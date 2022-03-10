Теряют легионеров и возвращают Карпина. «Ростов» нужно спасать, хотя турнирные задачи сейчас эфемерны

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сегодня, 21:37

Не время вылетать из РПЛ .

«Ростов» покидают пять легионеров

Сегодня у «Ростова» насыщенный день. Первой большой новостью стало обращение легионеров с просьбой приостановить их контракты. Речь идет о пяти иностранных футболистах: Баштуше, Деннисе Хаджикадуниче, Армине Гиговиче, Понтусе Алмквисте и Магнусе Кнудсене. По информации источника, эти игроки выразили желание воспользоваться предоставленной ФИФА опцией и временно освободиться от обязательств перед «Ростовом». На данный момент «Ростов» официально не подтвердил эту информацию, но и не опроверг. Вот слова Виталия Кафанова:

Информация, что каждый легионер может покинуть российский клуб, появилась давно. Пока же эти футболисты в команде.

Скорее всего, в подобных ситуациях клубы РПЛ и «Ростов» в частности будут информировать не о желаниях своих футболистов, а о фактах их переходов в другие команды. Узнаем о судьбах Баштуша, Алмквиста, Гиговича, Хаджикадунича и Кнудсена, когда появится конкретика, и они достигнут договоренностей о краткосрочных контрактах с теми или иными клубами.

Массовые исходы легионеров наблюдаются только в «Краснодаре» и «Ростове»

Большинство иностранных футболистов РПЛ пока не предпринимают попыток сбежать, а «Спартак» и «Зенит» даже заявляют, что легионеры намерены исполнять контрактные обязательства. В худшем случае «внимательно наблюдают за ситуацией». Сильнее всех в сложившейся ситуации пострадали «Краснодар» и «Ростов»: восемь легионеров «быков» покинули Россию в первых числах марта, еще до решения ФИФА , а Кабелла и Классон уже расторгли контракты с «Краснодаром».

Теперь пятерка иностранцев выразила желание приостановить отношения с «Ростовом». Все легионеры «желто-синих» из дальнего зарубежья, кроме Али Соу и Кенто Хашимото, хотят уехать. Отчасти это связано с давлением национальных федераций: видим, что Шведский футбольный союз действует активно, в результате чего РПЛ уже покинули Филип Дагерстол («Химки») и Аксель Бьернстрем («Арсенал»). Из «Ростова» тоже рвутся шведы Гигович и Алмквиста, а также босниец Хаджикадунич, у которого тоже есть шведское гражданство.

Второй немаловажный фактор — закрытие аэропортов на юге России по решению Росавиации. Краснодар и Ростов-на-Дону с 24 февраля не принимают и не отправляют авиарейсы, что наверняка является немаловажным фактором стресса для иностранных футболистов. Они чувствуют себя отрезанными от внешнего мира, это нервирует спортсменов и их семьи.

Валерий Карпин возвращается в «Ростов»

Сегодня стало известно о ближайших планах Валерия Карпина. Во-первых, специалист договорился с РФС о продлении контракта, Карпин останется главным тренером сборной России до конца 2022 года. Во-вторых, снова актуальна опция совмещения постов, РФС согласился, чтобы Карпин совмещал работу в сборной и ФК «Ростов». Здесь есть важный нюанс:

Прекращение данной опции возможно после возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

Таким образом, пока сборная России отрезана от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА , Валерий Карпин будет тренировать «Ростов». Вернулся к той модели, с которой начинал работу на РФС в августе прошлого года, правда в нынешних обстоятельствах совмещение постов выглядит объективно обоснованным: у сборной России нет соревновательного графика и турнирных задач, а тренер тем временем не растеряет навыки, продолжая практиковать. Для самого Карпина это возможность работать в городе, в котором живет его семья:

Ростов-на-Дону и футбольный клуб «Ростов» стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа. Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда всё-таки получит возможность побороться за выход на Чемпионат мира в Катаре

«Ростов» в двух очках от зоны вылета. Карпин должен спасти клуб от ФНЛ

Когда Карпин впервые возглавил «Ростов» в середине сезона 2017/18, «желто-синие» шли в нижней части таблицы, а за тур до финиша чемпионата находились в зоне стыковых матчей. Только победа над «Уралом» в последний игровой день РПЛ -2017/18 позволила «Ростову» оставаться в элите, а Карпин, уже будучи главным тренером сборной России, называл ту игру против «Урала» важнейшей в тренерской карьере.

В турнирном плане ситуация сейчас хуже, чем четыре года назад: «Ростов» идет 14-м, до зоны прямого вылета 2 очка. Да, есть игра в запасе, но теперь нет нескольких футболистов, что усложняет задачу. Впрочем, есть даже небольшая надежда, что Валерий Карпин успеет остановить кого-то из «беглецов», все-таки дар убеждения у него внушительный. Но даже если это не в силах Карпина, то в концовке сезона «Ростову» точно поможет тренер, который умеет высечь искру из своих игроков.