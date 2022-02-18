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вчера, 12:21

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Россию (34,282 балла) обогнала Шотландия, у которой на данный момент 34,500 баллов.

Напомним, что «Зенит» вчера уступил «Бетису» в Лиге Европы, а «Рейнджерс» обыграл «Боруссию» Дортмунд. «Селтик» же проиграл «Будё-Глимту» в Лиге конференций.