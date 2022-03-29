«Ливерпуль» – «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Уотфорд», который состоится 2 апреля 2022 года

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа показывают максимальный результат в последних матчах чемпионата Англии и провели очень тяжелую работу, чтобы сократить отставание от «Манчестер Сити» до одного очка. Сейчас «Ливерпуль» идет на втором месте и имеет в активе 69 баллов. В предстоящих матчах «красным» нельзя терять очки, если они хотят остаться в борьбе за золотые медали чемпионата Англии, а матч с «Уотфордом» станет хорошим шансом на очередные три пункта в копилку.

20 марта «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» в кубке ФА (1:0), а 16 числа в чемпионате оказался сильнее «Арсенала» (2:0).

«Уотфорд»

«Уотфорд» не оправдывает надежд своих болельщиков после возвращения в АПЛ и на данный момент идет в зоне вылета. Команда занимает лишь 18 место в таблице и за последние пять туров смогла набрать только четыре очка. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» коллектив постарается показать характер, однако шансов даже на ничейный исход будет невероятно мало, ведь «красные» ведут ожесточенную борьбу за чемпионство.

13 марта «Уотфорд» смог на выезде одолеть «Саутгемптон» (2:1), а 10 числа крупно проиграл «Вулверхэмптону» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.12

Ничья – 10.28

Победит «Уотфорд» – 27.41

Статистика

«Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Уотфорда» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл пять из шести последних поединков у «Уотфорда»

Восемь их десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. На данный момент между командами существует огромная разница в классе, которая существенно повлияет на исход поединка. Прогнозируем крупную победу хозяев.