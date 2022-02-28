Дзюба встретит Слуцкого, а «Зенит» — соперника, которому дважды проиграл в прошлом сезоне

Первый тур РПЛ в 2022 году закроет интересный матч в Санкт-Петербурге.
«Зенит» и «Рубин» на зимнем трансферном рынке
- «Зенит» потратил больше всех клубов РПЛ зимой: в общей сложности «сине-бело-голубые» заплатили за новичков 32.15 млн евро.
- Важнейшие кадровые перемены коснулись линии атаки «Зенита», которая преобразилась до неузнаваемости. В качестве константы остался только Артем Дзюба, а вот Сердар Азмун уехал в Германию, где будет играть за «Байер». При этом петербуржцы приобрели двух новых форвардов — Юри Альберто и Ивана Сергеева, которые должны компенсировать потерю Азмуна.
- «Зенит» осуществил самый крупный зимний трансфер РПЛ, приобретя Юри Альберто за 25 миллионов евро. Также на счету «сине-бело-голубых» самый дорогостоящий внутренний трансфер — Арсен Адамов за 5 миллионов.
Новички «Зенита»: Юри Альберто («Интернасьонал», 25 млн), Арсен Адамов («Урал», 5), Иван Сергеев («Крылья Советов», 2.15), Нуралы Алип («Кайрат», бесплатная аренда).
Потери «Зенита»: Сердар Азмун («Байер», 2.5 млн), Даниил Кузнецов («Рубин», 0.4 млн), Эммануэль Маммана («Ривер Плейт», свободный агент), Никита Гойло, Кирилл Кравцов (оба — «Нижний Новгород», аренда).
- Трансфер Артема Дзюбы в «Рубин» не состоялся, хотя слухи упорно отправляли форварда «Зенита» в Казань, но между сегодняшними соперниками все-таки был осуществлен переход в прошедшее окно: 18-летний вингер Даниил Кузнецов сменил «Зенит» на «Рубин». В осенней части сезона Кузнецов несколько раз выходил на замены в концовках матчей «сине-бело-голубых», даже сыграл пару минут против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
- Как и в «Зените», в «Рубине» произошли заметные перестановки в линии атаки: Джордже Деспотович и Иван Игнатьев покинули клуб, а основным форвардом в весенней части сезона, вероятно, будет приобретенный у «Локомотив» Виталий Лисакович.
- Интересно, что зимой «Рубин» подписал по одному футболисту из обойм трех московских клубов: Константин Кучаев (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Спартак») и Виталий Лисакович («Локомотив»). Обошли вниманием только «Динамо».
Новички «Рубина»: Александр Ломовицкий («Спартак», 1.5 млн), Виталий Лисакович («Локомотив», 1.2 млн), Даниил Кузнецов («Зенит», 0.4 млн), Егор Тесленко (КАМАЗ, 133 тысячи), Марат Апшацев («Томь», 190 тысяч), Константин Кучаев (ЦСКА, аренда за 70 тысяч).
Потери «Рубина»: Даниил Степанов («Арсенал», 400 тысяч), Джордже Деспотович («Арсенал», свободный агент), Иван Коновалов («Ливингстон», СА), Алексей Городовой («Факел», СА), Иван Игнатьев («Крылья Советов», аренда), Олег Шатов (пауза в карьере).
Личные встречи «Зенита» и «Рубина»
- В прошлом сезоне «Рубин» выиграл у «Зенита» оба матча с одинаковым счетом 2:1. В каждом матче забивал Джордже Деспотович, которого уже нет в команде.
- Встреча первого круга между «Рубином» и «Зенитом» завершилась победой команды Сергея Семака в Казани со счетом 3:1. Все голы забили зенитовцы: Артем Дзюба оформил дубль, еще один мяч добавил Клаудиньо, а за «Рубин» забил защитник «сине-бело-голубых» Дмитрий Чистяков, на счету которого автогол.
- Только один из последних 13 матчей между «Зенитом» и «Рубином» завершился вничью. Бескомпромиссное противостояние.
Дзюба против Слуцкого — ключевая интрига матча
Едва ли не самый важный внутренний сюжет матча между «Зенитом» и «Рубином» — это соперничество Артема Дзюбы с казанским клубом и лично с Леонидом Слуцким. Во-первых, зимой слухи активно отправляли Дзюбу в «Рубин», и хотя переход не состоялся, высока вероятность того, что Артем окажется в Казани летом, ведь его контракт с «Зенитом» истекает и не факт, что будет продлен.
Во-вторых, Дзюба в двух последних матчах с «Рубином» побывал и антигероем, и героем «Зенита» — всегда был на виду. В матче прошлого сезона форвард не реализовал пенальти на последних секундах пенальти, упустил верный шанс спасти петербуржцев от поражения. Зато в сентябре он стал главной движущей силой победы над казанцами, забив два мяча в ворота Дюпина уже в первом тайме. В-третьих, между Дзюбой и главным тренером «Рубина» Слуцким есть личные отношения, а Леонид Викторович недавно дал исчерпывающую характеристику Артему:
Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понёс. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать.
Составы и потери
- Станислав Крицюк, Далер Кузяев, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен не примут участия в матче с «Рубином».
- Не приходится сомневаться, что место в воротах займет молодой Одоевский, получивший хорошую прессу после матча с «Бетисом» в Лиге Европы.
- Лишившийся двух основных центральных защитников Сергей Семак вынужден будет снова прибегнуть к схеме с тремя центрбеками. Предположу, что «Зенит» сыграет 3-4-3, как в Севилье, где эта тактика помогла создать немало угроз воротам «Бетиса».
Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Одоевский — Барриос, Чистяков, Дуглас Сантос — Караваев, Вендел, Клаудиньо, Круговой — Альберто, Малком, Дзюба.
- В отличие от «Зенита», «Рубин» мы пока не видели в официальных матчах в 2022 году. Дебют обновленной команды Леонида Слуцкого состоится сегодня.
- Точно известно только о двух кадровых потерях «Рубина»: Михаил Костюков продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, для него сезон завершен досрочной. Хван Ин Бом должен вернуться в строй к середине апреля.
Ориентировочный состав «Рубина» (4-2-3-1): Дюпин — Уремович, Тальби, Бегич, Самошников — Абильдгор, Мусаев — Дрейер, Хакшабанович, Кварацхелия — Лисакович.
Прогноз «Соккер.ру»: «Рубин» не видели в официальных матчах с декабря, команда Леонида Слуцкого остается загадкой, а вот «Зенит» бодро смотрелся в соперничестве с «Бетисом». С такой игрой на внутренней у «сине-бело-голубых» не будет конкурентов. Скорее всего, петербуржцы победят уверенно, может повториться результат матча первого круга — 3:1.