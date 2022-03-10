«РБ Лейпциг» уже в четвертьфинале ЛЕ, а «Барсе», «Вест Хэму» и Миранчуку с Головиным ещё предстоит попотеть

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сегодня, 15:20

Футбольный вечер в Лиге Европы.

Первый четвертьфиналист Лиги Европы уже известен

К сожалению, московский «Спартак», добившийся права играть в 1/8 финала Лиги Европы на футбольных полях, исключен из турнира в результате кабинетного решения УЕФА . Не успели фанаты «красно-белых» порадоваться после жеребьевки, которая определила соперником «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг», что сулило новую встречу с Доменико Тедеско, как УЕФА принял ожидаемое в свете последних событий, но антиспортивное по своей сути решение об исключении «Спартака». Реплика Тедеско, которому благодарные за прошлый сезон российские болельщики желали удачи и победы в Лиге Европы стала для них ножом в спину:

Правильно и очень важно, что ФИФА и УЕФА приняли такое решение. Мне очень жаль игроков и сотрудников «Спартака», но я одобряю это решение.

Таким образом, «РБ Лейпциг» вытащил во время жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы не «Спартак», а счастливый билет в четвертьфинал турнира. В одной из восьми пар борьба за выход в следующий раунд отменена.

«Лион» и «Айнтрахт» сделали заявки на выход в четвертьфинал

Традиционное время Лиги Европы — четверг, однако два матча 1/8 финала были сыграны в среду из-за особенностей расписания. Команды, представляющие один город или один регион, не могут играть в один день, поэтому «Порту» и «Бетис» провели домашние матчи в среду, так как в четверг при своих зрителях будут играть их соседи, «Брага» и «Севилья».

Стартовали португальцы и испанцы неудачно — с домашних поражений, пусть и с минимальным счетом. «Лион» обыграл на выезде «Порту», единственный мяч забил Лукас Пакета. А обидчик «Зенита» уступил на «Бенито Вильямарин» франкфуртскому «Айнтрахту» — 1:2. Все три мяча были забиты за полчаса с хвостиком, и хотя «Бетис» в два раза больше владел мячом, уйти от поражения команда Мануэля Пеллегрини не сумела.

«Барселона» — главный фаворит Лиги Европы

Если перед стартом плей-офф «Барселону» зачисляли в список фаворитов автоматически, из-за статуса клуба и крутости состава по меркам Лиги Европы, то результаты последних матчей каталонцев под руководством Хави заставляют признать «Барсу» претендентом №1 на победу во втором по значимости еврокубковом турнире.

- «Барселона» уже оставила за бортом плей-офф Лиги чемпионов «Наполи», выиграв у неаполитанцев со счетом 5:3 по сумме двух матчей.

- Последнее поражение «Барсы» датировано 20-м января, когда «Атлетик» из Бильбао оказался сильнее команды Хави со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени. Полуторамесячная беспроигрышная серия «Барселоны» включает в себя 6 побед и 2 ничьих.

- В 13 матчах 2022 года ни один соперник не переиграл «Барселону» в основное время. Оба поражения со счетом 2:3 от «Реала» и «Атлетика» в Суперкубке и Кубке Испании соответственно зафиксированы после экстра-таймов, в которых соперники забивали победные голы. После 90 минут в обоих матчах была ничья 2:2.

- Пьер-Эмерик Обамеянг после зимнего трансфера из «Арсенала» в «Барселону» забил за новый клуб уже 5 голов в 7 матчах. А всего «Барселона» забила 30 голов в 13 матчах с начала года. Средняя результативность — 2.3 гола за игру.

- «Галатасарай», с которым «Барса» сразится в 1/8 финала, вряд ли станет серьезным препятствием для набравшей ход команды Хави. Один из флагманов турецкого футбола проваливает этот сезон, занимая 12-е место в чемпионате Турции после 28 туров. Легендарный Фатих Терим покинул тренерский мостик 10 января.

Российский след в 1/8 финала Лиги Европы

Несмотря на отстранение «Спартака», у нас остаются свои люди в Лиге Европы. Речь идет об Алексее Миранчуке («Аталанта»), Александре Головине («Монако») и Андрее Лунёве («Байер»). Команды Миранчука и Лунёва встретятся друг с другом, но если полузащитника «Аталанты» мы рассчитываем увидеть на поле, то вратарь «Байера» будет болеть за свою команду с трибуны — Андрей травмирован. Зато восстановился и готов сыграть Сердар Азмун, а проблемы со здоровьем у Патрика Шика повышают шансы экс-форварда «Зенита» на участие в матчах против «Аталанты».

Миранчук тоже недавно был в лазарете, но вернулся триумфально, сделав «гол+пас» за полчаса в игре с «Сампдорией». После этого россиянин отыграл 90 минут против «Ромы», но развить свой успех не сумел. Вернулся на поле и Головин, в прошедшее воскресенье он вышел на замену в концовке победного матча против «Марселя». Есть все основания полагать, что в сегодняшней встрече против «Браги» Александр получит больше игровой практики. Таким образом, матчи «Аталанта» — «Байер» и «Брага» — «Монако» в центре нашего внимания.

«Севилья» vs «Вест Хэм»: рекордсмен Лиги Европы против новичка плей-офф

Возможно, самая интересная и непредсказуемая дуэль 1/8 финала. Во-первых, Англия против Испании на клубном уровне — это всегда любопытно, это лидеры рейтингов УЕФА последних лет. Во-вторых, «Севилья» в этом сезоне является главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул в Ла Лиге, а «Вест Хэм» претендует на попадание в топ-4 АПЛ . А еще за «молотобойцев» выступают Никола Влашич (экс-игрок ЦСКА ) и Алекс Крал (права на него по-прежнему принадлежат «Спартаку»). У «Севильи» несравнимо больший опыт в плей-офф Лиги Европы, речь о рекордсмене турнира с шестью победами, но здесь и сейчас «Вест Хэм» ни в чем не уступает андалузцам.

«Рейнджерс» vs «Црвена Звезда»: схватка не признающих авторитеты

«Црвена Звезда» выиграла свою группу Лиги Европы и вышла в плей-офф с первого места. После отстранения «Спартака» симпатии тысяч российских болельщиков будут на стороне сербского клуба. Что же касается «Рейнджерс», то именитый шотландский клуб преподнес главную сенсацию 1/16 финала, выбив дортмундскую «Боруссию», которую причисляли к главным фаворитам Лиги Европы. Для каждой из этих команд выход в четвертьфинал станет солидным достижением.