Хет-трики Бензема и Левандовски, 4:4 в матче Лиги Конференций. Топ-10 событий еврокубковой недели

1647004251

сегодня, 16:10

Добавить в папку «Избранное».

10. «Севилья» одержала минимальную победу над «Вест Хэмом»

Букмекеры и эксперты включили «Севилью» и «Вест Хэм» в пятерку главных фаворитов Лиги Европы, но одной из этих команд придется сойти с турнирной дистанции уже после 1/8 финала. Судьбу первого матча между испанским и английским клубом решил хитрый розыгрыш штрафного, в результате которого забил Мунир. Впрочем, скорее «Севилья» может сожалеть о том, что огромное игровое преимущество вылилось всего лишь в один забитый мяч, а явно игравший на ничью «Вест Хэм» оставляет за собой неплохие шансы на итоговый успех, ведь ответная игра пройдет в Лондоне.

9. «Монако» и Головин близки к вылету из Лиги Европы

«Монако» будет сложнее отыграться в противостоянии с «Брагой», ведь португальцы на своем поле выиграли со счетом 2:0, забив по голу в начале и концовке матча. Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 58-й минуте, но ощутимого перелома в игру не внес. С другой стороны, стоит напомнить, что в предыдущем раунде плей-офф сама «Брага» отыгралась в противостоянии с «Шерифом» после гостевого поражения 0:2. Игра этой команды дома и в гостях серьезно отличается.

8. «Барселона» не смогла обыграть «Галатасарай» в домашнем матче ЛЕ

«Барселоне» прочили легкую победу над проблемным «Галатасараем», однако команда Хави при подавляющем игровом преимуществе не сумела забить туркам на «Камп Ноу». Нулевая ничья не отражает соотношения сил на поле: «Барса» владела мячом почти 70% времени, счет по ударам разгромный — 16:3. «Галатасарай» уже мечтает о победе над «Барселоной» в Стамбуле, но следует помнить, что 1/16 Лиги Европы каталонцы тоже начали с домашней ничьей против «Наполи» (1:1), а потом уверенно победили на выезде (4:2).

7. Лионель Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

Год назад Лео Месси вылетел из Лиги чемпионов от ПСЖ , а теперь — вместе с ПСЖ . В обоих случаях не реализовал пенальти, проиграв дуэли Навасу и Куртуа, но есть и отличие: за «Барселону» аргентинец забивал в каждом плей-офф Лиги чемпионов на протяжении полутора десятилетий, а за ПСЖ отличиться не смог. Маленький штрих к разочаровывающему завершению еврокубковой кампании для действующего обладателя «Золотого мяча» и амбициозных парижан.

6. Миранчук и Азмун встретились в матче «Аталанты» и «Байера»

Один из самых ярких матчей еврокубковой недели выдали «Аталанта» и «Байер». Немцы забили быстрый мяч, получили три гола в ответ, один из которых сумели отыграть: поражение 2:3 оставляет «Байеру» вполне рабочие шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы перед ответной игрой. Героем «Аталанты» стал Руслан Малиновский, который забил гол и сделал два ассиста. Алексей Миранчук, как и экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, появился на поле ближе к концовке встречи. После игры два бывших футболиста РПЛ нашли тему для разговора. Через неделю встретятся снова, уже в Леверкузене.

5. Скотт Карсон провел второй матч в ЛЧ через 17 лет после первого

После гостевой победы над «Спортингом» 5:0 Хосеп Гвардиола дал отдохнуть нескольким основным футболистам «Сити». Превратившаяся еще три недели назад в формальность встреча завершилась со счетом 0:0, а самым запоминающимся событием стал выход на поле вратаря Скотта Карсона: 36-летний страж ворот заменил Эдерсона в середине второго тайма. Карсон провел свой всего лишь второй матч в Лиге чемпионов, а впервые он сыграл 17 лет назад за «Ливерпуль». В том самом триумфальном для «красных» сезоне 2004/05, который завершился легендарным стамбульским финалом, Скотт помог выиграть у «Ювентуса» в четвертьфинале (2:1). Может быть, Гвардиола считает, что Карсон приносит удачу?

4. 4:4 — самый результативный матч евронедели сыграли в Лиге Конференций

Самый результативный матч еврокубковой недели был сыгран в Лиге Конференций, где устроили перестрелку ПСВ и «Копенгаген». Датчане вели в Эйндховене 1:0, 3:1 и 4:3, но в итоге довольствовались ничьей 4:4, ради которой ПСВ пришлось неустанно отыгрываться. Не остудил пыл голландцев даже пенальти, который не сумел реализовать Коди Гакпо на исходе часа игры при счете 2:3. Продолжили погоню и не проиграли.

3. «Ливерпуль» впервые за год проиграл на «Энфилде»

«Ливерпуль» сделал широкий шаг в направлении четвертьфинала Лиги чемпионов, выиграв у «Интера» в Милане со счетом 2:0. Мало кто верил, что итальянцы сумеют сотворить камбэк на «Энфилде», где «Ливерпуль» не проигрывал на протяжении года. Вечер перестал быть томным на 62-й минуте, когда Лаутаро Мартинес открыл счет, но всего через минуту Алексис Санчес оставил «Интер» в меньшинстве и лишил нейтральных зрителей огненной концовки. «Ливерпуль» прервал домашнюю серию без поражений, но турнирную задачу решил.

2. 7:1 в пользу «Баварии», у Левандовски хет-трик к середине первого тайма

«Баварии» уже случалось начинать дуэли в плей-офф Лиги чемпионов с невнятных матчей на выезде, но серьезно уступающим в классе противникам лучше было не приезжать в Мюнхен после такого. В прошлом за дерзость расплачивались «Базель» и «Шахтер», теперь в их гильдию записался «Зальцбург», проигравший со счетом 1:7. Все было кончено уже к середине первого тайма: Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов за 23 минуты. «Бавария» в 20-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, это лучший результат в новейшей истории турнира.

1. Камбэк «Реала» в дуэли с ПСЖ и победный хет-трик Карима Бензема