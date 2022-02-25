РПЛ возвращается. Сразу увидим супердерби «Спартак» — ЦСКА и встреча Дзюбы с будущим клубом

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вчера, 21:55

Российский футбол входит в чат.

К сожалению, первый тур чемпионата России в 2022 году получится неполным из-за переноса двух матчей: «Ростов» с «Крыльями Советов» и «Краснодар» с «Локомотивом» сыграют позже. Встречи в Краснодаре и Ростове-на-Дону пришлось отложить из-за распоряжения Росавиации, согласно которому работа аэропортов в этих городах приостановлена. Но в меню все еще шесть матчей, среди которых настоящая жемчужина — дерби «Спартака» и ЦСКА . Но давайте обо всех по порядку.

«Нижний Новгород» — «Урал»

1. «Урал» довольно неожиданно стал тем самым клубом РПЛ , который осуществил самую дорогую продажу футболиста в зимнее трансферное окно: защитник Арсен Адамов перешел в «Зенит» за 5 миллионов евро. «Урал» занимает первую строчку не только в списке самых дорогих трансферов «на выход», но и по общей выручке от продаж зимой.

2. Встреча первого круга завершилась со счетом 1:1. Любопытно, что для авторов голов — Андрея Панюкова («Урал») и Тимура Сулейманова («Нижний Новгород») те взятия ворот так и остались единственными в рамках РПЛ -2021/22.

3. Зимой в «Урал» перебрался лучший бомбардир всех профессиональных лиг российского футбола по итогам осенней части сезона. Александр Юшин забил 18 голов в 25 матчах ФНЛ , больше него не отличился никто ни в РПЛ , ни в ФНЛ -2.

«Химки» — «Динамо»

1. Смотрим в турнирную таблицу и отмечаем простой факт: если «Динамо» выиграет у «Химок», то выйдет на чистое первое место. По крайней мере, до матча «Зенита», который состоится только в понедельник вечером. Таким образом, победа обеспечит «бело-голубым» пребывание во главе таблицы, как минимум, на двое суток.

2. Сергей Юран — самый «свежий» тренер в РПЛ . Вернувшийся на тренерский мостик «Химок» специалист занимает свой пост всего пару дней: его назначили 23-го февраля. Юран возглавил «Химки» в третий раз в карьере, а «Динамо» он никогда не проигрывал: победа с «Шинником» (2:0) и ничья с «красно-черными» (1:1).

3. «Химки» стали одним из самых активных клубов РПЛ на зимнем трансферном рынке: подписали 11 футболистов, в том числе Жиркова, Мамаева и большого оригинала Дидье Ламкеля Зе, который манерой поведения похож на Балотелли. В свою очередь, «Динамо» усилилось только Смоловым, который вернулся после 8 лет в других клубах. Федор постарается улучшить свою неубедительную статистику в «бело-голубых» рядах: в первое пришествие забил всего лишь 4 гола в 77 матчах.

«Сочи» — «Арсенал»

1. Последние четыре встречи «Сочи» и «Арсенала» получились бескомпромиссными: сначала две победы одержали туляки (2:1 и 3:2), на что сочинцы ответили симметрично (4:0 и 2:1). Чья теперь очередь побеждать?

2. Новичок тульского «Арсенала» Джордже Деспотович в России раскрылся под руководством тренера «Сочи» Владимира Федотова, с которым они работали в «Оренбурге»: Деспот под руководством Федотова забил 12 голов в 43 матчах. Тренер в свое время очень хотел видеть серба в «Сочи», но договориться не удалось.

3. «Сочи» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ , а форвард Матео Касьерра — третий в списке бомбардиров чемпионата России, он забил 8 голов в 11 играх. По средней результативности колумбиец превосходит опережающих его в зачете снайперов Агаларова и Дзюбу: форвард «Сочи» тратит в среднем 121 минуту на гол в РПЛ .

«Спартак» — ЦСКА

1. Паоло Ваноли дебютирует в качестве главного тренера «Спартака» в самом принципиальном из всех существующих противостояний — против ЦСКА .

2. Два последних дерби завершились победами хозяев с минимальным счетом 1:0. В матче первого круга ЦСКА выиграл благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. В четырех из пяти последних дерби не обходилось без красных карточек. С поля удаляли Эсекеля Понсе, Ильзата Ахметова, Романа Зобнина и Антона Заболотного.

3. И «Спартак», и ЦСКА были активны на зимнем трансферном рынке, так что уже в дерби можем увидеть в деле новичков. В «Спартаке» интереснее всего посмотреть на Мартинса, Николсона, Хлусевича и Пруцева, в ЦСКА — на Языджи, Карраскаля, Медину и Гбамена.

«Ахмат» — «Уфа»

1. В четырех последних матчах между «Ахматом» и «Уфой» побеждали хозяева, а до этого была серия из трех гостевых побед. В первом круге «Уфа» выиграла 1:0, а победный мяч забил, конечно, Гамид Агаларов.

2. «Конечно, Агаларов», потому что на счету Гамида 13 из 17 (75.5%) голов «Уфы» в нынешнем сезоне. Агаларов возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги и оказывает максимальное влияние на результаты своей команды, в которой остался, несмотря на попытки ряда клубов подписать его зимой.

3. «Ахмат» — супербескомпромиссная команда. Из 18 матчей парни Андрея Талалаева выиграли 9 и проиграли 9. Грозненцы — единственные, кто ни разу не сыграл вничью в нынешнем чемпионате.

«Зенит» — «Рубин»

1. Из всех российских клубов только «Зенит» подходит к возобновлению РПЛ , уже имея в своем активе официальные матчи в 2022 году. «Сине-бело-голубые» рубились с «Бетисом» в 1/16 Лиги Европы (2:3; 0:0), и хотя вылетели из турнира, играли против испанцев смело и создали немало моментов в обоих матчах.

2. В прошлом сезоне «Рубин» дважды обыграл «Зенит», но в матче первого круга текущего чемпионата уступил в Казани со счетом 1:3. Все было кончено уже в первом тайме, когда Дзюба оформил дубль, а еще один гол забил Клаудиньо.

3. Кстати, Дзюбу зимой сватали именно в «Рубин», к Слуцкому. Пока Артем остался в Санкт-Петербурге, но весьма вероятно, что летом все-таки присоединится к «Рубину».