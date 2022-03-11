Возвращение Карпина и очередное московское дерби. 21-й тур РПЛ на наших стадионах и ваших экранах

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сегодня, 21:30

Футбола много не бывает.

«Уфа» — «Нижний Новгород»

1. Одну из трех своих побед в 20 матчах текущего розыгрыша РПЛ «Уфа» одержала в игре первого круга с «Нижним Новгородом». Команда Алексея Стукалова тогда выиграла со счетом 2:1, в составе победителей голами отметились Гамид Агаларов и Олег Иванов.

2. Венгерский защитник Акош Кечкеш, забивший в ворота «Уфы» в первом круге, пропустит субботний матч из-за дисквалификации. «Нижний Новгород» пытался опротестовать в КДК РФС красную карточку Кечкеша, полученную в матче с ЦСКА , однако принятое на поле решение признано верным и оставлено в силе.

3. У «Нижнего Новгорода» и «Уфы» в 2022 года 5 поражений на двоих в 5 матчах. Наконец, хоть кто-то из них не проиграет.

«Арсенал» — «Динамо»

1. После поражения от «Спартака» в дерби «Динамо» сохранило за собой второе место в турнирной таблице, но отстало от «Зенита» на 5 очков.

2. Матч первого круга завершился крупной победой «Динамо» со счетом 5:1, а вот предыдущий матч этих команд в Туле выиграли хозяева — 2:0. Победный дубль на счету Даниила Лесового, который через две недели после этого знаменательного события перешел в «Динамо».

3. Миодраг Божович проиграл 10 из 16 матчей против «Динамо». При этом черногорский специалист сам тренировал «Динамо» в 2010-2011 годах, провел у руля «бело-голубых» 31 матч (11В 11Н 9П). У Сандро Шварца уже 44 матча (26В 6Н 12П) в качестве главного тренера «Динамо».

«Локомотив» — ЦСКА

1. КДК не стал наказывать «Локомотив» техническим поражением в матче с «Химками» (3:2) из-за участия Яна Кухты, чья дисквалификация в Чехии стала предметом для дискуссии. Впрочем, «Химки» не сдаются и намерены оспорить это решение.

2. ЦСКА одержал 3 победы в 3 матчах в 2022 году. «Спартак» (2:0) и «Нижний Новгород» (1:0) обыграны в РПЛ , а «Сочи» (2:1) — в Кубке России. В каждой 4 из 5 голов ЦСКА в этих встречах поучаствовал зимний новичок Юсуф Языджи (2+2).

3. «Локомотив» выиграл пять последних матчей у ЦСКА , правда все эти победы добыты еще при Марко Николиче, которого на « РЖД Арене» и след простыл. Уже испарился даже его преемник.

«Урал» — «Ахмат»

1. «Урал» после возобновления сезона потерпел два поражения с минимальным счетом: от «Нижнего Новгорода» (0:1) и «Краснодар» (1:2).

2. «Ахмат» остается абсолютно бескомпромиссной командой: 10 побед и 10 поражений в матчах РПЛ . До сих пор ни одно ничьей.

3. Грузинские футболисты Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостановили свои контракты с «Уралом», воспользовавшись опцией, которую предоставила ФИФА легионерам РПЛ .

«Химки» — «Сочи»

1. «Химки» в каждом из двух матчей РПЛ в 2022 году пропускали по три мяча. Возобновили сезон поражением от «Динамо» (0:3), а потом уступили «Локомотиву» (2:3), хотя этот результат еще пытаются оспорить в кабинетах.

2. У «Сочи», напротив, пока только сухие победы в РПЛ после зимней паузы: выиграли 2:0 у «Арсенала», а потом с минимальным счетом 1:0 обыграли «Ростов». Благодаря двум победам и осечке «Динамо» в предыдущем туре «Сочи» оказались всего лишь в двух очках от второго места.

3. «Химки» не одержали ни одной победы в пяти официальных матчах против «Сочи»: три ничьи и два поражения. Самое болезненное фиаско потерпели в первом круге текущего сезона — 0:3.

«Крылья Советов» — «Зенит»

1. «Зенит» одержал две победы в РПЛ и упрочил свое лидерство по итогам двух сыгранных после рестарта туров: отрыв от «Динамо» вырос с 2 очков до 5.

2. В то время как «Зенит» проведет свой шестой официальный матч в 2022 году, «Крылья Советов» выйдут на поле всего лишь во второй раз. Пока что успели сыграть только против тульского «Арсенала» (2:2).

3. Лидер атак «Крыльев Советов» Иван Сергеев зимой перешел в «Зенит». Форвард уже отметился победным голом в матче против «Рубина», а в очередном туре постарается огорчить бывший клуб.

«Спартак» — «Краснодар»

1. Матчи «Спартака» в чемпионате России в 2022 году завершаются исключительно со счетом 2:0: с таким результатом проиграли ЦСКА и победили «Динамо». Нарушат традицию в матче с «Краснодаром»?

2. Вторая домашняя игра «Спартака» против краснодарской команды в этом месяце: 2-го марта «красно-белые» разобрались с «Кубанью» в Кубке России — 6:1. Удивительно, но с таким счетом завершились оба последних матча команд из Краснодара на «Открытие Арене», ведь прошлой весной «быки» так же крупно проиграли «Спартаку» в Москве.

3. «Краснодар» остался без легионеров, но это не помешало обыграть «Урал» (2:1) в домашнем матче. Героями матча стали Матвей Сафонов (5 сэйвов) и Владимир Ильин (заработанный пенальти + гол). А ведь еще недавно Ильин был номинально третьим выбором в нападении «Краснодара» после Ботхейма и Кордобы.

«Рубин» — «Ростов»

1. В двух весенних матчах с участием «Рубина» в РПЛ решающие голы забивались в добавленное ко второму тайму время: на 90+2 минуте проиграли «Зениту» (2:3), на 90+1 забили победный мяч в ворота «Ахмата» (2:1). «Ростов» в своем единственном матче после рестарта РПЛ тоже пропустил роковой гол от «Сочи» на 90+2 минуте с пенальти (0:1).

2. В четверг «Ростов» объявил о возвращении Валерия Карпина на тренерский мостик, он снова будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера сборной России. А еще на выход из «Ростова» запросились пять легионеров. Хаджикадунич уже подписал краткосрочный контракт с «Мальме», вслед за ним собираются уйти Кнудсен, Баштуш, Алмквист и Гигович.

3. Виталия Лисакович после зимнего перехода в «Рубин» из «Локомотива» забивает в каждом матче. У белорусского форварда 5 голов и 1 ассист в трех первых матчах за «Рубин».