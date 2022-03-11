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Гришин о предстоящем дерби: «Я ожидаю хорошего футбола»

вчера, 16:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о фаворите предстоящего дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

В завтрашнем дерби я ожидаю хорошего футбола. Наверное, мы можем говорить, что ЦСКА однозначно фаворит, потому что «Локомотив» выглядит неубедительно, не всё получается. ЦСКА сейчас на ходу, приобрёл хороших игроков. В футбол играет не один человек, поэтому надо говорить обо всей команде. Языджи хорошо исполняет стандарты, ведёт игру, но на ходу именно вся команда. Можно отметить Карраскаля, Гбамена. Думаю, несмотря на игру на чужом поле, ЦСКА является очевидным фаворитом.

Ранее свои соображения по этому поводу выразил Юрий Сёмин.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:16
Бывает идёшь, поскользнулся, упал и т.д.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:43
Посмотрим.
112910415
112910415
вчера в 18:57
наверняка это будет интересно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:16
За ЦСКА !!!
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:00
Привет дружище. ✌
Я думаю и почему-то уверен что ЦСКА победит 2:0 или 3:1 ☝👍🙋‍♂️✊
протон
протон
вчера в 17:53
Учитывая решения ФИФА клубы арендованных игроков могут их отозвать обратно. Эвертон еще неделю назад об этом заявлял.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:39
Все этого ожидают
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:52
Тут фаворита нет. Всяко может быть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:22
Всё решит заряженность на борьбу, командная сплочённость и воля к победе.
Удачи ЦСКА.
lotsman
lotsman
вчера в 16:18
Будет боевая ничья.
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