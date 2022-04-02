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ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:45
ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Урал», который состоится 3 апреля 2022 года

ЦСКА

Армейский клуб проводит относительно стабильный сезон за последние годы, и старается держаться в группе лидеров. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 42 очками, отставая от лидера на шесть пунктов. Чтобы сохранить за собой третье место по итогам сезона, а возможно и побороться за более высокие позиции, команде необходимо побеждать на своем поле соперника из нижней части турнирной таблицы РПЛ. Разница мячей «армейцев» довольно высокая (32:18).

20 марта ЦСКА разгромил на своем поле «Рубин» (6:1), а 12 числа команда обыграла на выезде «Локомотив» (2:1).

«Урал»

Команда из Екатеринбурга очень плохо стартовал в нынешнем сезоне, но с течением времени смогла немного исправить ситуацию. Тем не менее, «Урал» расположился на предпоследнем месте с 20 набранными очками и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече коллективу будет очень сложно набрать очки, поэтому даже ничья стала бы неожиданным результатом для многих болельщиков.

19 марта «Урал» проиграл на своем поле «Химкам» (0:1), а 13 числа на своем поле разошелся миром с «Ахматом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЦСКА – 1.425
  • Ничья – 4.52
  • Победит «Урал» – 7.8

Статистика

  • ЦСКА выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Урал» не может выиграть уже четыре матча в чемпионате России
  • ЦСКА выиграл семь из десяти поединков у «Урала» за последнее время
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. Команда имеет победную серию и уверенно выступает на своем стадионе. Предполагаем, что хозяева смогут добиться уверенной победы в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
7zew7cys2542
7zew7cys2542
вчера в 20:02
Футбольный клуб ЦСКА одержит победу.
5r65zqk5tmtg
5r65zqk5tmtg
вчера в 20:01
Футбольный клуб ЦСКА выиграет матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:42
ЦСКА победит.
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