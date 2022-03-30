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«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:00
«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Севилья», который состоится 3 апреля 2022 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» набрали хороший ход в последние пару месяцев и можно сделать вывод, что Хави удалось вернуть команду на прежний уровень до затяжного кризиса. Перед стартом очередного тура «Барселона» занимает уже третью строчку в турнирной таблице и набрала 54 очка, отставая от нынешнего соперника всего на три пункта, при этом имея одну игру в запасе. Матч с Севильей обещает быть интересным не только для поклонников клубов, но и нейтральных болельщиков.

20 марта «Барселона» разгромила на выезде «Реал» Мадрид (4:0), а ранее обыграла на выезде «Галатасарай» (2:1) в Лиге Европы.

«Севилья»

«Севилья» не радует победами своих болельщиков в последних поединках и угроза потерять второе место в Ла Лиге становится все больше. Команда набрала 54 очка и сыграла на одну игру больше «Барселоны», поэтому в предстоящей встрече ей нельзя проигрывать, а лучше набирать три очка. У клуба лучшая защита в нынешнем сезоне чемпионата Испании (19 пропущенных мячей), однако реализация в некоторых матчах оставляет желать лучшего.

20 марта «Севилья» сыграла вничью с «Реалом» Сосьедад в чемпионате (0:0), а 17 числа команда уступила «Вест Хэму» в Лиге Европы (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.476
  • Ничья – 4.75
  • Победит «Севилья» – 7.24

Статистика

  • «Барселона» не знает поражений в 12 матчах подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Севильи» в чемпионате завершились ничейным результатом
  • Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей с «Севильей»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команды находятся в лидирующей группе и постараются сыграть аккуратно в обороне, так как рисковать никто не захочет. Прогнозируем малое количество забитых мячей в этом противостоянии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:06
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 21:02
Большого количества голов я не ожидаю: все-таки «Севилья» пропускает не так много, матч пройдет после паузы на игры сборных, ожидаю спад «Барселона» после разгрома «Реала».
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