Новая проблема РПЛ, о которой пока не говорят. Лиге срочно нужен чемпионский плей-офф

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сегодня, 19:26

Иначе футболисты потеряют остатки мотивации.

Нет разницы между вторым и восьмым местами

Без еврокубков именно так. Теоретически можно увеличить премиальные за определенные места, чтобы даже между восьмой и девятой строчкой, как в АПЛ , была существенная финансовая разница. Но это не поможет. Особенно если зарплаты футболистов привяжут к фиксированному курсу евро или доллара по действующим контрактам. Освобождение расходов после отъезда легионеров тоже ничего не меняет. Футболистам нужна подлинная спортивная мотивация.

Нельзя выдумать мотивацию, она или есть, или ее нет. Например, сейчас у ЦСКА многое получается. В команде, как говорит Фукс, отличная атмосфера. Предположим, «армейцы» классно проведут весну и будут даже не третьими, а вторыми в таблице. Можно задать вопрос в стиле Карпина: а дальше что? Арендованные футболисты уедут, получив необходимую рекламу. Количество тех, кто теперь доверяет Языджи, уже выросло всего за четыре поединка.

Турецкий плеймейкер показал, что может быть лидером, если ему доверяют. И спокойно уедет в края, где есть Лига чемпионов. У «Динамо» тоже доверительные отношения с футболистами, однако уже по первому тайму против «Арсенала» было видно, что молодым игрокам непросто находить мотивацию, когда исчез главный стимул – путевка в Лигу чемпионов. Спортсмены всю жизнь мечтают услышать ее гимн с поля вживую, а в ближайшем будущем вряд ли будет разница между вторым и пятым местами.

Можно в интервью хоть каждый день рассказывать, что «Динамо» живет ради победы над тульским «Арсеналом», но это ведь неправда. Психология сильнее нас, поэтому в том же «Сочи» после вылета из Кубка от ЦСКА вся команда Федотова так или иначе потеряла любую мотивацию. Нет смысла стараться, поскольку между вторым и шестым местами нулевая разница, как и между вторым и восьмым.

Футболистам «Локомотива» тоже непросто найти смысл для продолжения реальной, а не декларативной борьбы. Особенно на фоне понимания, что финансирование со стороны РЖД могут урезать. Фактически сейчас в РПЛ более или менее просто жить только бывалым и местным. Акинфееву хочется завершить карьеру в ЦСКА , невзирая на новые обстоятельства, ему некуда уехать. А вот легионеры всех московских клубов сейчас в режиме Жиго – ищут запасные аэродромы. Да и не только в столице такая ситуация.

«Зениту» будет сложно сохранить дух легионеров

Санкт-Петербург делает все, чтобы не было бегства классных игроков. Но даже если бразильцам нравится в «Зените» и интересно побеждать в РПЛ , как развиваться? Нет гарантированной путевки в Лигу чемпионов – нет долгосрочной мотивации. Причем вернуть путевки чуть сложнее, чем сейчас многие думают. Конечно же, РФС и РПЛ пойдут в европейские суды.

Проблема не только в юридической плоскости. Апелляционный суд может отменить исключение российских клубов из еврокубков. Но кто сказал, что отдельные страны пустят эти команды к себе, например, самолетами? На данный момент многие в ЕС закрыли свое пространство для судов из России. Не говоря о том, что сами клубы-соперники могут отказаться от игр даже на нейтральных полях.

Например, «Манчестер Юнайтед» отказался от контракта с «Аэрофлотом», а УЕФА и «Шальке» от сделки с «Газпромом». Причем если в этих двух случаях терялись российские деньги, то отказ от игры «Реала» против «Зенита» ничего для мадридцев не значит. Приедет другой соперник по Лиге чемпионов. Или по Суперлиге, куда российские клубы, опять же, не пустят не чиновники, а скорее фанаты конкретных команд. В этом проблема – дело не только в политике.

Обычные поклонники футбола из Европы не обязательно хорошо встретят команду с Дзюбой и бразильцами. И не случайно ведь АПЛ и Ла Лига вышли с российского рынка, хотя их к этому, в отличие от больших компаний, никто специально не призывал. Главы этих коммерческих структур сначала выяснили мнение фанатов в Англии и Испании. Решение приняли на основании общей реакции, и с таким вектором тяжело работать в свою пользу.

Нужно чудо, чтобы перекрутить фарш обратно. Клубы в России часто с государственным финансированием. У футболистов на груди звонкие названия. Разумеется, юридическая победа в апелляционном суде возможна. Но это снова не выход для того же «Зенита». Его постараются не пускать в ЛЧ как можно дольше. Футбольная Европа на время откажется от матчей против российских сборных и клубов. И тогда ни один суд не заставит. Да и просто вопрос безопасности самих российских футболистов за рубежом надо поднимать. Как говорит Семак – непростая ситуация.

Необходимы настоящие реформы, а не «потемкинские»

«Потемкинские деревни» и выдуманные сказки вредят в нынешнем положении. Можно наврать, как станет хорошо в футболе без еврокубков. А можно признать, что легионеры того же «Рубина» разбегаются, поскольку в Казани их держал шанс в обозримом будущем попасть в еврокубки, а затем уехать западнее. Никто ведь не начнет рассказывать, что для Уремовича или Кордобы, Вендела или Николсона приезд в РПЛ – предел карьерных мечтаний.

Надо рационально и со стратегической точностью оценивать ситуацию. Без еврокубков РПЛ нужен чемпионский раунд в конце сезона. Карпин прав, что нужно больше матчей, поскольку 30 туров слишком мало. Дополнительные стадии кубка страны не восполнят потерю еврокубков, не будет мотивации у грандов. Тогда надо думать, как провести плей-офф или для первой четверки, или для первой шестерки. Очки первой стадии, конечно, надо сберечь, но устроить битву.

Если играть просто два круга по 17 туров, то «Зенит», у которого больше всех денег, окажется вечным чемпионом. При всем уважении, не хочется превращать РПЛ в чемпионат Молдовы, где есть «Шериф» и все остальные. Хотя даже футболистам Семака сложно сейчас играть так, словно чемпионство в изолированной лиге многое значит. Петербуржцы и так считали, что они сильнее всех. Сильнее москвичей, которых обыгрывали, сильнее, чем «Краснодар», особенно сейчас.