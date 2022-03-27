От Березуцкого до Слуцкого. Лучшие и худшие тренеры РПЛ на старте 2022 года

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вчера, 17:46

Хвалим и ругаем за футбольные дела.

Лучшие

5 место. Мартин Комппер («Локомотив»)

Шварцу и Федотову было намного проще, чем Мартину. Отмечаем, что у «Динамо» и «Сочи» в четырех турах всего по одному поражению и по одной ничьей. Но выделим лучше неожиданного наставника «железнодорожников». Комппер подхватил команду, не имея даже лицензии, когда Гисдоль решил вернуться домой, не прощаясь. Один тур «Локомотив» пропустил, но дальше у Комппера была непростая победа над «Химками», поражение на последних секундах от мощного весной ЦСКА и победа над «Ахматом» в веселом матче. Все соперники играли хорошо, но каждый раз тренер пытался склеить свою команду. К обороне хватает вопросов, а вот атаковал «Локомотив» без стиля, но с усердием. Комппер работает в сложнейших условиях.

4 место. Сергей Семак («Зенит»)

Обязательная программа – победа над «Рубином» на последних секундах, три очка против «Уфы» в еще одном домашнем матче, а еще разгром «Арсенала», тоже в родных стенах. Зато единственный выездной поединок «Зенит» не осилил довести до успеха. «Крылья Советов» отыгрались, когда центральный защитник пошел в атаку. «Зенит» не выглядел плохо, остается однозначным фаворитом чемпионата. На пять очков оторвались от ближайшего преследователя. Новички сильные – Альберто и Сергеев уже забивали, хотя команда явно на взводе. Не знают, что будет дальше.

3 место. Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Не проиграл Семаку и «Зениту» — раз. Набрал три очка против «Сочи» в гостях – два. В концовке отыгрался благодаря голу непутевого Ивана Игнатьева – три. У Осинькина при этом на поле куча людей из академии «Чертаново». Суд выяснит, было ли хищение бюджетных средств в этом клубе, но футболистов там собирали классных. Часть из них, вроде Антона Зиньковского, показывают себя весной. Конечно, «Крыльям Советов» еще нужно сыграть перенесенный матч против «Ростова», куда вернулся Карпин, но по сумме трех туров Осинькина можно похвалить. Команда бежит. Осталось выяснить, сколько потерь их ждет в будущем.

2 место. Александр Сторожук («Краснодар»)

Так уж вышло, что в этом списке люди, которые своей смелостью перекрывали чужие решения с далеко идущими последствиями. Сторожука выбрали, когда стало понятно, что после санкций клуб «Краснодар» развалится на части. Сафонов сожалеет, что так произошло, ведь Фарке на сборах предложил свободу и массу классных тактических решений. Возможно, все бы увидели тех «быков», которых ждали много лет. Ведь базис заложили, раз неопытный Сторожук, которого выбрали из тренеров резервных команд, обыграл «Урал» и «Спартак». Только на «Уфе» споткнулся, но после пенальти на последних минутах матча. Невзирая на потерю прекрасных исполнителей, «горожане» пытаются играть в свой футбол. Не будем врать, что там все решает тренер, но как минимум не мешает.

1 место. Алексей Березуцкий ( ЦСКА )

Лучший наставник старта сезона. Были сомнения, что Василий Березуцкий, у которого хватает гонора для роли главного тренера, сможет не мешать брату. Именно младшего Алексея судьба сделала главным, хотя не раз порывался уйти из ЦСКА , как его близнец. Остался, не уволили зимой, хотя поговаривают, что в ЦСКА были желающие списать неудачи на молодого наставника. Не сказать, что Березуцкий прямо открыл всем глаза своей работой. Не без везения собрали четыре победы подряд. Зато интеграция новичков – Языджи, Гбамена, Карраскаля и Медины, работа с обороной и стандартами выдает в Алексее Владимировиче перспективного специалиста. Хотя, как обычно, в футболе вердикты выносит время.

Худшие

5 место. Андрей Талалаев («Ахмат»)

Да, обыграл дома «Уфу» благодаря голу в концовке поединка. Конечно, «Ахмат» снова по качеству футбола лучше, чем по результатам. Но в таблице-то отражаются именно очки, а не идеи. Талалаев проиграл Слуцкому, а весной это доказательство, что наставник не до конца понимает собственную команду. Не забили «Уралу». Не остановили попытки «Локомотива» вырвать гостевую победу. Уткин реализовывает штрафные, но это не результат тренерской работы. Талалаев знает, как побеждать – структурно много верных решений, а команде объяснить план не умеет.

4 место. Миодраг Божович («Арсенал»)

Туляки в последних матчах оставляли впечатление команды, которая готова драться, но вот четко объяснить себе, как набирать очки постоянно, чтобы не вылететь, не может. «Уфа» сухая, «Химки» вряд ли денежные, но «Арсенал» тоже в числе тех, кто может покинуть высшую лигу по итогам сезона. Опустить «Ростов» в зону стыковых матчей реально, но пока Божович занимается поражениями. Разгромно уступили и «Зениту», и «Динамо». «Сочи» забил им дважды, а мог больше. Даже мир против «Крыльев Советов» пусть не смущает, там по ударам счет 22:7 не в пользу тренера Божовича.

3 место. Игорь Шалимов («Урал»)

Вот это открытие. Оказывается, Шалимов, который и раньше не умел на длительном отрезке выстроить рельсы прогресса, остался собой. А если без сарказма, то «Урал» в прошлом году здорово поработал с обороной, поэтому были набраны важные очки. Но в новом году у них поражение от Кержакова с двумя красными карточками, поражение от Сперцяна в матче, в котором «Урал» сыграл неплохо. Также нулевая ничья против «Ахмата». И затем еще одна неудача – против аутсайдера и другого борца за выживание, «Химок». Забили сами себе, Шалимов не объяснил, как атаковать, хотя Бикфалви команда зимой не потеряла.

2 место. Паоло Ваноли («Спартак»)

Пока «красно-белые» не планируют увольнять Ваноли. Но все может измениться, когда поймут настроения легионеров. Также сам Ваноли может передумать работать в РПЛ . Пока держатся вместе, а получается неважно. Календарь, конечно, суровый. Мешали жить ЦСКА , «Динамо» и «Краснодар». Но Ваноли даже «Нижний Новгород» обыграть не сумел. Также уступал «армейцам» и «горожанам», а фанатам «Спартака» оставляли разговоры о том, что пока нет команды. А когда она появится? И появится ли вообще?

1 место. Леонид Слуцкий («Рубин»)