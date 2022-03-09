«Печально известный» боец ММА, очередные саудовцы и американцы с опытом. Все претенденты на покупку «Челси» у Абрамовича

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вчера, 18:46

Цену пытаются сбить все.

Начало весны для болельщиков «Челси» ознаменовалось не самыми приятными новостями. 2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что в ближайшее время продаст клуб.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение... Мне больно расставаться с клубом таким образом. Я считаю, что это в интересах клуба. Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Горжусь, что был частью «Челси». «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце. Спасибо.

По заверениям СМИ , Абрамович хочет выручить с продажи 4 млрд фунтов. Еще до официального объявления в Сети стали появляться слухи о возможных покупателях английского гранда, и абсолютно ожидаемы и логичны стали все новые и новые инсайды.

Пресса сообщала, что Абрамович надеется принять предложение о покупке клуба до 15 марта, однако с большой долей вероятности он продлит этот срок, если это будет в интересах «Челси».

Американский консорциум и швейцарец Висс

Первым на радарах потенциальных покупателей появилась именно эта пара. Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс вместе с американскими партнерами изъявили желание приобрести «Челси». Blick утверждал, что в американский консорциум входят три предпринимателя.

Отмечалось, что бизнесмены считают слишком высокой сумму в 4 млрд фунтов, которую запрашивает Абрамович, при том, что россиянин подтвердил, что не будет требовать выплаты долга от клуба, сумма которого составляет 1,51 млрд фунтов.

Позднее стало известно, что одним из партнеров Висса стал американский миллиардер Тодд Бели — совладелец бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс». Собственный капитал Бели составляет 4,7 млрд фунтов стерлингов, Висс обладает 3,8 млрд фунтов, поэтому покупка «Челси» проблемой для них стать не должна.

Ирландский боец

Неожиданный претендент не заставил себя долго ждать. Боец ММА из Ирландии, бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор после официального объявления клуба написал в твиттере: «Я хочу исследовать это», прикрепив скриншот переписки, в которой он говорит, что готов заплатить за «Челси» 3 миллиарда фунтов. Через некоторое время после публикации Макгрегор дал более развернутый комментарий:

Я заявлял о покупке «Челси» не в шутку. Как я уже говорил, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» — всё это изучается мною. Приобретение футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом. Пресса позже отметила, что к возможному предложению о покупке со стороны ирландского бойца, выкладывающего в соцсети видеоролики, на которых он под веществами ест мороженое и смеется, Абрамович и его представители относятся, мягко говоря, скептически.

Турецкий криптовалютчик

Через пару дней после объявления Абрамовича стало известно об интересе к покупке «Челси» со стороны турецкого бизнесмена Мухсина Байрака. Представитель Байрака позже это подтвердил:

Мы уже сделали им соответствующее предложение.

Байрак — председатель совета директоров компании AB Group Holding, которая занимается криптовалютой, а также строительством и энергетикой.

Владелец клуба НФЛ

7 марта появилась информация об интересе Вуди Джонсона, владельца «Нью-Йорк Джетс». ESPN сообщал, что Джонсон начал контактировать с компанией Raine Group, ответственной за оформление продажи «Челси».

Источник утверждал, что Джонсон прекрасно осведомлен о делах лондонского клуба, так как жил в Лондоне, когда был послом США в Великобритании.

Джонсон — правнук одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона. Командой НФЛ «Нью-Йорк Джетс» он владеет с 2000 года.

Снова саудовцы

В борьбу вступил и частный консорциум из Саудовской Аравии во главе с Saudi Media.

Эта компания активно участвует в медиа, рекламе и работает со спортивными брендами по всему миру. Большая часть их бизнеса распространена на арабском рынке. Имя владельцев или представителей компании арабская пресса держит в секрете.

Тень баскетбола

Sportico 8 марта сообщил, что предложение о покупке «Челси» готовит владелец клуба НБА «Сакраменто» Вивек Ранадиве. По информации источника, индийский бизнесмен улаживает последние детали перед официальным предложением.

Состояние Ранадиве оценивается в сумму более 700 миллионов долларов. Он возглавлял группу инвесторов, купивших «Сакраменто» в 2013 году за 534 миллиона долларов.

Американец с опытом в АПЛ

Последним на данный момент потенциальным покупателем является американский бизнесмен Джош Харрис, которому принадлежит хоккейный клуб из НХЛ «Нью-Джерси Девилз», 18-процентная доля портфеля акций «Кристал Пэлас», ее он приобрёл в 2015 году и с того момента является миноритарным акционером лондонского клуба.

Также он владеет франшизой клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» вместе с деловым партнёром Дэвидом Блитцером, который также имеет 18% акций «Кристал Пэлас» с 2011 года.

Bloomberg оценил состояние Харриса примерно в 7,05 миллиарда долларов в июле 2021 года.

Стоит отметить, что по правилам АПЛ , Харрису придётся отказаться от пакета акций «Кристал Пэлас», если он приобретёт «Челси».

Маловато будет

ESPN 9 марта сообщил, что Абрамовичу поступило несколько предложений, однако ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов. На данный момент никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит российский бизнесмен.

Одной из причин является сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», на него придется потратить около 1,5 млрд фунтов.