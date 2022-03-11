Гришин о предстоящем дерби: «Я ожидаю хорошего футбола»

Бывший футболист ЦСКА высказался о фаворите предстоящего дерби между «Локомотивом» и ЦСКА .

В завтрашнем дерби я ожидаю хорошего футбола. Наверное, мы можем говорить, что ЦСКА однозначно фаворит, потому что «Локомотив» выглядит неубедительно, не всё получается. ЦСКА сейчас на ходу, приобрёл хороших игроков. В футбол играет не один человек, поэтому надо говорить обо всей команде. Языджи хорошо исполняет стандарты, ведёт игру, но на ходу именно вся команда. Можно отметить Карраскаля, Гбамена. Думаю, несмотря на игру на чужом поле, ЦСКА является очевидным фаворитом.