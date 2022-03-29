Враг государства, экс-вратарь «Барсы» и капитан-скандалист. Сборная лучших футболистов Турции всех времён

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вчера, 09:25

Напоминаем о лучших во главе с Теримом.

Хотя футбол в Турции не развивался в одном темпе последние сто лет, а поначалу тамошние клубы пропускали много мячей в еврокубках, своим упрямством лучшие команды удивляли даже грандов. В Стамбуле в семидесятых могла не победить «Бавария». Играл вничью «Атлетико». А это финалисты КЕЧ тех лет. Конечно, в Мюнхене немцы выигрывали 6:0, но турки старались и учились. Футбол им понравился, по любви к игре турецкие фанаты среди лучших на планете.

А в РПЛ в начале года успели оценить силу Юсуфа Языджи. Не самый быстрый и выносливый, но невероятно техничный и умный футболист перестроил игру ЦСКА под себя. В «Лилле» ему было сложнее, на поле рядом находились другие созидатели. А еще чемпион Франции располагает двумя крутыми форвардами, поэтому Языджи часто выходил на замену. Зато для «армейцев» стал автором голов и передач, ложным форвардом и человеком, который лучше всех исполняет стандарты. Юсуфу рано в список легенд турецкого футбола, но повод вспомнить его соотечественников он подарил.

Вратарь

Рушту Речбер

Три десятилетия в футболе застал голкипер «Галатасарая» Серен, который начал играть за команду после Второй мировой войны. «Берлинская пантера» — легенда, но именно Речбер помогал Турции на ЧМ -2002, когда команда вышла в полуфинал. Рушту выручал на Евро-2008, когда снова попали в четверку сильнейших сборных крупного турнира. Даже в «Барселоне» оказался, хотя надолго не задержался. Темпераментный вратарь, легенда сборной – 120 матчей в составе, рекордсмен.

Защитники

Умит Давала

Знаменитый игрок, продукт давней связи простых турецких рабочих и богатой немецкой земли. Давала родился в Германии, получил тамошнюю школу футбола, но вернулся на родину предков и стал знаменитым в составе «Галатасарая». Многое выиграл, побегал на ЧМ -2002 в Южной Корее и Японии. Был достаточно техничным, чтобы поиграть в мини-футбол после завершения карьеры, а позже работал ассистентом в «Галатасарае».

Фатих Терим

Многие знают его лишь как тренера, но и в футбол играл здорово. Фатих Терим был либеро, выступал за «Галатасарай», в сборной провел более полусотни матчей. Пускай в качестве игрока выигрывал только различные местные кубки – попал в клуб из Стамбула в плохой для них период, невысокий защитник запомнился публике. Спустя годы пришел в качестве главного тренера, и тут уже разгулялся – восемь раз становился чемпионом Турции как наставник и выиграл Кубок УЕФА .

Бюлент Коркмаз

Не сомневаемся, что Басри Диримлили был знаковым защитником для Турции на заре зарождения тамошнего футбола – играл на первом для команды чемпионате мира в пятидесятых годах, но «Великий капитан», как называли Коркмаза, показал себя в эру, когда его «Галатасарай» чаще встречал грозных соперников. Финал Кубка УЕФА защитник провел с вывихнутым плечом, но отказался уйти с поля до победы. Выиграл почти три десятка трофеев и сыграл в финальной части ЧМ -2002.

Абдулла Эрджан

Латераля «Трабзонспора» и «Фенербахче» ценили в Турции. Хотя на ЧМ -2002 он не сыграл, лишь был в заявке, для тамошнего футбола сделал не меньше, чем Пенбе или Унсал. Именно они на легендарном турнире выходил на левом краю в команде Шенола Гюнеша. Латераль точно не самый звездный в составе, зато восемь лет играл за сборную и шестнадцать лет отдал турецкому клубному футболу. Ближе к концу карьеры даже в «Галатасарай» заглянул, но символически, на пару матчей.

Полузащитники

Тугай Керимоглу

Опорный полузащитник провел за сборную 94 поединка, вызывался на протяжении семнадцати лет. Тугай – великолепный мастер, который посвятил много лет родному «Галатасараю». А затем попробовал свои силы в Великобритании. Сначала играл за «Рейнджерс», а потом запомнился фанатам АПЛ как жесткий и цепкий хавбек «Блэкберн Роверс». Тренерская карьера не сложилась, зато третьим на ЧМ -2002 был и турецкое чемпионство много раз выигрывал.

Эмре Белезоглу

В представлениях не нуждается. Невысокий стамбулец добрался до вершины турецкого футбола. Сначала показал себя в составе знаменитого и успешного «Галатасарая», затем отправился в Милан, поиграл в АПЛ и Ла Лиге. Конечно, не всегда его поездки были удачными, зато классного центрального хавбека с пасом и тонким умом всегда ждали на родине. Если такие ребята, как Баштюрк, играли круто время от времени, то Эмре оказался выносливым, отдал футболу 24 года.

Арда Туран

Баштюрк, Чалханоглу, Хамит Алтынтоп, Шанли, Хасан Шаш – классные футболисты. Но отменим человека, который имел лидерские качества, был капитаном сборной, провел за нее 99 матчей, по классу является одним из самых сильных турецких футболистов в истории. И одновременно олицетворяет одну из проблем тамошних игроков. Туран не всегда умел себя вести за пределами поля, профессиональная дисциплина хромала. Зато поиграл в «Атлетико» и много лет отдал «Галатасараю», у которого сейчас темные времена.

Нападающие

Зеки Риза Спорель

Родился в Османской империи в конце девятнадцатого века, очень рано начал играть за «Фенербахче». Забил первый гол в истории турецкой сборной в 1923 году, вернее, даже сделал дубль в поединке против команды Румынии. После завершения карьеры был президентом «Фенербахче», а позже этот пост достался его старшему брату Хакану, который тоже был в прошлом футболистом. Легендарный снайпер, первая звезда турецкого футбола.

Лефтер Кючюкандонядис

Человек, которого в деле видели только бывалые фанаты из Турции, но легенда. Участник Олимпиады 1948 года и чемпионата мира 1954. Конечно, в те времена турецкий футбол отставал, но благодаря форварду с греческими корнями разжились голами и победами. Нападающий по прозвищу «Ординариус» играл за «Фиорентину», много лет отдал «Фенербахче». Сын рыбака и портнихи был звездой турецкого футбола в 50-х годах прошлого века.

Хакан Шукюр

В результате неудачного переворота президент Турции посадил многих оппозиционеров. «Босфорский бык» Шукюр, который рискнул покусать автократа, оказался выдворенным из страны. Хакан даже работал таксистом в Вашингтоне, чтобы кормить семью. Но политика не отнимает крутую футбольную карьеру. Шукюр – лучший снайпер в истории сборной Турции. Он много сезонов провел в «Галатасарае», куда вернулся в конце карьеры. Поиграл также в Италии и Англии. Знаменитый форвард, автор 51 гола в 112 матчах за сборную.