Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ливерпуль» – «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:20
«Ливерпуль» – «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Уотфорд», который состоится 2 апреля 2022 года

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа показывают максимальный результат в последних матчах чемпионата Англии и провели очень тяжелую работу, чтобы сократить отставание от «Манчестер Сити» до одного очка. Сейчас «Ливерпуль» идет на втором месте и имеет в активе 69 баллов. В предстоящих матчах «красным» нельзя терять очки, если они хотят остаться в борьбе за золотые медали чемпионата Англии, а матч с «Уотфордом» станет хорошим шансом на очередные три пункта в копилку.

20 марта «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» в кубке ФА (1:0), а 16 числа в чемпионате оказался сильнее «Арсенала» (2:0).

«Уотфорд»

«Уотфорд» не оправдывает надежд своих болельщиков после возвращения в АПЛ и на данный момент идет в зоне вылета. Команда занимает лишь 18 место в таблице и за последние пять туров смогла набрать только четыре очка. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» коллектив постарается показать характер, однако шансов даже на ничейный исход будет невероятно мало, ведь «красные» ведут ожесточенную борьбу за чемпионство.

13 марта «Уотфорд» смог на выезде одолеть «Саутгемптон» (2:1), а 10 числа крупно проиграл «Вулверхэмптону» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.12
  • Ничья – 10.28
  • Победит «Уотфорд» – 27.41

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Уотфорда» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ливерпуль» выиграл пять из шести последних поединков у «Уотфорда»
  • Восемь их десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. На данный момент между командами существует огромная разница в классе, которая существенно повлияет на исход поединка. Прогнозируем крупную победу хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:45
Ливер сейчас набрал приличный ход в английском чемпионате и подобрался вплотную к лидирующему в таблице «Манчестер Сити» и всего 1 очко разделяет коллективы.Команда Клоппа лучшая в этом сезоне в Чемпионате Англии по показателю забитых голов с приличным преимуществом относительно оппонентов, они отправили в ворота соперников 75 мячей, что в среднем более 2 голов за встречу.
«Уотфорд» проводит не лучший для себя сезон и впереди у него ожесточенная борьба за сохранение прописки в элитном английском дивизионе. Шансы остаться на текущий момент в АПЛ у них малы, от 17-го «Эвертона», который за зоной вылета, у них отставание в 3 балла и при этом сыграно на 2 матча меньше.
Команда Клоппа сейчас в отличной форме и словно катком проходит по своим оппонентам уже который матч в АПЛ, в их активе в двух последних матчах 2 победы с одинаковым счетом (2:0). При этом они выглядят можно и едино как в атаке, так и в обороне. Что не сказать о «Уотфорде», который барахтается в конце таблицы и имеет небольшие шансы на сохранение прописки, у них напротив игра не клеится в этом сезоне, они много пропускают и периодически в атаке суховаты. Поэтому все же думаю, что в этой встрече мы увидим уверенную победу ливерпульцев в 2-3 мяча и при этом игра вероятнее всего будет в исполнении хозяев на «ноль».
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 