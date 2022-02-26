Ваноли против Березуцких. Дебютанты, обновленные футбольные связи и тень ничьей в дерби «Спартака» и ЦСКА

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сегодня, 10:30

Российский футбол возвращается.

Полезно знать о «Спартаке»

- Зимой у «красно-белых» появился новый наставник. Паоло Ваноли вряд ли станет ломать команду Тедеско – и так правильнее, ведь Жиго, Джикия, Зобнин, Айртон и Соболев играли у Доменико, а схема с четверкой защитников, которую использовал Руй Витория, не прижилась. Но что ученик Конте покажет в дерби, где сразу подвернулся опасный соперник? Увидим ближе к вечеру.

- Зимой у «красно-белых» была активная трансферная кампания. Приехал форвард Николсон, универсал Хлусевич, хавбеки Мартинс и Пруцев, защитник Чернов и вратарь Свинов. Но самой главной может оказаться сделка с Жиго. Самуэля с лета отдадут в «Марсель», но арендовали на несколько месяцев, чтобы не разрушать налаженные связи в защите.

- Единственные потери у Ваноли связаны как раз с обороной. Кофрие получил красную карточку в день декабрьского поражения москвичей в Сочи, поэтому сегодня в дерби не сыграет. Кутепов не отправился никуда в аренду, залечивал травму, как и Маслов. «Спартак» вряд ли вернет Рассказова на позицию правого центрального, ведь на сборах тренерский штаб готовился к такому развитию событий и наигрывал в защите хавбека Литвинова.

- Вряд ли Ваноли сразу бросит в бой много новичков, но очевидно, что Мартинс Перейра может сразу сыграть в опорной зоне. Во-первых, он единственный профильный полузащитник такого плана, если Литвинов в защите. Во-вторых, Зобнина можем увидеть сегодня на правом фланге в схеме «3-4-3», если Мозеса передвинут ближе к линии атаки. Хотя тут откровенно гадаем, спарринги не дают представления о точном стартовом составе.

- «Спартак» может играть по той же схеме, что и ЦСКА . Наличие Ларссона и Бакаева добавляет вариантов, как и универсализм Промеса – помним, как Квинси в «Аяксе» был одним из центральных атакующих хавбеков, опыт у голландца огромный. А у ямайского новичка Николсона опыт забивать голы на разный вкус, хотя Соболев старался на сборах, чтобы сохранить место в основном составе хотя бы в первых поединках при новом тренере, который все-таки дал добро на уход Понсе и приезд Шамара. Но атакующий потенциал у «Спартака» есть, многие эксперты ждут голы.

Ориентировочный состав «Спартака»: Селихов – Жиго, Джикия, Литвинов – Зобнин, Умяров, Мартинс, Айртон – Мозес, Соболев, Промес.

Полезно знать о ЦСКА

- Как и у «красно-белых», у «армейцев» заметное зимнее пополнение. ЦСКА подписал плеймейкера Языджи, атакующего хавбека Карраскаля, правого вингера Медину и опорного хавбека Гбамена. Разумеется, всю четверку одновременно на поле не выпустят, но турок Юсуф и парагваец Хесус играли на сборах. Скорее всего, увидим правого вингера в основе.

- У Березуцких – Василий зимой присоединился к тренерскому штабу младшего на пару минут брата Алексея, сегодня непростой выбор. С одной стороны, они имеют представление о «Спартаке», поскольку схема и футболисты у соперника те же, что в большинстве матчей прошлого года. С другой, должны усилить ЦСКА так, чтобы не сломать его футбол. Возможно, эксперименты будут точечными.

- Сегодня важно контролировать центр поля, поэтому Мухин и Обляков, если именно таким будет дуэт Березуцких, должны переиграть Мартинса и Умярова, или кто там будет у Ваноли в центре полузащиты. Языджи при этом может оказаться на скамейке в качестве нового Дзагоева – джокера с последним пасом, который готов выйти по ходу матча для усиления игры.

- Непонятно, каким в итоге станет центр защиты Акинфеева. Дивеев и Бийол неплохо справлялись, раз Игорь Владимирович пропустил меньше всех в первой части сезона в РПЛ . Но ошибки были, а появление Набабкина, а не Магнуссона, в качестве левого центрального не усиливает выход из обороны. Также неочевидно, в каком функциональном состоянии Щенников.

- Схема «3-4-3» должна быть базовой в первых матчах, особенно в дерби против «Спартака» с зеркальной тактикой. Заболотному нужна поддержка – Эджуке и Медина как варианты, хотя Языджи чисто в теории мог бы сыграть левее центра, если бы Щенников и Обляков надежно прикрыли весь фланг. Справа Фернандес, про центр защиты рассказали чуть выше. В следующих матчах увидим всех новичков, но сегодня важнее не смелость, а результат.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Бийол, Дивеев, Набабкин (Магнуссон) – Фернандес, Мухин, Обляков, Щенников – Медина, Зоболотный, Эджуке (Языджи).

Полезно знать о соперничестве

- Опыт подтверждает, что во всех московских дерби есть отдельный характер, и тень прошлых взаимоотношений влияет на результат самых свежих. В паре «Спартака» и ЦСКА в последние годы был важен фактор своего поля. И хотя сегодня на трибунах не будет активных болельщиков – они протестуют против идеи ввести Fan ID, родные стены всегда помогают держать оборону.

- В 61 матче в истории чемпионатов России команды практически равны – 25 побед ЦСКА , 22 успеха «Спартака», лишь 14 мировых. Разница мячей 81:79, были и жесткие разгромы обеих сторон, и результативные мировые. Ничьей в рамках РПЛ не было с 2018 года, обратите на это внимание, ведь это довольно редкий для дерби результат.

- Поскольку это возобновление чемпионата, а из-за длительности паузы и количества перестановок фактически новый старт, то многие справедливо допускают размен голами, но ничью. Никто не захочет проигрывать, поэтому Ваноли и Березуцкий согласятся на мир. Вот только для «Спартака» один пункт ничего не меняет, как и для ЦСКА .

- У итальянского тренера «красно-белых» невероятно жесткий и насыщенный стартовый календарь. Встретят «Кубань» в Кубке России. Затем «Динамо», «Лейпциг», «Краснодар», еще один матч против Тедеско и третье дерби с «Локомотивом». До начала апреля столько сложных испытаний. В таблице отставание от ЦСКА и зоны еврокубков составляет семь пунктов, если не рисковать и не выигрывать, неудачный финиш сезона себе гарантируют.

- Березуцким тоже не стоит осторожничать, ведь все зимние трансферы были направлены на усиление атаки. Футбол ЦСКА не был ужасным с точки зрения организации, но оказался пресным, как форвард Чалов в роли вингера. При этом до второго места и путевки в ЛЧ всего шесть пунктов. «Армейцы» побеждали в гостях в дерби в РПЛ три года назад, а поскольку «Спартак» и Ваноли только-только познакомились, в этом противостоянии все возможно. Как и в других играх первого тура после паузы, ведь все «учатся» играть в футбол заново.