«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:35

«Лацио»

Римский клуб не показывает стабильности в нынешнем сезоне и вряд ли на данный момент может претендовать на место в первой четверке турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура «Лацио» занимает лишь седьмое место и имеет в своем активе 49 набранных баллов, отставая от четвертой позиции на десять пунктов. На своем стадионе от столичной команды ждут победы над середняком Серии А, которая сохранить шансы в борьбе за более высокие места.

20 марта «Лацио» крупно проиграл в принципиальном дерби «Роме» (0:3), а 14 числа обыграл «Венецию» (1:0).

«Сассуоло»

«Сассуоло» после зимнего перерыва показывает более уверенную и качественную игру, которая приносит команде дивиденты, а именно 13 набранных баллов в пяти турах чемпионата Италии. Клуб расположился уже на девятом месте и смог набрать 43 очка, отставая от нынешнего соперника на шесть пунктов. В предстоящей игре у гостей определенно будут моменты у ворот соперника, и исход встречи будет зависеть от реализации обоих коллективов.

18 марта «Сассуоло» крупно обыграл «Специю» (4:1), а 12 числа разошелся миром с «Салернитаной» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.781

Ничья – 4.03

Победит «Сассуоло» – 4.64

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сассуоло» не проигрывает на выезде уже три поединка подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» выиграл три из пяти последних поединков у «Сассуоло»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Римляне на своем поле обязаны реабилитироваться за обидное поражение принципиальному сопернику и набрать важные три очка в Серии А.