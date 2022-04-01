МЮ продлил контракт с португальским лидером. Фернандеш важнее для команды, чем Роналду

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вчера, 13:30

Португалец заслужил надбавку и длительный контракт.

«Манчестер Юнайтед» защитил основной актив

Хотя клуб немало зарабатывал, по-настоящему ценных игроков в составе не так много. Варану нет тридцати, это дорогой центральный защитник. Рэфшорда, чей контракт истекает через год, ждет непростой раунд переговоров о продлении. Есть молодой Санчо, но сейчас его цена не подскочила после первых матчей в Манчестере. Про Магуайра не будем, парня и так затравили в Англии, хватит с него того давления и собственных футбольных ошибок.

Остается Бруну Фернандеш – единственный футболист, за которого в теории покупатель мог отдать сто миллионов евро, если португалец сказочно проведет год и завершит все приличным выступлением на чемпионате мира, куда он отправил сборную Португалии после матча с непростым соперником из Северной Македонии. Плеймейкер, по словам инсайдера всея Европы Фабрицио Романо, согласовал контракт до 2027 года, сразу на пять лет.

Верное решение МЮ , ведь могут остаться без Лиги чемпионов, и тогда у Бруну появилась мотивация сменить место жительства. Не сказать, что футболиста такого формата без труда впишешь в состав любого гранда, но в прошлом Бруну интересовал «Реал». В ПСЖ ему путь закрыт, пока там есть Месси. «Бавария» тоже вряд ли поставит после Мюллера именно на Фернандеша, скорее пригласят юного Вирца.

«Ювентусу» не хватило бы денег на контракт с Фернандешем. Похоже, новая сделка продиктована не только безусловной симпатией Бруну к МЮ , но и пониманием, что ценник большой, а реальных покупателей не так много. По новому контракту футболисту предложили около 15 млн евро в год, и это третья зарплата в команде после Роналду и Де Хеа. Все логично и справедливо, португалец заслужил соглашение и может приносить пользу МЮ .

- Ранее сообщалось, что Бруну платили 100 тысяч фунтов в неделю. Сейчас говорят о 240 тысячах. МЮ показывает, что ценит игрока.

- За МЮ в новом сезоне португалец провел 37 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей, создал 14 голов передачами.

Отсутствие титулов Фернандеш называл «кошмаром»

Не исключено, что Бруну – славный парень. У него жена, сын и дочь, он семейный человек, вместе с бойцами алкогольного фронта из клубов Манчестера по ночным клубам шастать не станет. Фернандеш проникся проблемами МЮ , поэтому очень глубоко переживает каждую неудачу. Например, извинялся после нереализованного пенальти против «Астон Виллы», как сейчас бедняга Жоржиньо извиняется за свои промахи против швейцарцев.

Бруну Фернандеш даже на переговорах по новому контракту с МЮ выдвинул ультиматум. Но касался он не суммы сделки, а гарантии будущих трансферов. От Рангника и американских владельцев один из лучших футболистов клуба требовал список потенциальных новичков и имя тренера. Португальцу нужно было увидеть долгосрочный план развития, поскольку у него есть сомнения, что Рангник и его команда «советников» компетентные.

Неслучайно ведь одного из помощников Ральфа в клубе прозвали «Тед Лассо». Переговоры Бруну и «Манчестер Юнайтед» вели давно, но пока Фернандеш не понял, кого выбрали тренером, в какой футбол собираются играть, что будут делать с Роналду, Кавани и кого предлагают на роль нового центрального форварда, свою подпись под соглашением плеймейкер ставить отказывался. Похоже, теперь все важные детали утрясли, и можно перейти к тому, что волнует Фернандеша в МЮ сильнее всего:

Всегда повторяю, что отсутствие титулов у МЮ – это кошмар. Ведь это моя главная цель. Я хочу сделать это и для себя, и для клуба, и для фанатов, которые заслуживают трофеев. Такой клуб не может столько лет не выигрывать.

Сказано это было еще до вылета из Лиги чемпионов. Теперь МЮ завершит сезон без трофеев, что сказалось, в том числе, на публичной риторике Погба и его явной позиции – хочет уйти, поскольку устал ничего не выигрывать. С 2017 года, когда выиграли Лигу Европы, с трофеями постоянно не дружат, и по моральному состоянию коллектива это однозначно бьет.

Фернандеш ведь дружит и общается с ребятами из «Спортинга», с которыми раньше играл. Даже они разжились кубками за то время, пока Бруну пытается не промахиваться в Англии вместе с великим, но неухоженным «Манчестер Юнайтед». Значительное увеличение зарплаты это плюс для семьи Фернандеша, но Бруну приехал в Англию не только за деньгами. Когда понял, что его уровень подходит для успешной работы в АПЛ , то захотел конкретики.

- После Моуриньо с командой работали Сульшер и Рангник, и в итоге с декабря 2018 года, когда Жозе ушел, не использовали ни один шанс на трофей.

- МЮ проиграл финал Лиги Европы «Вильярреалу», ни разу не был в шаге от победы в АПЛ , а сейчас отстают от команды Гвардиолы на целых 20 пунктов.

Бруну может и должен играть лучше в решающий момент

Все зависит от качества работы нового главного тренера. Если появится реальная борьба за трофеи, и хотя бы какой-то внутренний кубок урвут, то Фернандеш с радостью продолжит играть за «Манчестер Юнайтед», получая теперь уже не 100 тысяч фунтов в неделю, а почти в два с половиной раза больше. Но если Эрик тен Хаг, или кого там выберет Рангник, не справится, то Роналду, Де Хеа, Фернандеш, Санчо и Рэшфорд повторят путь Погба, который летом уйдет свободным агентом.

Не у всех заканчиваются контракты, многим даже переплачивают. Фернандеш сам не отработает 240 тысяч фунтов в неделю, если МЮ не вклинится в чемпионскую борьбу в АПЛ осенью. Шансов, что команда и клуб с таким количеством повторяющихся ошибок вдруг станет фаворитом Лиги чемпионов, тоже крайне мало. Но стратегически ставка на Бруну верная, поскольку он создает по 2.8 момента за матч, не получает обидные травмы и переживает, когда не получается сыграть классно.

Статистика в МЮ у него великолепная, но Фернандеш не перешел на уровень машин по сбору трофеев, как Де Брюйне, Мюллер или Модрич. Зато это один из лучших ассистентов в футбольном мире. Уже не юный, двадцать семь лет, но с грамотным тренером преодолеет свою давнюю беду – крайне редко ярко выступает в решающих матчах. Пока же Бруну наблюдал, как «Манчестер Сити» обыгрывал соседа со счетом 4:1, а потом не смог доиграть матч против «Атлетико», в котором его команда снова потерпела неудачу.