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Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 12:21

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Россию (34,282 балла) обогнала Шотландия, у которой на данный момент 34,500 баллов.

Напомним, что «Зенит» вчера уступил «Бетису» в Лиге Европы, а «Рейнджерс» обыграл «Боруссию» Дортмунд. «Селтик» же проиграл «Будё-Глимту» в Лиге конференций.

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Все комментарии
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сегодня в 03:17
Давайте честно. У нас есть чемпион(дутый), который выиграл нашу лигу (супер крутую ) . Он обязан брать максимум очков в евротурнирах. Допустим один год он не дутый ,а просто устал...второй год...ну тренер *****, третий год просто **** и какой вывод? Что Семак давно уже не семак а просто ***** и чемп наш ***** и руководство слепое Зенита *****. Как то так. А мог просто написать *****.
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
На сайте можно пребывать и лёжа на диване, что я и делаю. Впрочем, уверен, что и вы тоже. Сайт весьма любопытен с социальной стороны. Наблюдаю, какой толк от от такого социума, как болельщики, и прихожу к выводу - никакого. Подавляющее большинство из 10% интересующихся футболом - халявщики, лепту внести не хотят, но продукт им подавай качественный. При таком социуме - 90% футбол по боку, 8% подавай его на халяву и 2% подающим кто сколько никакого путёвого результата быть не может априори. Понимаю это и не жду, тем более не требую, того, чего не может быть. Возмущаюсь только тем что на это безобразие уходит слишком много денег из казны, которым можно найти гораздо лучшее применение. Например: нищету в российских деревнях и не только, или бедных ребятишек, которым вся страна сбрасывается по копейке на операцию, чтобы они выжили и т.д. Я бы этого хотел, как и абсолютное большинство. Но, тратят на забаву, угодную всего лишь одному из десяти.
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:33
"Вот какого мне рожна от этого места? Да, хоть сотое, ничего в моей жизни не изменится. ...!

- Ну тогда и какого хрена вы делаете на этом сайте??? Лежите дома на диване, смотрите мыльные оперы и не морочьте людям голову...
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:19
Браво! Согласен!
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:18
Согласен на 1000%!
Хиромант
Хиромант ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:13
- Лично я тоже был против подражания Европе и Америке. Но, к сожалению, и Горбачёву, и Ельцину мнение простого народа было ... (до одного места)... А теперь пожинаем плоды...
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:09
- Уважаемый Господин Помор! Вы тоже не путайте болт с гайкой!

- Я вам про отмену лимита, а вы мне про коррупцию...

- А хотите я вам сейчас расскажу про нищету в Российских деревнях? Или про многомиллионные банкеты олигархов? Или про бедных ребятишек, которым вся страна сбрасывается по копейке на операцию, чтобы они выжили? Вы этого хотите?
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:39
Не путай конкуренцию с коррупцией. Конкуренция требует работы, а коррупция - блата и злачного места.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:35
Вот какого мне рожна от этого места? Да, хоть сотое, ничего в моей жизни не изменится. Никто же никого не заставляет ходить на этот футбол, смотреть его по ТВ, читать о нём. В России 90% населения так и поступает. Чего же вы хотите от шоу, которым интересуется десятая часть населения. Я удивляюсь, что он ещё на столь высоком уровне находится относительно интереса к нему. Если бы был такой рейтинг, как интерес населения к футболу, то абсолютно уверен, что что Россия не попала бы в сотню, и 10 место при таком интересе - это же просто достижение какое-то, вернее нонсенс. Я могу объяснить такое обстоятельство только тем, что футбол в нашей стране используется исключительно для наживы за счёт исключительного удобства коррупции в нём - снизу до верху: снизу пристраивают своих отпрысков те у кого деньжата есть - в надежде, что они пробьются поближе к большим деньгам, а дальше начинается борьба отпрысков за наиболее злачные места, позволяющие без труда тащить рыбку из пруда. Уберите казённые деньги из футбола, посадите клубы на полный хозрасчёт и исчезнут злачные места, а вместе с ними и претенденты на них. Возможно поначалу исчезнет и сам "профессиональный футбол", но 90% населения этого не заметит. Даже радо будет, заметив, как поубавилось коррупции. Вырастет новый футбол - трудовой.
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Уж я то точно не боролся!
Или по Вашему все что весь мир делает и мы должны?
d1metras
d1metras
вчера в 21:18
а ведь когда то с францией боролись за 5ю строчку,пока лимит не придумали с паспортистами миллионерами))))
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:10
Проще просто упразднить футбол в России.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:11
- Ну, и кто после этого будет утверждать, что лимит на легионеров - это "спасение российского футбола"?

- А многие ещё требуют и "ужесточить" лимит! "Россия - не проходной двор для иностранцев, своим рабочих мест не хватает! Молодежи нечем заняться! Что будет со сборной страны?)"

- Так и хочется сказать всем этим "господам": Весь мир так играет! Это ведь рынок! Конкуренция! Разве не за это вы боролись, "господа хорошие?
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 19:15
В сезон 17/18, после жеребьевки1/8 лиги Европы, топовой была известная сентенция 😉🤪
Зенит-Лейпциг
ЦСКА-Марсель
Локомотив-Атлетико
спартак- Москва
😉🤣
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:02
Чем ниже место, тем у игроков больше гонора.
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 19:01
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:00
    Это просто жесть
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 18:50
    Только на легионерах можем выехать..
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 18:38
    На что наиграли, то и получили. Все справедливо. Если не могут наши клубы достойно выступать в еврокубках, то и нечего им там делать.
    BDA81
    BDA81
    вчера в 18:37, ред.
    А я ещё пару лет назад говорил вы со своим идиотским лимитом скоро и Фареры с Люксембургом догоните ))) Правильной дорогой идёте товарищи ))) Продалжайте в том же духе ))) И сборная с вашим лимитом тоже будет где то там ))) Отминяйте лимит,сильнейшие сами выплывут и будет хотя бы сборная нормальная, а не паспортичная))
    НОЖ
    НОЖ
    вчера в 17:40
    Страна летит в бездну. Почему футбол должен подниматься?
    протон
    протон
    вчера в 17:38
    А дна не видно.
    Кто-нибудь думает, что любой российский клуб при любых обстоятельствах забьет Борруссии в гостях 4? Пора уже трезво оценивать, уровень наших клубов не выше чем Рейнджерс и Селтик, а то и хуже при чем значительно
    Чемпионат наш деградирует уже не первый год. И это касается всех команд. Уровень футбола в стране стал ниже. Оттого и игра всех российских клубов в Европе такая какая есть.
    Всё, что в 90-х наработали либеральными реформами в сфере экономики, дало плоды в 00-х, выразилось в подъёме везде, в том числе в футболе.
    Сейчас мы видим плоды работы дремучих чекистских совков в конце 00-х и 10-е)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:55
    Футбол - неотъёмлемая часть общества, а так как последнее в России потихоньку, но с завидным постоянством загнивает, вполне естественно, что и футбол подвергается регрессу. Ничего удивительного.
    Ironigor
    Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 16:46
    Привет дружище. ✌
    Вполне возможно. Да вот только что тогда будут делать наши чиновники ??!)))
    berda2003
    berda2003
    вчера в 16:37
    и это не предел... "выдающийся" тренер с хохлами - один гл. помощник, второй гл. защитник - в состоянии опустить страну ещё ниже...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:03, ред.
    Это реформация произошла давно. Много писано здесь про лимит и про гос деньги, и Газпром и РЖД. Это все было, есть, и будет пока это не уберут с футбола! Писал и буду что по мне вообще сделать лимит на легов, включая и казахов с белорусами! Ввести потолок зарплат как в МЛС! Ввести оклад новичков, и пусть они пашут чтобы заработать себе контракт! А захотят больше заработать, так пускай стремятся в более сильные лиги с большими зарплатами ! Как это было в 90-е ... Да, мы рухнем в рейтинге, да и хрен с ним! Может тогда начнем растить своих!
    STVA 1
    STVA 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 15:55
    Это реалии! И нас ждет еще понижение!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 15:42
    Надо лишать наших «мешков» прямой путевки в ЛЧ уже, пусть прикладывают труд, чтобы туда попасть - возможно, тогда мы перестанем видеть позорные выступления.
    Также сделать ЗП, зависимую от качества выступления в еврокубках - возможно, тогда избавимся от «Кокориных и Мамаевых».
    Сейчас много клубов, которые выкладываются, чтобы проявить себя - нужно им давать дорогу, а не нашим пешеходам, поэтому ждем еще большего снижения в этом рейтинге.
    P.S.: болею за все российские клубы в еврокубках, хотя в РПЛ к некоторым из них испытываю неприязнь, но уже надоели все эти позоры, поэтому желаю того, что написал выше.
    David Young
    David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Во вторую десятку рейтинга УЕФА.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:50
    Обогнала Шотландия.... куда мы катимся?!
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