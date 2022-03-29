«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Лацио»
Римский клуб не показывает стабильности в нынешнем сезоне и вряд ли на данный момент может претендовать на место в первой четверке турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура «Лацио» занимает лишь седьмое место и имеет в своем активе 49 набранных баллов, отставая от четвертой позиции на десять пунктов. На своем стадионе от столичной команды ждут победы над середняком Серии А, которая сохранить шансы в борьбе за более высокие места.
20 марта «Лацио» крупно проиграл в принципиальном дерби «Роме» (0:3), а 14 числа обыграл «Венецию» (1:0).
«Сассуоло»
«Сассуоло» после зимнего перерыва показывает более уверенную и качественную игру, которая приносит команде дивиденты, а именно 13 набранных баллов в пяти турах чемпионата Италии. Клуб расположился уже на девятом месте и смог набрать 43 очка, отставая от нынешнего соперника на шесть пунктов. В предстоящей игре у гостей определенно будут моменты у ворот соперника, и исход встречи будет зависеть от реализации обоих коллективов.
18 марта «Сассуоло» крупно обыграл «Специю» (4:1), а 12 числа разошелся миром с «Салернитаной» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.781
- Ничья – 4.03
- Победит «Сассуоло» – 4.64
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Сассуоло» не проигрывает на выезде уже три поединка подряд
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лацио» выиграл три из пяти последних поединков у «Сассуоло»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Римляне на своем поле обязаны реабилитироваться за обидное поражение принципиальному сопернику и набрать важные три очка в Серии А.