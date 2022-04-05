«Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Гранада», который состоится 8 апреля 2022 года
«Севилья»
«Севилья» уже потеряла второе место, проиграв важный матч в последнем туре. Сейчас коллектив занимает только четвертую позицию в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Атлетико» и «Барселоне». На фоне спада результатов, предстоящий матч с нестабильной «Гранадой» может стать хорошим шансом остаться в борьбе за серебряные медали, ведь догнать ушедшего в отрыв «Реал» всей троице будет вряд ли под силу.
3 апреля «Севилья» минимально проиграла на выезде «Барселоне» (0:1), а 20 марта сыграла вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0).
«Гранада»
«Гранада» не радует болельщиков хорошими результатами и в последних пяти турах смогла одержать всего одну победу. Это привело к тому, что на данный момент клуб занимает лишь 16 место, имея 29 очков в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла, поэтому тренерскому штабу следует поработать с коллективом над улучшением результатов. В игре с «Севильей» на выезде даже ничья будет восприниматься болельщиками как успех.
03 апреля «Гранада» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2), а 19 числа команда обыграла на выезде «Алавес» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 1.406
- Ничья – 4.74
- Победит «Гранада» – 9.67
Статистика
- «Севилья» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Гранада» проиграла четыре из пяти последних выездных встреч в чемпионате Испании
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» выиграла восемь из десяти домашних поединков с «Гранадой»
Прогноз
Поставить на победу «Севильи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Команде необходимо вновь обрести уверенность в своих силах и поэтому она постарается с первых минут захватить лидерство и довести дело до уверенной победы, которая даст ей важные три очка.