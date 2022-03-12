Клопп: «Сочувствую Тухелю и „Челси“»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о ситуации в «Челси».

Томас и я знаем друг друга, но мы не настолько близки, чтобы болтать. Во время игр — да, но не в другие моменты. Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всем сотрудникам «Челси», потому что это явно плохая ситуация. Я думаю, что то, что сделало британское правительство, было правильным, если быть на 100 процентов честным. Но это в любом случае плохо для «Челси» и болельщиков. Я это понимаю.