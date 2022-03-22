«Локомотив» — самая волевая команда РПЛ, а «Спартак» разучился отыгрываться после ухода Тедеско

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вчера, 19:34

Воля и характер часто решают в футболе.

Мартовская пауза на матчи сборных дает возможность взглянуть на Российскую Премьер-Лигу с новых ракурсов. Сегодня на «Соккер.ру» поговорим о командах, которые чаще других набирают очки за счет волевых усилий, а также об их антиподах.

В сезоне 2020/21 не было равных «Спартаку»

По итогам прошлого сезона «Спартак» стал серебряным призером РПЛ , и добиться такого результата «красно-белые» смогли не в последнюю очередь благодаря проявлениям характера в сложных играх. Команда Доменико Тедеско набрала 22 из своих 57 очков (38.5%) в матчах, по ходу которых уступала в счете.

Из 17 неудачно складывавшихся встреч «красно-белые» смогли повернуть в свою пользу 10: четырежды сыграли вничью и одержали шесть волевых побед. Разделившие вторую строчку в рейтинге «Зенит» и ЦСКА набрали по 11 очков в матчах, где соперники выходили вперед, то есть уступили лидирующему «Спартаку» в два раза. А кто козыряет бойцовскими качествами в новом сезоне?

Рейтинг волевых и безвольных команд РПЛ -2021/22. Очки после того, как уступали в счете

16 место. «Урал» (уступали в счете по ходу 12 матчей) — 2 очка

«Урал» ведет борьбу за выживание и активно выступает за введение моратория на вылет из РПЛ . А лучше бы сосредоточились на спортивной борьбе, тем более есть все шансы выбраться из небезопасной зоны. «Уралу» отчаянно не хватает волевых качеств: если позволяют противнику вырваться вперед по ходу встречи, то почти всегда проигрывают (10 из 12 случаев). Лишь дважды превратили 0:1 в 1:1 в играх с «Ростовом» и «Крыльями Советов». Самая безвольная команда лиги на сегодняшний день.

13-15 место. «Спартак» (12 матчей), «Ахмат» (12 матчей), «Химки» (13 матчей) — 3 очка

Среди аутсайдеров по волевым качествам «Химки», бескомпромиссный «Ахмат» и лидер прошлогоднего рейтинга «Спартак», утративший характер при Руе Витории и пока не отыскавший его при Паоло Ваноли. У «Спартака» ни одной волевой победы и только три очка в матчах, где приходилось отыгрываться. Да, есть памятная ничья против «Динамо» в октябре, когда в самой концовке ушли со счета 0:2, но в целом ситуация для лидера прошлого сезона безрадостная.

12 место. ЦСКА (8 матчей) — 4 очка

ЦСКА 8 раз уступал по ходу матчей и потерпел 6 поражений, а волевая победа у «армейцев» всего одна — над «Крыльями Советов» в первом круге. Тогда пропустили быстрый гол от Ивана Сергеева, но во втором тайме ответили голами Эджуке, Чалова и Заболотного. ЦСКА предпочитает, чтобы все сразу шло по плану, в матч-менеджменте Алексею Березуцкому нужно прибавлять. Но он тренер молодой, а это очевидный простор для роста.

9-11 место. «Крылья Советов» (10 матчей), «Нижний Новгород» (13 матчей), «Уфа» (13 матчей) — 5 очков

Группа из трех команд, у которых по одной волевой победе и парочке ничьих. Таким образом, ровно у половины команд РПЛ в лучшем случае один волевой успех в сезоне. «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Уфа», ЦСКА и «Ахмат» выиграли по разу, когда давали фору сопернику, у «Спартака», «Химок» и «Урала» нет таких побед вовсе.

7-8 место. «Зенит» (5 матчей), «Сочи» (11 матчей) — 7 очков

«Зенит» и «Сочи» идут вровень по волевым очкам, причем одну из своих побед на характере команда Владимира Федотова добыла как раз в матче с «Зенитом» (а еще одну против «Спартака»). Сами петербуржцы переворачивали матчи против «Химок» и «Крыльев Советов» в первом круге, а вообще «Зенит» реже всех в РПЛ уступал по ходу матчей — всего лишь 5 раз. И проиграл только в 2 случаях из 5. Таким образом, в среднем у «Зенита» 1.4 балла в матчах, которые складывались неудачно — лучший показатель в лиге.

6 место. «Арсенал» (16 матчей) — 8 очков

Туляки проигрывали в 16 матчах из 22 (72%) и смогли набрать 8 волевых очков. Кстати, за счет бойцовских качеств разобрались с прямыми конкурентами — «Химками» и «Нижним Новгородом». Без этих побед турнирная ситуация была бы совсем печальной.

4-5 место. «Динамо» (10 матчей), «Краснодар» (10 матчей) — 9 очков

Абсолютно идентичные показатели у «Динамо» и «Краснодара», которые встретятся сразу после международной паузы. У этих команд по две волевых победы и по три ничьих. Интересно, что в прошлогоднем очном матче на краснодарском стадионе состоялась одна из ярчайших волевых побед РПЛ -2020/21: «Динамо» проигрывало 0:2 в исходе часа игры, но склонило чашу весов в свою сторону тремя голами подряд — 3:2.

3 место. «Ростов» (14 матчей) — 11 очков

Ровно половину из своих 22 очков «Ростов» набрал волевыми усилиями. По одинаковому сценарию переиграли в гостях «Локомотив» и «Нижний Новгород», превращая 0:1 в 2:1, но главный триумф воли случился в домашнем матче с «Рубином», когда «Ростов» пропустил первым, а в ответ забил пять мячей.

2 место. «Рубин» (17 матчей) — 12 очков

Сам «Рубин» тоже не раз отыгрывался, хотя первым делом стоит отметить, что команда Леонида Слуцкого чаще всех в РПЛ загоняет себя в уязвимое положение — в 17 из 22 матчей (77%) соперники «Рубина» вели в счете. Шесть игр удалось спасти и завершить с положительным результатом, но 11 поражений для прошлогоднего участника еврокубков — разочаровывающий результат.

1 место. «Локомотив» (13 матчей) — 18 очков

«Локомотив» сменил трех тренеров по ходу сезона, обновил состав, но характер оставил при себе. Больше половины очков «железнодорожники» набрали благодаря волевым усилиям — 18 из 34 (53%), пять раз побеждали в матчах, по ходу которых уступали в счете. А ведь всего у «Локо» 9 побед, то есть чаще выигрывали с приключениями и камбэками. Без волевых очков боролись бы за выживание.

Матчи, в которых «Локомотив» добывал очки, уступая в счете:

Победы (5): «Арсенал» (2:1), ЦСКА (2:1), «Нижний Новгород» (2:1), «Химки» (3:2), «Ахмат» (3:2).

Ничьи (3): «Уфа» (1:1), «Зенит» (1:1), «Рубин» (2:2).