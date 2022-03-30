«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Севилья», который состоится 3 апреля 2022 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» набрали хороший ход в последние пару месяцев и можно сделать вывод, что Хави удалось вернуть команду на прежний уровень до затяжного кризиса. Перед стартом очередного тура «Барселона» занимает уже третью строчку в турнирной таблице и набрала 54 очка, отставая от нынешнего соперника всего на три пункта, при этом имея одну игру в запасе. Матч с Севильей обещает быть интересным не только для поклонников клубов, но и нейтральных болельщиков.

20 марта «Барселона» разгромила на выезде «Реал» Мадрид (4:0), а ранее обыграла на выезде «Галатасарай» (2:1) в Лиге Европы.

«Севилья»

«Севилья» не радует победами своих болельщиков в последних поединках и угроза потерять второе место в Ла Лиге становится все больше. Команда набрала 54 очка и сыграла на одну игру больше «Барселоны», поэтому в предстоящей встрече ей нельзя проигрывать, а лучше набирать три очка. У клуба лучшая защита в нынешнем сезоне чемпионата Испании (19 пропущенных мячей), однако реализация в некоторых матчах оставляет желать лучшего.

20 марта «Севилья» сыграла вничью с «Реалом» Сосьедад в чемпионате (0:0), а 17 числа команда уступила «Вест Хэму» в Лиге Европы (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.476

Ничья – 4.75

Победит «Севилья» – 7.24

Статистика

«Барселона» не знает поражений в 12 матчах подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Севильи» в чемпионате завершились ничейным результатом

Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей с «Севильей»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команды находятся в лидирующей группе и постараются сыграть аккуратно в обороне, так как рисковать никто не захочет. Прогнозируем малое количество забитых мячей в этом противостоянии.