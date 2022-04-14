Классика первого розыгрыша Лиги конференций. Четвёртая попытка Моуриньо и «Ромы» сломить гордых норвежцев

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вчера, 20:00

«Буде-Глимт» пошалит в Вечном Городе?

С сезона 2021/22 УЕФА проводит три турнира для клубов: к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавилась Лига Конференций. Молодому соревнованию пока сложно конкурировать со «старшими братьями» за внимание зрителей, но какие его годы? Тем не менее отдельные события дебютного розыгрыша Лиги Конференций не оставляют равнодушных, а наиболее принципиальное противостояние зародилось там, где его не ждали — между «Ромой» Жозе Моуриньо и норвежским «Будё-Глимт».

У «Ромы» ноль побед в трех матчах против чемпионов Норвегии

«Рому» изначально вписывали в число главных фаворитов новорожденного турнира наравне с другими командами из топ-чемпионатов, которые занесло в Лигу Конференций попутным ветром. А тут еще Жозе Моуриньо, на чью долю выпала возможность собрать коллекцию побед в турнирах УЕФА : Лигу чемпионов и Лигу Европы португалец уже выигрывал. Римляне действительно выиграли свою группу осенью, набрав 100% очков в матчах с «Зарей» и софийским ЦСКА , а вот в играх с «Будё-Глимт» «волков» поджидали запоминающиеся приключения.

Первый матч: победа «Будё-Глимт» 6:1. Градус противостояния двух до недавних пор незнакомых команд взлетела до небес после первой же встречи, в которой «Буде-Глимт» одержал сенсационную победу над «Ромой». Взбудоражил не столько сам факт победы норвежцев, сколько финальный счет — 6:1. Впервые в тренерской карьере Моуриньо его команда пропустила шесть мячей, сам Жозе пытался держать лицо, сглаживал разгромное фиаско признанием вины сквозь зубы и попутно наступал на самолюбие своих игроков:

Это моя вина. Я выбирал этот состав, потому что хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. «Будё-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так.

Второй матч: ничья 2:2 в Риме. Конечно, Моуриньо не считает на полном серьезе, что «Будё-Глимт» качественнее «Ромы», но ему важно было задеть своих игроков, разозлить. Жозе готовил даже не реванш, а месть на игру в Риме, но вместо этого получил очередной укол в свое эго, пусть и не такой болезненный. «Рома» не проиграла, но дважды отыгрывалась по ходу матча и ушла от поражения только на 84-й минуте. Моуриньо хотел восторжествовать, снисходительно поглумиться и пойти дальше, но пришлось усмирять гордыню и снова хвалить соперника.

В ноябре казалось, что пути «Ромы» и «Будё-Глимт» разошлись надолго, если не навсегда, но судьба распорядилась иначе. Команда Кьетила Кнутсена выбила из плей-офф Лиги Конференций «Селтик» и « АЗ Алкмар», в то время как «Рома» скромно превзошла «Витесс» в 1/8 финала. Жеребьевка свела старых знакомых в четвертьфинале, подарив Моуриньо еще одну возможность осуществить несостоявшуюся месть. Ну, или получить полный нокаут.

Третий матч: победа «Будё-Глимт» 2:1. У Жозе Моуриньо три стадии отношения к противникам — снисходительно, уважительно и враждебно. Третью фазу еще нужно заслужить, и «Буде-Глимт» это удалось, прищемив самолюбие «Особенного» на групповой стадии. На первый матч четвертьфинала «Рома» вышла с серьезным настроем, Никита Хайкин совершил несколько сэйвов, но в концовке первого тайма Лоренцо Пеллегрини все-таки открыл счет.

Впрочем, это было только начало. Вскоре после перерыва Ульрик Салтнес забил ответный мяч при помощи рикошета, а победу «Буде-Глимт» вырвал на 89-й минуте при помощи стандарта и еще одного коварного рикошета. Разочарование римлян после матча вылилось в подтрибунные помещения, где было горячо и неуютно. Самый яркий конфликт произошел между главным тренером «Будё-Глимт» Кьетилом Кнутсеном и тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушом.

Римская сторона обвиняет Кнутсена чуть ли не в нападении с отягчающими обстоятельствами, норвежский тренер настаивает на своей невиновности и говорит о грязных провокациях со стороны португальских тренеров «Ромы». На подробное расследование времени не было, поэтому УЕФА решил временно отстранить от участия в еврокубковых матчах обоих — и Кнутсена, и Сантуша. Не удивлюсь, если Моуриньо пожертвовал пешкой ради высшей цели. А вот его коллега Кнутсен не скрывал своего разочарования:

Бывают дни, когда мне хочется бросить футбол и работать в какой-нибудь другой сфере. То, в чем меня обвиняют, идет вразрез с моими ценностями, ценностями клуба и норвежского футбола. Но я по-прежнему могу смотреть на себя в зеркало, не испытывая стыда. Может ли себе это позволить Моуриньо? Меня шокировало его поведение и его слова, не таким я себе представлял тренера с таким количеством титулов и побед.

Час истины на «Олимпико» и 2000 Кнутсенов

О своих врагах из Норвегии Моуриньо не забыл даже на выходных. Комментируя конфликт своей скамейки с коллегами из «Салернитаны», Жозе признался, что ему пришлось извиняться за некорректное высказывание (соперников послали в Серию B). Жозе заметил, что «все мы здесь цивилизованные люди», а потом добавил с явным намеком на Кнутсена:

Никто не будет ждать снаружи 45 минут, чтобы ударить кого-то по лицу.

Учитывая, как искренне эти слова задели норвежского тренера, можно назвать наиболее вероятную версию до итогов официального расследования: Кнутсена спровоцировали и подставили, скорее всего, намеренно. Моуриньо продолжает давление на скромного коллегу, будучи обладателем большого рупора и громкого голоса. Операция «Все средства хороши» в самом разгаре.

Но до триумфа еще далеко, ведь для начала нужно обыграть «Будё-Глимт» на футбольном поле, и хотя Жозе хорохорится, называя «Рому» абсолютным фаворитом матча на «Олимпико», что-то он пока ни разу с трех попыток не обыграл норвежцев. С креативом к поддержке своей любимой команды подошли фанаты «Будё-Глимт». Ожидается, что на трибунах будет 2000 болельщиков, и каждый принесет с собой картонную маску Кьетила Кнутсена в поддержку репрессированного тренера. Верим в победу добра, а Лиге Конференций в любом случае спасибо за такой сюжет.