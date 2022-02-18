Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
Россию (34,282 балла) обогнала Шотландия, у которой на данный момент 34,500 баллов.
Напомним, что «Зенит» вчера уступил «Бетису» в Лиге Европы, а «Рейнджерс» обыграл «Боруссию» Дортмунд. «Селтик» же проиграл «Будё-Глимту» в Лиге конференций.
Также сделать ЗП, зависимую от качества выступления в еврокубках - возможно, тогда избавимся от «Кокориных и Мамаевых».
Сейчас много клубов, которые выкладываются, чтобы проявить себя - нужно им давать дорогу, а не нашим пешеходам, поэтому ждем еще большего снижения в этом рейтинге.
P.S.: болею за все российские клубы в еврокубках, хотя в РПЛ к некоторым из них испытываю неприязнь, но уже надоели все эти позоры, поэтому желаю того, что написал выше.
Также сделать ЗП, зависимую от качества выступления в еврокубках - возможно, тогда избавимся от «Кокориных и Мамаевых».
Сейчас много клубов, которые выкладываются, чтобы проявить себя - нужно им давать дорогу, а не нашим пешеходам, поэтому ждем еще большего снижения в этом рейтинге.
P.S.: болею за все российские клубы в еврокубках, хотя в РПЛ к некоторым из них испытываю неприязнь, но уже надоели все эти позоры, поэтому желаю того, что написал выше.