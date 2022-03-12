«Локомотив» жестко критикуют, а ЦСКА перехваливают. Дерби поможет выяснить, чьи оценки справедливее

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сегодня, 10:59

Футбол расставит всех по местам.

Полезно знать о «Локомотиве»

- В анализе сезона для «железнодорожников» тяжело не свести в один сарай клубные и командные дела. Но разница есть. Не сказать, что сама стратегия Рангника ужасная – «Локомотиву» не помешает омоложение, но методы подвели. Цорн и компания не справились, Гисдоль сбежал. Но у команды есть матч в запасе, в теории могут набрать даже на один пункт больше, чем ЦСКА , если сегодня выиграют.

- Многие упоминают погром против «Енисея», но сразу показывают, что не смотрели игру. «Локомотив» провел невероятно странный поединок, где имел шанс на успех в упорной борьбе соперника, который лучше готов физически и морально. Вместо этого получили 0:4, и уже по инерции скатились к фарсу против «Химок». Победу вырвали, а затем КДК РФС встал на сторону москвичей – не получат техническое поражение, хотя закон нарушили.

- Атакующая линия молодого тренера без лицензии Комппера очень перспективная. Изидор, Жемалетдинов и Керк сочетаются друг с другом, а Кухта – сильный центральный нападающий. Остаются вопросы выхода в атаку и последнего паса, но у ЦСКА перенасыщенные созидателями состав. Контратаки через Жемалетдинова или пасы Баринова могут сегодня снова сработать. «Локомотиву» надо успокоиться и заиграть флангами.

- Огромная проблема команды – защита. Баринов не профильный центральный оборонец, он и в центре поля нужен. Мампасси однозначно талантливый, но невероятно сырой защитник. Пабло переживает о том, что происходит в мире, может уйти. Едвай, как и Мягкеев, был недавно в лазарете. А самое главное – проблемы у капитана Гильерме, которого заждались на поле. Худяков тащит, но плохо управляет защитой, не хватает опыта.

- У «Локомотива», как у «Реала», смысл не в том, чтобы удивить схемой. Вряд ли сегодня увидим «3-5-2», даже схема «4-2-3-1» от нового тренера себя не исчерпала. Гисдоль на сборах тестировал определенные алгоритмы, готовился к выходу на пик формы как раз к дерби с ЦСКА . Не удивляйтесь, если «Локомотив» сегодня по качеству футбола будет лучше, чем в двух предыдущих поединках. Рыба в клубе гниет с головы, но вы знаете Рыбуса, Баринова. Жемалетдинова и могли убедиться в том, как хорошо новичок Кухта двигается на передовой. На команде крест ставить рано.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Худяков — Живоглядов, Баринов, Мампасси, Рыбус – Марадишвили, Бабкин – Керк, Жемалетдинов, Изидор – Кухта.

Полезно знать о ЦСКА

- Реакция на ЦСКА немножко в спартаковском стиле – очарование после короткого и не самого однозначного периода с успехами. Да, Ваноли ошибся, когда готовился к матчу против Березуцкого – «армейцы» выбрали максимально смелый подход, честно победили. Против «Сочи» в кубковой игре сработали стандарты, Языджи постоянно создает голы. Но разве ничего подобного раньше не было? Влашич тоже тащил, а команда пережила игровые трудности, как против «Нижнего Новгорода», который дожали в конце и в большинстве.

- Одновременно констатируем, что индивидуально все новички ЦСКА сильны. Языджи – новый лидер команды, и швец, и жнец. Медина еще разбегается, но это тоже опасный и, как оказалось, довольно универсальный игрок. Карраскалю надо сдерживать себя, а то доиграется до красной карточки, как было на сборах, но колумбиец – яркий аргумент в пользу новой атаки ЦСКА . Наконец, есть опорник Гбамен, который не столь заметный, но приличный. Березуцкий получил усиление, пускай многие игроки в аренде и не факт, что останутся на новый сезон.

- Кроме того, кого подвезли, есть старый арсенал – Акинфеев в порядке. Перед глазами его реакция на явный голевой момент Зобнина в дерби. Без того сэйва весь матч против «Спартака» мог сложиться иначе. Также основной вратарь играл в кубковом поединке, и лишь против команды Кержакова скучал и был наблюдателем. Оборона с Дивеевым, Бийолом и Фуксом работает неплохо, хотя последнего по обстоятельствам готовы заменить на еще одного футболиста атаки, как в прошлом туре.

- Алексей Березуцкий, усилив штаб старшим братом-близнецом, перешел от глухой защиты к рациональному нападению. Пусть не смущает количество ударов – 22 по воротам команды Кержакова, у ЦСКА до сих пор есть проблема с реализацией. Менее трети выстрелов были точными, а гол случился на последних секундах, причем мяч прошел под защитником и голкипером. Это как пас Модрича на Бензема – красиво, но не без везения. Стандарты против «Сочи», как и голы «Спартаку» связаны с индивидуальным мастерством.

- Тактически ЦСКА только строится, поэтому сегодняшний поединок такой увлекательный и чуть менее предсказуемый, чем многие думают. Три центральных защитника еще должны «настояться». Видна проблема в том, как взаимодействуют два опорных хавбека. Нет сомнений, что Заболотного некем заменить. С ним плеймейкеры не сыгрались, а без него нет явного адресата для передач. Фернандес избежал серьезной травмы, но может сегодня не сыграть. Заменить его полноценно попросту некому.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Фукс, Бийол, Дивеев — Набабкин (Фернандес), Гбамен, Карраскаль, Обляков – Эджуке, Языджи, Медина.

Полезно знать о противостоянии

- У каждого из московских дерби свой темперамент. Как двоюродные братья – по крови близки, но совершенно разные. И в этом дерби «Локомотив» постоянно побеждал ЦСКА в последние годы. Собрали пять успехов подряд, и это самая длительная подобная серия с 2015-го года, когда «армейцы» собрали линию из семи побед подряд. Логичная перемена, одна команда утратила чемпионский статус, а вторая выходила в Лигу чемпионов.

- Насколько получится начать новую главу? Сложный вопрос, ведь «Локомотив» упрямый, невзирая на все кадровые перестановки и смену наставника. Они слишком легко пропускают – шанс для Языджи и новых напарников, но нападение у Комппера (хотя формально главным тренером будет другой) довольно изобретательное и тоже построено на том же принципе, что у «армейцев» в новом году. Они могут забить из ничего, и это Акинфеев прекрасно знает.

- Прессинг и темп сегодня важны. Кто будет ловчее и быстрее, кто сможет коллекционировать подборы и накрывать первые волны атак – тот получит преимущество. ЦСКА называют однозначным фаворитом, не учитывая ни характер противостояния, ни то, как «Спартак» отрезками смотрелся в дерби. Как и факт, что победа над «Сочи» в кубковом поединке не была прогулочный. Березуцкий сражается за очки, сегодня новая серия шоу с усиленным актерским составом.