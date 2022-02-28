Дзюба встретит Слуцкого, а «Зенит» — соперника, которому дважды проиграл в прошлом сезоне

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сегодня, 14:50

Первый тур РПЛ в 2022 году закроет интересный матч в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Рубин» на зимнем трансферном рынке

- «Зенит» потратил больше всех клубов РПЛ зимой: в общей сложности «сине-бело-голубые» заплатили за новичков 32.15 млн евро.

- Важнейшие кадровые перемены коснулись линии атаки «Зенита», которая преобразилась до неузнаваемости. В качестве константы остался только Артем Дзюба, а вот Сердар Азмун уехал в Германию, где будет играть за «Байер». При этом петербуржцы приобрели двух новых форвардов — Юри Альберто и Ивана Сергеева, которые должны компенсировать потерю Азмуна.

- «Зенит» осуществил самый крупный зимний трансфер РПЛ , приобретя Юри Альберто за 25 миллионов евро. Также на счету «сине-бело-голубых» самый дорогостоящий внутренний трансфер — Арсен Адамов за 5 миллионов.

Новички «Зенита»: Юри Альберто («Интернасьонал», 25 млн), Арсен Адамов («Урал», 5), Иван Сергеев («Крылья Советов», 2.15), Нуралы Алип («Кайрат», бесплатная аренда).

Потери «Зенита»: Сердар Азмун («Байер», 2.5 млн), Даниил Кузнецов («Рубин», 0.4 млн), Эммануэль Маммана («Ривер Плейт», свободный агент), Никита Гойло, Кирилл Кравцов (оба — «Нижний Новгород», аренда).

- Трансфер Артема Дзюбы в «Рубин» не состоялся, хотя слухи упорно отправляли форварда «Зенита» в Казань, но между сегодняшними соперниками все-таки был осуществлен переход в прошедшее окно: 18-летний вингер Даниил Кузнецов сменил «Зенит» на «Рубин». В осенней части сезона Кузнецов несколько раз выходил на замены в концовках матчей «сине-бело-голубых», даже сыграл пару минут против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

- Как и в «Зените», в «Рубине» произошли заметные перестановки в линии атаки: Джордже Деспотович и Иван Игнатьев покинули клуб, а основным форвардом в весенней части сезона, вероятно, будет приобретенный у «Локомотив» Виталий Лисакович.

- Интересно, что зимой «Рубин» подписал по одному футболисту из обойм трех московских клубов: Константин Кучаев ( ЦСКА ), Александр Ломовицкий («Спартак») и Виталий Лисакович («Локомотив»). Обошли вниманием только «Динамо».

Новички «Рубина»: Александр Ломовицкий («Спартак», 1.5 млн), Виталий Лисакович («Локомотив», 1.2 млн), Даниил Кузнецов («Зенит», 0.4 млн), Егор Тесленко ( КАМАЗ , 133 тысячи), Марат Апшацев («Томь», 190 тысяч), Константин Кучаев ( ЦСКА , аренда за 70 тысяч).

Потери «Рубина»: Даниил Степанов («Арсенал», 400 тысяч), Джордже Деспотович («Арсенал», свободный агент), Иван Коновалов («Ливингстон», СА), Алексей Городовой («Факел», СА), Иван Игнатьев («Крылья Советов», аренда), Олег Шатов (пауза в карьере).

Личные встречи «Зенита» и «Рубина»

- В прошлом сезоне «Рубин» выиграл у «Зенита» оба матча с одинаковым счетом 2:1. В каждом матче забивал Джордже Деспотович, которого уже нет в команде.

- Встреча первого круга между «Рубином» и «Зенитом» завершилась победой команды Сергея Семака в Казани со счетом 3:1. Все голы забили зенитовцы: Артем Дзюба оформил дубль, еще один мяч добавил Клаудиньо, а за «Рубин» забил защитник «сине-бело-голубых» Дмитрий Чистяков, на счету которого автогол.

- Только один из последних 13 матчей между «Зенитом» и «Рубином» завершился вничью. Бескомпромиссное противостояние.

Дзюба против Слуцкого — ключевая интрига матча

Едва ли не самый важный внутренний сюжет матча между «Зенитом» и «Рубином» — это соперничество Артема Дзюбы с казанским клубом и лично с Леонидом Слуцким. Во-первых, зимой слухи активно отправляли Дзюбу в «Рубин», и хотя переход не состоялся, высока вероятность того, что Артем окажется в Казани летом, ведь его контракт с «Зенитом» истекает и не факт, что будет продлен.

Во-вторых, Дзюба в двух последних матчах с «Рубином» побывал и антигероем, и героем «Зенита» — всегда был на виду. В матче прошлого сезона форвард не реализовал пенальти на последних секундах пенальти, упустил верный шанс спасти петербуржцев от поражения. Зато в сентябре он стал главной движущей силой победы над казанцами, забив два мяча в ворота Дюпина уже в первом тайме. В-третьих, между Дзюбой и главным тренером «Рубина» Слуцким есть личные отношения, а Леонид Викторович недавно дал исчерпывающую характеристику Артему:

Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понёс. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать.

Составы и потери

- Станислав Крицюк, Далер Кузяев, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен не примут участия в матче с «Рубином».

- Не приходится сомневаться, что место в воротах займет молодой Одоевский, получивший хорошую прессу после матча с «Бетисом» в Лиге Европы.

- Лишившийся двух основных центральных защитников Сергей Семак вынужден будет снова прибегнуть к схеме с тремя центрбеками. Предположу, что «Зенит» сыграет 3-4-3, как в Севилье, где эта тактика помогла создать немало угроз воротам «Бетиса».

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Одоевский — Барриос, Чистяков, Дуглас Сантос — Караваев, Вендел, Клаудиньо, Круговой — Альберто, Малком, Дзюба.

- В отличие от «Зенита», «Рубин» мы пока не видели в официальных матчах в 2022 году. Дебют обновленной команды Леонида Слуцкого состоится сегодня.

- Точно известно только о двух кадровых потерях «Рубина»: Михаил Костюков продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, для него сезон завершен досрочной. Хван Ин Бом должен вернуться в строй к середине апреля.

Ориентировочный состав «Рубина» (4-2-3-1): Дюпин — Уремович, Тальби, Бегич, Самошников — Абильдгор, Мусаев — Дрейер, Хакшабанович, Кварацхелия — Лисакович.

Прогноз «Соккер.ру»: «Рубин» не видели в официальных матчах с декабря, команда Леонида Слуцкого остается загадкой, а вот «Зенит» бодро смотрелся в соперничестве с «Бетисом». С такой игрой на внутренней у «сине-бело-голубых» не будет конкурентов. Скорее всего, петербуржцы победят уверенно, может повториться результат матча первого круга — 3:1.