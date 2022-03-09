«Реал» Мадрид — ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — ПСЖ , который состоится 9 марта 2022 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» не отличался интересной игрой в первом матче, но проиграл только на последних секундах поединка в Париже. Теперь испанскому коллективу необходимо отыграть один мяч уже на своем стадионе, что при хорошей подготовке сделать будет вполне реально. В чемпионате «сливочные» уверенно лидируют с набранными 63 баллами и опережают «Севилью» уже на восемь пунктов.

5 марта «Реал» Мадрид крупно обыграл «Реал Сосьедад» (4:1), а 26 февраля минимально одолел «Райо Вальекано» на выезде (1:0).

ПСЖ

Парижский гранд все чаще теряет очки во внутреннем первенстве Франции, но может себе это позволить, учитывая большой отрыв от «Ниццы», который теперь составляет 13 пунктов. Ни для кого не секрет, что ПСЖ основную ставку делает на победе в Лиге Чемпионов, поэтому предстоящий матч станет главным в сезоне на данном отрезке времени. К предстоящей встрече будут прикованы миллионы взглядов болельщиков, а сам поединок обещает хранить интригу до последней минуты.

5 марта ПСЖ на выезде уступил «Ницце» (0:1), а 26 февраля на своем поле обыграл аутсайдера «Сент-Этьен» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.55

Ничья – 3.75

Победит ПСЖ – 2.71

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Реала» Мадрид завершились исходом «обе забьют — нет»

ПСЖ проиграл две последние выездные встречи

проиграл две последние выездные встречи Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСЖ выиграл два из трез последних поединков с «Реалом»

Прогноз