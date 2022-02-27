Тухель может сравняться с Клоппом по трофеям в Англии. Большой финал «Челси» и «Ливерпуля»

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сегодня, 11:54

Кубок Лиги найдет своего обладателя.

Полезно знать о «Челси»

- Абрамович формально больше не владеет «Челси», ведь передал клуб членам правления благотворительного фонда. Понятно, что лондонцы боятся санкций против российского миллиардера. Пока сказано, что «Челси» не продается, но и эта позиция еще может измениться, и смена владельца – серьезный шаг после почти двух десятилетий вместе.

- Тухель обустроил в Лондоне за год с небольшим настоящий трофейный конвейер. «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА , клубный чемпионат мира. Теперь может взять Кубок Лиги, и с квартетом из трофеев Томас сравнится по их количеству с «Ливерпулем» времен Юргена Клоппа. Иронично, что в соперниках именно еще один немец.

- У «Челси» есть потери. Чилуэлл прекрасно смотрелся слева, но вылетел из-за травмы. Проблемы со здоровьем у Ковачича, Зиеша, Джеймса и Хадсона-Одои, но в этом списке есть футболисты, которые могут покинуть команду летом. Хорват Матео и марокканец Хаким вполне могут появиться с первых минут, но каково их функциональное состояние? «Челси» — уставшая команда, тот же Жоржиньо играл через боль.

- В финале Кубка Лиги в воротах «Челси» можем увидеть Кепу, а в центре атаки не увидеть Лукаку. Ромелу после «эпичного» выступления в матче против «Кристал Пэлас», когда бельгиец семь раз коснулся мяча, оказался на лавке против «Лилля» в Лиге чемпионов. Тухель предпочел использовать Хаверца в роли ложного форварда, и Кай забил быстрый мяч на восьмой минуте поединка.

- У «Челси» три центральных защитника, два хавбека, два латераля и три футболиста в атаке. Высота игры Пулишича (Маунта) и Зиеша обычно зависит от класса соперника и выбранного Тухелем плана на игру. Даже против французов дома отдавали «Лиллю» мяч и старались ставить на эффективность атак, а не их количество. Сегодня можем увидеть похожую тактику, поставят на результат и класс таких футболистов, как Канте.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Кепа – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Жоржиньо), Алонсо – Зиеш (Маунт), Пулишич (Хаверц) – Хаверц (Лукаку).

Полезно знать о «Ливерпуле»

- У Клоппа серия из девяти подряд побед во всех турнирах. Последний раз проигрывали в прошлом году, когда уступили в гостях «Лестеру». Сегодня матч на «Уэмбли». За Кубок лиги «красные» не боролись с 2016 года, когда в финале уступили «Манчестер Сити» — главному специалисту по таким победам, ведь у «горожан» 5 из 6 последних кубков. Но сегодня трофей сменит прописку.

- «Ливерпуль» уничтожил «Лидс» со счетом 6:0, обыгрывал «Норвич» и «Интер», справлялся с «Бернли» и «Кардиффом». Клопп сумел наладить игру в защите при поддержке Ван Дейка. Пропускают мало – «голы престижа», и хотя персональные показатели Вирджила не такие впечатляющие, как до травмы, во многом это связано с обновленным подходом команды.

- Клопп по-прежнему обожает высокий прессинг. По его интенсивности «Ливерпуль» первый в АПЛ , причем следом идут «Лидс» и «Брайтон», и лишь затем «Манчестер Сити». Но сам по себе метод не сработает, если нет классных исполнителей. «Ливерпуль» полагается на свежесть в центре поля, когда тасует исполнителей. Это тоже важный фактор их последних успехов – взаимозаменяемость полузащитников.

- Конечно же, главное оружие «Ливерпуля» — тройка форвардов. Прямо сейчас в АПЛ Салах, Жота и Мане возглавляют список лучших снайперов, и это впечатляющий успех. Даже проблемы Фирмино и Жоты не помешали Клоппу развивать игру по намеченным рельсам. «Ливерпуль» правильно сделал, что зимой подписал Диаса, ведь колумбиец может занять левый фланг, когда Мане переходит в центр. Хотя сегодня есть минимальный шанс, что Жота все-таки выйдет на поле.

- У «Ливерпуля» тактика строится на нюансах. Салах и его смещения на удобные ударные позиции. Уникальная роль Александер-Арнольда, ведь правый латераль – плеймейкер. Впрочем, как и Робертсон на другом фланге, ведь у шотландца тоже неприлично много голевых передач за последние годы. Капитану Хендерсону не всегда есть место в основе, но злее будет, выходя на замену. Матип силен, когда в форме, да и Алиссон умеет возвращаться после ошибок. «Ливерпуль» набрал ход, а осечки «Манчестер Сити» воодушевили команду.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Алькантара – Салах, Мане, Диас (Жота).

Полезно знать о противостоянии

- У двух бывших тренеров «Боруссии» Д – Тухеля и Клоппа, между собой сыгранных целых 17 матчей. Ни с кем Томас не встречался в карьере чаще. Пока счет сильно в пользу Юргена – 3:9 по победам, но еще было пять ничьих. Мировая в финале будет означать, что у «Челси» есть шанс на трофей в серии пенальти, так что наперед записывать Клоппа в фавориты не спешите.

- Против «Ливерпуля» у Тухеля хорошие показатели – 2 победы, 2 поражения, 3 мировые. «Челси» не уступал в последних трех поединках против «Ливерпуля». Два матча в АПЛ завершились ничьими с голами. Вряд ли будет третий подряд мир, поскольку в истории противостояния с 1907 года такой длинной серии без победы одной из сторон не было никогда.

- У «Челси» важная задача – выиграть центральную ось, чтобы не пустить тройку форвардов «Ливерпуля» поближе к не самым маневренным защитникам Тухеля. А вот «красным» принципиально показать себя на флангах, ведь Алонсо и Аспиликуэта – прекрасные бойцы, но уже в годах. Очевидно, что двойное давление при поддержке латералей, Салаха и Мане может возыметь эффект. «Ливерпуль» на ходу, в хорошем настроении.

- «Челси» собрал серию из шести побед подряд, но лишь в двух случаях была разница в два мяча. Нет легкости в атаке – вот что волнует Тухеля. Также футболистов подогревают слухи о продаже клуба, они читают лондонскую прессу, а там публикуют списки тех, кто уйдет. Некоторые футболисты сами подумывают о смене клуба, как датчанин Кристенсен. «Челси» — успешный клуб, но у рационального подхода есть побочный эффект. Слишком все завязано на структуре игры, кто не вписался – как Лукаку, того даже класс не спасет.

Прогноз «Соккер.ру»: все так ждут «низового» матча, что назло всем могут устроить шоу? Не факт, скорее поставим на некрупную победу одной из сторон. Например, «Ливерпуля», все-таки их подход изобретательнее.