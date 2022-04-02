ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Урал», который состоится 3 апреля 2022 года

ЦСКА

Армейский клуб проводит относительно стабильный сезон за последние годы, и старается держаться в группе лидеров. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 42 очками, отставая от лидера на шесть пунктов. Чтобы сохранить за собой третье место по итогам сезона, а возможно и побороться за более высокие позиции, команде необходимо побеждать на своем поле соперника из нижней части турнирной таблицы РПЛ . Разница мячей «армейцев» довольно высокая (32:18).

20 марта ЦСКА разгромил на своем поле «Рубин» (6:1), а 12 числа команда обыграла на выезде «Локомотив» (2:1).

«Урал»

Команда из Екатеринбурга очень плохо стартовал в нынешнем сезоне, но с течением времени смогла немного исправить ситуацию. Тем не менее, «Урал» расположился на предпоследнем месте с 20 набранными очками и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече коллективу будет очень сложно набрать очки, поэтому даже ничья стала бы неожиданным результатом для многих болельщиков.

19 марта «Урал» проиграл на своем поле «Химкам» (0:1), а 13 числа на своем поле разошелся миром с «Ахматом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.425

– 1.425 Ничья – 4.52

Победит «Урал» – 7.8

Статистика

ЦСКА выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах

выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах «Урал» не может выиграть уже четыре матча в чемпионате России

ЦСКА выиграл семь из десяти поединков у «Урала» за последнее время

выиграл семь из десяти поединков у «Урала» за последнее время Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз