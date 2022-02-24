«Зенит» давно не выигрывал в гостевых еврокубковых матчах, но без победы на выезде пройти «Бетис» не получится

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сегодня, 15:31

Верите в успех «сине-бело-голубых»?

Несмотря на обоснованные сомнения в связи с последними событиями, матч «Бетиса» и «Зенита» должен состояться в срок. Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев предложил ориентироваться на официальные сообщения, а таковых не поступало. Значит, все остается в силе, вот и «Зенит» на своих официальных ресурсах с некоторым запозданием, но все же опубликовал анонс ответного стыкового матча плей-офф Лиги Европы.

День матча!



🏆 Лига Европы УЕФА , второй стыковой матч плей-офф

⚽ #БетисЗенит

📍 Испания, Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»

⌚ 23:00 (СПб)

🌥 +22° С

📺 «Матч ТВ» — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 24, 2022

Краткое содержание первой серии

Матч в Санкт-Петербурге начался для «Зенита» с холодного душа: к 18-й минуте «Бетис» забил два мяча. Это было похоже на быструю расправу, но и ответ «сине-бело-голубых» не заставил себя ждать: Артем Дзюба и Малком забили по голу в течение трех минут и к 28-й минуте на табло уже красовались две «двойки». К сожалению, на перерыв «Зенит» ушел в роли проигрывающего: грубая потеря мяча перед своими воротами, в которой приняли участие Михаил Кержаков и Ярослав Ракицкий, обернулась третьим пропущенным. Андрес Гуардадо установил окончательный счет первого тайма и всего матча — 3:2 в пользу «Бетиса».

В перерыве Сергей Семак произвел две замены, выпустил на поле Кругового и Мостового, сменилась схема и вектор атак «Зенита», что стало сюрпризом для Мануэля Пеллигрини. Второй тайм прошел с преимуществом петербуржцев, были шансы уйти от поражения. Самый запоминающийся момент упустил Далер Кузяев, ударивший в перекладину, хотя мог катить на пустые ворота Юри Альберто. Игра «Зенита» на «Газпром Арене», кроме стартового отрезка матча, оставила приятные впечатления, однако гостевая победа, пусть даже с минимальным счетом стала хорошим результатом для «Бетиса», который приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги Европы.

Важно знать перед ответным матчем на «Бенито Вильямарин»

- С нынешнего сезона в турнирах УЕФА больше не действует правило выездного гола. По старым правилам «Зениту» после домашнего поражения 2:3 нужно было забивать, как минимум, два мяча в Севилье, теперь победа 1:0 в основное время переведет выяснение отношений в экстра-таймы.

- После назначения Сергея Семака главным тренером «Зенита» в 2018 году петербуржцы провели 16 гостевых матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы под его руководством. Не выиграли ни разу, при этом потерпели 12 поражений и 4 матча свели к ничьим. Чтобы оставить «Бетис» за бортом Лиги Европы, придется прервать эту ужасную антисерию в гостевых еврокубковых матчах.

- «Бетис» выиграл 8 из 9 матчей во всех турнирах, в том числе четыре матча кряду перед ответной встречей против «Зенита». В каждой из четырех последних встреч «зелено-белые» и забивали, и пропускали — 2:1, 4:2, 3:2, 2:1.

- «Зенит» в официальных гостевых матчах еврокубков против испанских клубов: восемь поражений и две победы (над «Валенсией» и «Реал Сосьедадом»).

Составы, тактика, потери

- У Мануэля Пеллегрини нет никаких причин отходить от схемы 4-2-3-1, которая является основной у «Бетиса» в текущем сезоне.

- Набиль Фекир отбыл дисквалификацию в Лиге Европы и возвращается в состав «Бетиса», что является огромным подспорьем для испанской команды. Фекир — дирижер атак «бетикос», лучший игрок команды по обостряющим передачам в последней трети поля.

- Серхио Каналес и Клаудио Браво также вернулись в строй. У Браво была травма, Каналес перенес коронавирус.

- В списке потерь «Бетиса» Мартин Монтойя и Хуан Миранда. Под вопросом участие во встрече с «Зенитом» Виктора Камарасы.

- 40-летний Хоакин, отметившийся результативной передачей в Санкт-Петербурге, может начать в старте и ответный матч против «Зенита», если Пеллегрини решит приберечь козырь (Фекира или Каналеса) на скамейке запасных.

Ориентировочный состав «Бетиса» (4-2-3-1): Силва — Руибал, Пеццелья, Гонсалес, Морено — Родригес, Гуардадо — Хуанми, Фекир, Хоакин (Каналес) — Виллиан Жозе.

- Сергей Семак сообщил, что Ярослав Ракицкий восстановился после повреждения и может принять участие в матче Лиги Европы, в то время как состояние Вячеслава Караваева «под вопросом».

- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Далер Кузяев не сможет сыграть против «Бетиса». Огромная потеря для чемпионов России.

- Семак должен рисковать и может удивить Мануэля Пеллегрини схемой. Предположу, что «Зенит» выстроится 4-4-2 с Дзюбой и Юри Альберто в атаке. Эдакая попытка восстановить игровую систему, которая многократно применялась в прошлом с участием Азмуна. Хотя у Семака, конечно, могут быть абсолютно другие планы, по ходу первого матча он смело влиял на игру заменами и перестановками, а к поездке в Севилью готовил команду неделю.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Кержаков — Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо — Юри Альберто, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: «Бетис» полностью контролирует ситуацию, команда Мануэля Пеллегрини сама играет и соперникам дает, но в пределах разумного. Скорее всего, «Бетис» снова забьет, снова пропустит и снова победит. Например, 2:1.