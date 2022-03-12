Клопп: «Сочувствую Тухелю и „Челси“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации в «Челси».
Томас и я знаем друг друга, но мы не настолько близки, чтобы болтать. Во время игр — да, но не в другие моменты. Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всем сотрудникам «Челси», потому что это явно плохая ситуация. Я думаю, что то, что сделало британское правительство, было правильным, если быть на 100 процентов честным. Но это в любом случае плохо для «Челси» и болельщиков. Я это понимаю.
Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард также дал комментарий по этому поводу.
"Я не знаю ничего о роли Абрамовича в этой ситуации"
Нутро все таки плохое у этого в кепке.
Про ковид нес чушь, теперь вот сам говорит в вопросе не разбирается, но мнение имеет. Пеп, Тухель по умнее в этом плане, не отвечают на вопросы в которых не разбираются.
Немцы были всегда славны своей дисциплиной. Им сказали стать наци - они стали, сказали перестать и начать каяться - они перестали и начали каяться, сейчас - сказали осуждать русских - они осуждают.
Раньше симпатизировал Ливерпулю в Лч только из-за него, думал что он достоин ушастого. Как тренер он бесспорно достоин, а вот как человек..
20 лет Абрамович был хороший и мог владеть "Челси". И вдруг резко поплохел.
Вот и вся сущность клопа. Сначала вирулолог, ратующий за прививки, потом политолог, одобряющий санкции.
"Я не знаю ничего о роли Абрамовича в этой ситуации"
Нутро все таки плохое у этого в кепке.
Про ковид нес чушь, теперь вот сам говорит в вопросе не разбирается, но мнение имеет. Пеп, Тухель по умнее в этом плане, не отвечают на вопросы в которых не разбираются.
Немцы были всегда славны своей дисциплиной. Им сказали стать наци - они стали, сказали перестать и начать каяться - они перестали и начали каяться, сейчас - сказали осуждать русских - они осуждают.
Раньше симпатизировал Ливерпулю в Лч только из-за него, думал что он достоин ушастого. Как тренер он бесспорно достоин, а вот как человек..
20 лет Абрамович был хороший и мог владеть "Челси". И вдруг резко поплохел.
Вот и вся сущность клопа. Сначала вирулолог, ратующий за прививки, потом политолог, одобряющий санкции.