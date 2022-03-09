Месси, Мбаппе и Неймар в Мадриде. «Реал» попытается украсть мечту ПСЖ

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сегодня, 10:38

Анчелотти знает, как брать реванши.

Полезно знать о «Реале»

- Комфортно лидируют в Ла Лиге – восемь пунктов перевеса над «Севильей». Даже если Хави выиграет свой 27-й поединок, то наберет лишь пятьдесят один пункт, а у команды Анчелотти уже 63 очка. «Реал» защитит титул чемпиона Испании. Это значит, что команда может спокойно готовиться к плей-офф Лиги чемпионов, чтобы на опыте снова мечтать о новом финале.

- Ключевой аргумент в пользу испанцев назвали – колоссальный опыт, а теперь добавим, что не всегда у них получается такой разухабистый футбол, как против «Реала Сосьедад» (выиграли 4:1). Были непростые победы в один мяч, были обидные мировые, хотя поражений почти нет. Проиграли в гостях «Атлетику» в Бильбао, уступили с разницей в один мяч ПСЖ .

- В Париже счет по ударам в створ был 9:0, по выстрелам вообще – 21:3, а владение мячом у «Реала» в итоге лишь немного перешло отметку в 40%. ПСЖ владел преимуществом в домашней игре, так что минимальное поражение в добавленное время – подарок для «Реала». Это не полноценная награда для парижан за старания, поскольку они явно не рассчитывали, что у Куртуа будет восемь сэйвов, в том числе, после удара Месси с пенальти.

- У Анчелотти есть потери в составе накануне решающего поединка. Не смогут сыграть Каземиро и Менди – у них дисквалификации из-за лишних карточек. Также мог не сыграть Тони Кроос, но по последним новостям он в основной группе и может сыграть, если врачи разрешат. Но Марсело слева это опасность нарваться на ярость Хакими, Неймара и Месси. А без Каземиро нужно иначе строить игру «Реала» в центре поля.

- Дон Карло должен предложить публике и сопернику нечто новое, поскольку с привычным «Реалом» в рамках «4-3-3» парижане неплохо справлялись. Конечно, в атаке Бензема поддержат молодые бразильцы, в центре поля, если Модрич и Кроос готовы сыграть, хватит Камавинги в качестве третьего элемента, а Милитао и Алаба – не худшие защитники мира. Плюс правила выездных голов нет, что тоже меняет общий расклад. «Реалу» нужно отыграть один мяч.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело – Модрич, Камавинга, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус.

Полезно знать о ПСЖ

- Парижане ровно такие, как и должна быть феноменально сильная команда без выдающегося главного тренера. Они обыграли «Реал» — проиграли «Нанту». Обыграли «Сент-Этьенн» — проиграли «Ницце». Причем учтите, что именно в гостях. В Мадриде все может быть иначе, но нестабильность парижан уже стала аксиомой. Вернее, ею была, ведь в ПСЖ вложили много катарских денег без результата в виде победы в ЛЧ .

- Месси является лучшим игроком мира по версии Почеттино, но Лионель не помог против «Нанта» и «Ниццы». И против «Реала» сыграл хуже, чем Мбаппе. С другой стороны, «Мадрид» — один из его любимых соперников, провел против них много великих матчей. Не стоит недооценивать аргентинца, тем более, он нашел свою нишу в игре ПСЖ – раздает голевые передачи. В феврале собрал пять штук, добавил один гол. Еще не тот Лионель, к которому привыкли, но все уже не настолько плохо, как раньше.

- Хотя у Мбаппе и Рамоса были проблемы со здоровьем и формой, оба прилетели в Мадрид. У Серхио мало шансов сыграть, а вот Килиан нужен на поле. Почеттино по-прежнему ставит на класс исполнителей. Сегодня ему нужны сэйвы Доннаруммы, классные проходы Хакими, надежная игра Мендеша в защите, грамотная работа Верратти с мячом, а также вся мощь атакующего трио, где отчаянно не хватает четвертого человека – центрального нападающего.

- ПСЖ может завладеть мячом в Мадриде, но «Реал» будет в родных стенах и ему психологически станет проще выходить из-под прессинга. Не исключено, что Модрич и Бензема учтут неудачный выездной опыт, и поскольку сами прекрасно умеют расставлять ловушки – перейдут в наступление. «Реал» куда опаснее, чем многие в Париже успели подумать. Сегодня для парижан важно не потерять контроль в центре поля, который приобрели дома.

- Почеттино хорошо провел первый поединок против команды, которую еще может в будущем тренировать. Но Маурисио не получил результат – уверенную победу, поэтому сегодня ему надо прикрывать тылы. Например, насколько хорошо Мбаппе, Месси и Неймар принимают участие в прессинге? Есть ли свободные зоны между центральными защитниками и тройкой хавбеков? Будет ли ПСЖ осторожничать и защищать минимальное преимущество, или же смело пойдет вперед? От качества ответов в исполнении Почеттино многое для сюжета и зрелищности матча зависит.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-3-3): Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш – Гуйе, Данилу, Верратти – Неймар, Месси, Мбаппе.

Полезно знать о противостоянии

- Прошлый матч «Реала» и ПСЖ в Мадриде завершился со счетом 2:2, и сегодня Почеттино от подобного результата не откажется. Но за полтора года до этого «Реал» обыграл парижан дома со счетом 3:1, так что не стоит переоценивать результат первого поединка. У французов появилось преимущество, но они морально не сильнее, чем команда Анчелотти и Бензема.

- Бывший тренер ПСЖ Анчелотти ни разу не выигрывал у этого клуба в карьере. Четыре матча – 2 ничьих, 2 поражения. Но у Почеттино статистика против «Реала» так себе – 2 победы, 1 мировая, 7 неудачных матчей. В итоге имеем двух наставников, которым непросто давались матчи против нынешних соперников. Первая игра ведь была непростой, даже с учетом, что разделение по ролям в ней получилось очевидным.

- Еще одна важная часть противостояния – связи между игроками и клубами. Рамос теперь против команды, где был капитаном. Месси снова сражается против «Реала», как и Неймар. Мбаппе прилетел в Мадрид, где скоро может жить, если не согласиться взять безумную зарплату шейхов. Хакими будет бегать против клуба, который в него не поверил. Бензема – против команды, где может еще оказаться ближайшим летом. Много различных связей, и все в конечном итоге сводится к пониманию: это матч уровня финала.