«Барселона» в 9-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. Роналдиньо, Месси и Обамеянг не жалели «сливочных»

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вчера, 16:58

Летопись мадридских страданий.

В XXI веке «Реал» и «Барселона» провели 62 матча, и перед вчерашней встречей у них было равенство по победам — по 22. Теперь «Барса» вырвалась вперед, статистика Эль Класико в нынешнем столетии такова: 23 победы «Барселоны», 22 победы «Реала» и 17 ничьих. А вот разница мячей 109:90 в пользу каталонцев намекает, что они одержали больше уверенных побед.

Оказывается, 10 из 62 Класико в XXI веке завершались разгромами, при этом счет по крупным победам тоже разгромный — 9:1 в пользу «Барселоны». «Реал» выиграл крупно лишь однажды — 4:1 в 2008 году, когда команда Шустера разгромила команду Райкарда, а забивали в том матче Рауль, ван Нистелрой, Игуаин, Роббен и Анри. У «Барселоны» вечеров упоения своим превосходством в девять раз больше.

20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0 (Ла Лига)

«Барселона» не могла обыграть «Реал» в первых восьми матчах нового столетия, с 2001-го по 2004 год. Серия прервалась волевой победой на «Сантьяго Бернабеу» в марте 2004-го, победный гол тогда забил Хави на 86-й минуте. А спустя полгода звездный «Реал» приехал на «Камп Ноу» и получил три безответных мяча в свои ворота от Это`О, ван Бронкхорста и Роналдиньо. В стартовом составе «сливочных» тогда вышли Касильяс, Роберто Карлос, Бекхэм, Зидан, Фигу, Рауль и Роналдо, однако у «сине-гранатовых» не подкосились ноги от имен соперников.

19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3 (Ла Лига)

Год спустя «Барселона» забила три мяча уже на «Сантьяго Бернабеу», сохранив свои ворота в неприкосновенности. На 15-й минуте Это`О открыл счет с передачи юного Месси, а во втором тайме Роналдиньо оформил дубль. «Волшебник» был так хорош в тот вечер, что удостоился стоячей овации от мадридской публики. Памятный эпизод из новейшей истории испанского футбола.

2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6 (Ла Лига)

«Реал» становился чемпионом в 2007-м и 2008-м, а потом «Барселону» возглавил Хосеп Гвардиола и создал одну из сильнейших команд в истории футбола. В первом же сезоне под началом Пепа «Барса» оформила «Золотой требл», а феноменальная победа на «Сантьяго Бернабеу» стала вишенкой на торте того сезона. На хозяйские голы Игуаина и Рамоса в дебютах каждого из таймов «Барселона» отвечала тремя точными ударами. В итоге Лионель Месси и Тьерри Анри оформили дубли, а центральные защитники Карлес Пуйоль и Жерар Пике добавили по голу. Но главным героем Класико стал Хави, отдавший 4 результативные передачи.

29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0 (Ла Лига)

В 2010-м «Реал» возглавил Жозе Моуриньо, который вел себя дерзко и обещал свергнуть «Барселону» и Гвардиолу с испанского престола. И в первом же Класико португалец получил 0:5, что спровоцировало его на отчаянные меры сопротивления в следующих очных матчах. Самые ожесточенные матчи XXI века «Реал» и «Барселона» пришлись на трехлетний отрезок Моуриньо в Мадриде, Жозе превратил великое футбольное противостояние в грязную драку.

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4 (Ла Лига)

Ноябрь принес «Барселоне» 4 из 5 крупных побед над «Реалом» в новейшей истории, неудачный месяц для мадридцев. С ходу получивший пятерочку Моуриньо в следующих своих 15 Класико не позволил себя громить, Карло Анчелотти в свой первый заход на тренерский мостик «Реала» проигрывал «Барселоне» трижды, но всегда в один мяч. А вот Рафаэль Бенитес в своем единственном Эль Класико получил четыре безответных мяча на «Сантьяго Бернабеу» от Суареса (2), Иньесты и Неймара. «Барса» справилась без Месси, который начал ту встречу на скамейке запасных из-за повреждения. Было очень больно, но через полтора месяца пришел Зидан и вернул фанатам «Реала» хорошее настроение.

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3 (Ла Лига)

У Зидана положительная статистика против «Барсы» — 6 побед, 3 ничьих и 2 поражения, но разок довелось проиграть крупно. Все три гола «Реал» получил во втором тайме (Суарес, Месси и Алейш Видаль), последние полчаса «сливочные» играли в меньшинстве после удаления Карвахаля, который при счете 0:1 привез пенальти и отправился отдыхать досрочно. В свежем Класико Дани тоже был не на высоте, как и в другом большом матче в этом году.

28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1 (Ла Лига)

Перед сезоном 2018/19 из «Реала» ушли Зидан и Роналду, команду сильно штормило, поражений набрался целый мешок, а с крупным счетом «сливочных» обыгрывала не только «Барселона», но и ЦСКА в Лиге чемпионов. Первое Класико сезона завершилось победой каталонцев 5:1, Хулен Лопетеги после этого матча отправился в отставку и уступил свое место столь же неудачливому Сантьяго Солари.

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3 (Кубок Испании)

Правда, аргентинец не был уволен из «Реала» после следующего крупного поражения в Класико: мадридцы сгорели 0:3 в домашнем матче Кубка Короля, а через три дня минимально проиграли «Барселоне» уже в чемпионате — 0:1. Потом было еще поражение 1:4 от «Аякса» в Лиге чемпионов и возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик после нескольких месяцев тренерских экспериментов Флорентино Переса, принесших столько разочарований.

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4 (Ла Лига)

«Барселона» разгромила «Реал» за 53 минуты, Анчелотти предложил абсолютно недееспособную схему и наивный матч-менеджмент. Теперь у Карло 14 матчей против «Барселоны» в качестве тренера и 6 поражений, но с крупным счетом он проиграл впервые. Предыдущие пять поражений итальянца от «Барсы» с «Миланом» и «Реалом» строго в один мяч.