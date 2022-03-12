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Клопп: «Сочувствую Тухелю и „Челси“»

сегодня, 10:44

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации в «Челси».

Томас и я знаем друг друга, но мы не настолько близки, чтобы болтать. Во время игр — да, но не в другие моменты. Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всем сотрудникам «Челси», потому что это явно плохая ситуация. Я думаю, что то, что сделало британское правительство, было правильным, если быть на 100 процентов честным. Но это в любом случае плохо для «Челси» и болельщиков. Я это понимаю.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард также дал комментарий по этому поводу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:53
Кто-кто а немцы знают толк в отъёме имущества у евреев. Конечно же Клопп одобряет такой подход.
"Я не знаю ничего о роли Абрамовича в этой ситуации"
Нутро все таки плохое у этого в кепке.
Про ковид нес чушь, теперь вот сам говорит в вопросе не разбирается, но мнение имеет. Пеп, Тухель по умнее в этом плане, не отвечают на вопросы в которых не разбираются.
Немцы были всегда славны своей дисциплиной. Им сказали стать наци - они стали, сказали перестать и начать каяться - они перестали и начали каяться, сейчас - сказали осуждать русских - они осуждают.
Раньше симпатизировал Ливерпулю в Лч только из-за него, думал что он достоин ушастого. Как тренер он бесспорно достоин, а вот как человек..
20 лет Абрамович был хороший и мог владеть "Челси". И вдруг резко поплохел.
Вот и вся сущность клопа. Сначала вирулолог, ратующий за прививки, потом политолог, одобряющий санкции.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:25
Санкции есть санкции
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:58
Чем им сочувствовать? когда деньги швыряли на лево на право,никто не сочувствовал,ничего мигус один мешок,осталось еше Ньюкасл и Мс.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:18
Ни чести, ни благородства, ни уважения к сопернику у Клоппа нет.
alik4
alik4
сегодня в 11:15
мерзкий немец лицемер
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:13
Иными словами Юрген больше рад, чем нет.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:53
А что правильного они сделали? И зачем они вообще что-то делали? Ни клуб и ни один другой человек из Челси, никак не связаны с политикой.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:51
Рад поражению соперника
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