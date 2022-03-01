ЦСКА постарается взять реванш у «Сочи», а «Спартак» сыграет с «Кубанью». Все интриги 1/8 финала Кубка России

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сегодня, 18:26

Фавориты вступают в борьбу за трофей.

«Динамо» — «Нижний Новгород»

1. Первый четвертьфиналист Кубка России определится в матче «Динамо» и «Нижнего Новгорода» — это игра, которая пройдет 1 марта. Сегодня стало известно, что помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин покинул клуб.

2. Всего лишь вторая встреча в истории этих команд. Впервые «Динамо» и «Нижний Новгород» сыграли друг против друга в 7-м туре нынешнего розыгрыша РПЛ , и в том матче команда Александра Кержакова одержала сенсационную волевую победу на «ВТБ Арене» — 2:1.

3. Кстати, главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в прошлом играл за «Динамо» (2008-2010). Провел за «бело-голубых» 59 матчей и забил 23 гола.

«Алания» — «Арсенал»

1. По итогам элитного раунда Кубка России «Алания» опередила в своей группе «Уфу».

2. В ФНЛ команда Спартака Гогниева занимает четвертую строчку, а «Арсенал» идет 13-м в РПЛ . То есть теоретически в конце сезоне эти команды могут встретиться в стыковых матчах за право играть в Премьер-Лиге. Если, конечно, регламент не будет изменен по каким-либо причинам.

3. По данным «Трансфермаркта» стоимость состава тульского «Арсенала» (25.2 млн евро) почти в три раза больше, чем у «Алании» (8.93 млн евро).

«Сочи» — ЦСКА

1. «Сочи» против ЦСКА — главная афиша 1/8 финала Кубка России. Встречаются команды, которые ведут борьбу за попадание в тройку призеров Российской Премьер-Лиги. После 19 туров «Сочи» занимает третью строчку в РПЛ (34 очка), а ЦСКА идет четвертым (33).

2. Первые официальные матчи в 2022 году и «Сочи», и ЦСКА выиграли с одинаковым счетом 2:0, забив все голы во вторых таймах. Команда Владимира Федотова разобралась на «Фиште» с тульским «Арсеналом», а «армейцы» оказались сильнее «Спартака» в дерби.

3. «Сочи» выиграл два последних матча у ЦСКА на своем поле в рамках РПЛ — 2:1 и 4:1.

«Спартак» — «Кубань»

1. УЕФА принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках. Первым пострадал «Спартак», который должен был играть против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы. Прошел слух, что Ваноли и итальянские члены тренерского штаба могут покинуть «Спартак», однако агент тренера утверждает, что Паоло не намерен покидать Россию и продолжит исполнять свои обязанности.

2. «Кубань» сотворила настоящую сенсацию в элитном раунде Кубка России, выбив из розыгрыша «Краснодар». Причем дерби завершилось со счетом 3:0 в пользу «Кубани», которая ведет борьбу за выживание в ФНЛ . Два краснодарских клуба сейчас в разных весовых категориях, что только усиливает эффект от победы «андердога» с крупным счетом.

3. В двух последних матчах «Спартака» против «Кубани» обязательно забивал Квинси Промес. Дубль голландца обеспечил «Спартаку» победу над краснодарцами в гостевом кубковом матче 2017 года (2:0), а в РПЛ -2015/16 матч в Москве завершился со счетом 2:2, тогда Квинси установил окончательный счет ударом со штрафного.

«Локомотив» — «Енисей»

1. Накануне кубкового матча с «Енисеем» стало известно, что свой пост покинул главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль. Возможно, больше не будет играть за «Локо» и бразильский защитник Пабло.

2. Маркус Гисдоль выиграл всего лишь 3 из 12 матчей у руля «Локомотива» (33%). Исполнять обязанности главного тренера «железнодорожников» будет Марвин Комппер.

3. «Локомотив» одержал» победы во всех четырех официальных матчах против «Енисея», в том числе выбивал красноярский клуб из 1/8 финала Кубка России в сезоне 2018/19. Общий счет побед — 11:2.

«Рубин» — «Ротор»

1. В прошлом сезоне «Ротор» выступал в РПЛ , а вылетел в ФНЛ после того, как не смог переиграть в заключительном туре «Рубин». Игра в Казани завершилась со счетом 1:1, а отыгрались хозяева только на 90+3 минуте, когда Деспотович реализовал вызвавший вопросы пенальти.

2. В элитном раунде Кубка России «Ротор» превзошел «Ахмат».

3. Леонид Слуцкий — уроженец Волгограда, у него даже есть футбольная школа в родном городе. В сезоне 2018/19 школа Слуцкого стала частью академии «Ротора», но очень скоро они рассорились, а тренер допустил резонансное высказывание:

Дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти.

«Балтика» — «Чайка»

1. Единственная пара 1/8 финала Кубка России, в которой нет ни одного представителя РПЛ .

2. Из 16 участников 1/8 финала 9 клубов представляют РПЛ , 6 — ФНЛ , и только «Чайка» из ФНЛ -2. В элитном раунде «Чайка» сенсационно обыграла «Ростов», тот матч во многом стоил работы Юрию Сёмину в донском клубе.

3. Все четыре матча между «Балтикой» и «Чайкой» в рамках ФНЛ завершились со счетом 1:0. Трижды выиграла «Чайка», но последний матч остался за командой из Калининграда.

«Зенит» — КАМАЗ

1. Вторая на неделе домашняя игра «Зенита» против клуба из Татарстана: в понедельник принимали «Рубин» в РПЛ (3:2), а теперь сыграют с КАМАЗом в Кубке России.

2. В последний раз эти команды встречались в 2003 году. Тогда «Зенит» выиграл в кубковом матче со счетом 6:2, а Александр Кержаков оформил хет-трик.

3. «Зенит» под руководством Сергея Семака уже делал «Золотой дубль» в 2020 году. «Сине-бело-голубые» вполне способны повторить тот успех два года спустя.