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«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:35
«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Лацио»

Римский клуб не показывает стабильности в нынешнем сезоне и вряд ли на данный момент может претендовать на место в первой четверке турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура «Лацио» занимает лишь седьмое место и имеет в своем активе 49 набранных баллов, отставая от четвертой позиции на десять пунктов. На своем стадионе от столичной команды ждут победы над середняком Серии А, которая сохранить шансы в борьбе за более высокие места.

20 марта «Лацио» крупно проиграл в принципиальном дерби «Роме» (0:3), а 14 числа обыграл «Венецию» (1:0).

«Сассуоло»

«Сассуоло» после зимнего перерыва показывает более уверенную и качественную игру, которая приносит команде дивиденты, а именно 13 набранных баллов в пяти турах чемпионата Италии. Клуб расположился уже на девятом месте и смог набрать 43 очка, отставая от нынешнего соперника на шесть пунктов. В предстоящей игре у гостей определенно будут моменты у ворот соперника, и исход встречи будет зависеть от реализации обоих коллективов.

18 марта «Сассуоло» крупно обыграл «Специю» (4:1), а 12 числа разошелся миром с «Салернитаной» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 1.781
  • Ничья – 4.03
  • Победит «Сассуоло» – 4.64

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сассуоло» не проигрывает на выезде уже три поединка подряд
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лацио» выиграл три из пяти последних поединков у «Сассуоло»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Римляне на своем поле обязаны реабилитироваться за обидное поражение принципиальному сопернику и набрать важные три очка в Серии А.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:03
Может быть ничья.
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