев» заметное зимнее пополнение. ЦСКА подписал плеймейкера Языджи, атакующего хавбека Карраскаля, правого вингера Медину и опорного хавбека Гбамена. Разумеется, всю четверку одновременно на поле не выпустят, но турок Юсуф и парагваец Хесус играли на сборах. Скорее всего, увидим правого вингера в основе.

- У Березуцких – Василий зимой присоединился к тренерскому штабу младшего на пару минут брата Алексея, сегодня непростой выбор. С одной стороны, они имеют представление о «Спартаке», поскольку схема и футболисты у соперника те же, что в большинстве матчей прошлого года. С другой, должны усилить ЦСКА так, чтобы не сломать его футбол. Возможно, эксперименты будут точечными.

- Сегодня важно контролировать центр поля, поэтому Мухин и Обляков, если именно таким будет дуэт Березуцких, должны переиграть Мартинса и Умярова, или кто там будет у Ваноли в центре полузащиты. Языджи при этом может оказаться на скамейке в качестве нового Дзагоева – джокера с последним пасом, который готов выйти по ходу матча для усиления игры.

- Непонятно, каким в итоге станет центр защиты Акинфеева. Дивеев и Бийол неплохо справлялись, раз Игорь Владимирович пропустил меньше всех в первой части сезона в РПЛ. Но ошибки были, а появление Набабкина, а не Магнуссона, в качестве левого центрального не усиливает выход из обороны. Также неочевидно, в каком функциональном состоянии Щенников.

- Схема «3-4-3» должна быть базовой в первых матчах, особенно в дерби против «Спартака» с зеркальной тактикой. Заболотному нужна поддержка – Эджуке и Медина как варианты, хотя Языджи чисто в теории мог бы сыграть левее центра, если бы Щенников и Обляков надежно прикрыли весь фланг. Справа Фернандес, про центр защиты рассказали чуть выше. В следующих матчах увидим всех новичков, но сегодня важнее не смелость, а результат.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Бийол, Дивеев, Набабкин (Магнуссон) – Фернандес, Мухин, Обляков, Щенников – Медина, Зоболотный, Эджуке (Языджи).

Полезно знать о соперничестве

- Опыт подтверждает, что во всех московских дерби есть отдельный характер, и тень прошлых взаимоотношений влияет на результат самых свежих. В паре «Спартака» и ЦСКА в последние годы был важен фактор своего поля. И хотя сегодня на трибунах не будет активных болельщиков – они протестуют против идеи ввести Fan ID, родные стены всегда помогают держать оборону.

- В 61 матче в истории чемпионатов России команды практически равны – 25 побед ЦСКА, 22 успеха «Спартака», лишь 14 мировых. Разница мячей 81:79, были и жесткие разгромы обеих сторон, и результативные мировые. Ничьей в рамках РПЛ не было с 2018 года, обратите на это внимание, ведь это довольно редкий для дерби результат.

- Поскольку это возобновление чемпионата, а из-за длительности паузы и количества перестановок фактически новый старт, то многие справедливо допускают размен голами, но ничью. Никто не захочет проигрывать, поэтому Ваноли и Березуцкий согласятся на мир. Вот только для «Спартака» один пункт ничего не меняет, как и для ЦСКА.

- У итальянского тренера «красно-белых» невероятно жесткий и насыщенный стартовый календарь. Встретят «Кубань» в Кубке России. Затем «Динамо», «Лейпциг», «Краснодар», еще один матч против Тедеско и третье дерби с «Локомотивом». До начала апреля столько сложных испытаний. В таблице отставание от ЦСКА и зоны еврокубков составляет семь пунктов, если не рисковать и не выигрывать, неудачный финиш сезона себе гарантируют.

- Березуцким тоже не стоит осторожничать, ведь все зимние трансферы были направлены на усиление атаки. Футбол ЦСКА не был ужасным с точки зрения организации, но оказался пресным, как форвард Чалов в роли вингера. При этом до второго места и путевки в ЛЧ всего шесть пунктов. «Армейцы» побеждали в гостях в дерби в РПЛ три года назад, а поскольку «Спартак» и Ваноли только-только познакомились, в этом противостоянии все возможно. Как и в других играх первого тура после паузы, ведь все «учатся» играть в футбол заново.

Прогноз «Соккер.ру»: невзирая на место «красно-белых» в таблице, речь о равных соперниках. Но раз ЦСКА в последнее время чуть чаще переигрывал соседа, то предположим ситуацию «ни вашим, ни нашим». Размен голами и ничья.

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Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 13:38
Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Бийол, Дивеев, Набабкин (Магнуссон) – Фернандес, Мухин, Обляков, Щенников – Медина, Зоболотный, Эджуке (Языджи).

Я надеюсь, что ни в коем случае, такой состав не выйдет))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:28
Странно, почему до сих пор не запретили чуждую нам английскую игру ?
Куда смотрит Байден ?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:39
Для возобновления чемпионата лучше затравку в виде дерби всея Руси сложно придумать.
Все мы соскучились по нашему футболу и лично для меня данный матч загадка.
Команды неплохо усилились будет интересно как проявят себя новички. Так же будет очень интересно наблюдать за командами в виде тренерской мысли. Я не имею виду противостояние Березуцкого и Ваноли, а именно тренерской мысли. Березуцкий провёл первую полноценную подготовку с командой в роли главного, а Ваноли вообще по сути знакомился с командой, вот и интересно посмотреть, что они смогли сделать, как сумели свои мысли донести до игроков.
Да и просто хочется увидеть хороший добротный футбол с обилием голов и интриги, удачи командам не обманите наши ожидания!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:38
Что то будет...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:36
Спасибо за статью...Спартак начинает вторую часть сезона на 9ом месте с новым наставником Ваноли.... зимой команда хорошо так обновилась, поменяла менеджментские позиции и снова на что то надеется - посмотрим к чему то приведет.... Итальянец прививает команде высокий прессинг, но посмотрим будет ли хватать красно-белых на высокие скорости надолго сразу после зимних сборов... трансферы зимой от КБ намекают на то, что ставка будет сделана на молодых да ранних (Хлусевич,Марттинш, Николсон) плюс костяк (Умяров, Промес, Мозес, Аиртон, Селихов)... ЦСКА в плане усиления трансферного приобрел более значимых и состоявшихся в футболе фигур (Гбамен, Карраскаль, Медина).... отпусти в Казахстан Виктора Васина, так что оборона отдана под откуп Дивееву и выздоровевшему Магнуссону (Бийолу).... со Спартаком в "дерби всея Руси" на первый план выйдут, на мой взгляд, эмоции, а не качество футбола... в первом круге ЦСКА минимально дожал Спартак в концовке с голом Заболотного 1-0, да и сейчас не жду сильно результативный поединок.... качество газона со скидкой на время будет не лучшим для комбинационного футбола надолго, команды после длительного перерыва не понесутся сломя голову вперед, хоть это и дерби..... плюс ко всему оба клуба классно усилились в опорной зоне и должны успешно разбивать атаки друг друга.... уверен, что 4 гола в таком матче после долгой паузы увидеть будет сложно.
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