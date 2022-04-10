У «Тоттенхэма» 6 побед в 7 матчах АПЛ. Конте собрался оставить Артету и Рангника без путёвки в ЛЧ

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вчера, 16:09

Роналду в Лиге Конференций – нечто новенькое.

Конте полтора месяца назад допускал свою отставку. «Шпоры» еще в прошлом году вылетели из Лиги Конференций, где рассчитывали на финал и шанс на трофей, которых так не хватает Кейну и Сону. Дальше был вылет от «Челси» из Кубка Лиги. Затем два подряд болезненных результата в АПЛ против «святых» и «волков». Как финиш — унизительное поражение от «Мидлсбро» в Кубке Англии.

Клуб с огромным бюджетом – «шпоры» богаче, чем «Атлетико», «Интер», «Арсенал» и близки по доходам к «Ювентусу», терпел одну неудачу за другой. Конечно же, Антонио Конте приуныл. Но итальянский живчик не может позволить быть вечно похожим на облезлую курицу. Ему нужно вести «шпор» с петухом на эмблеме к победам. Этим и занялся в АПЛ . «Шпоры» на четвертом месте, а быстро сравняться с ними по очкам может только молодой «Арсенал», у которого матч в запасе.

За Конте в ЛЧ . Текущая форма «Тоттенхэма»

У некоторых игроков есть опыт выхода в финал Лиги чемпионов. «Атлетико» с похожим багажом и Луисом Суаресом – еще одним чемпионом клубной Европы, взял Ла Лигу. «Шпоры» с Гвардиолой и Клоппом не тягаются, но у них четыре победы подряд. Целых шесть успехов в семи турах. Проиграли только МЮ , но этот один из классических парадоксов как для команды Рагника, так и для подопечных Конте. Важнее вспомнить имена поверженных соперников. Для начала обыграли «Брайтон». А вчера «чайки» победили «Арсенал» на выезде. Дальше «Вест Хэм» — прямого конкурента. Недавно «шпоры» разгромили 5:1 «Ньюкасл», и по качеству футбола «сороки» в числе лучших команд АПЛ прямо сейчас. Наконец, Сон сделал хет-трик против «Астон Виллы», Конте выиграл 0:4. Разница мячей в последних трех встречах – 12:2.

Против Конте в ЛЧ . Количество опасных конкурентов

В гонке за титул лишь два клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». А вот четвертая строчка может достаться четырем разным командам, раз «Вулверхэмптон» отстал и теперь заметно уступает по очкам. Но МЮ и «Вест Хэм» близко, а «канониры» вовсе могут сравняться с соседями по Северному Лондону, ведь имеют в запасе поединок 22-го тура как раз против «Тоттенхэма». Результат дерби теперь оценивается в десятки миллионов евро. Все хотят в главный кубок Европы. Для этого продвигают реформы в УЕФА – фактически квоты для богатых и знаменитых, и будут драться до последнего тура. Не стоит списывать Артету, Рангника и Мойеса со счетов, «шпоры» пока ничего окончательно не решили.

За Конте в ЛЧ . Нестабильность «Арсенала» и МЮ

Помня о величии двух клубов, совсем не хочется издеваться, скорее сочувствовать. Но без подтрунивания не обходится, ведь Артета многое изменил в унылом «Арсенале», набрал интересную молодежь, собрал серию успешных матчей. А теперь уступили «Кристал Пэлас» и «Брайтону», и больше не фавориты в борьбе за четвертое место. Причем резкий переход от побед к поражениям вполне в стиле «Арсенала». Как неудачи стали визитной карточкой «Манчестер Юнайтед». Роналду лишился шансов на трофеи и разбил телефон одного из болельщиков после поражения от бедового «Эвертона» Лэмпарда. «Тоттенхэму» на руку неумение конкурентов работать с предельной концентрацией.

Против Конте в ЛЧ . Игровые минусы «Тоттенхэма»

Все идет волнами, когда говорим о событиях вокруг такого странного клуба. Конте нормально начал. Потом была серия неудач, теперь снова выигрывают, причем результативно. Значит ли это, что так продолжится до конца сезона? Разумеется, нет, ведь Льорису даже против «Астон Виллы» пришлось несладко. Уго совершил 8 сэйвов, а «шпоры» реализовали 4 момента из 5. «Тоттенхэм» не сможет играть так вечно. Есть проблемы на левом фланге защиты. Бентанкур и Кулусевски не самые стабильные, иначе остались в основе «Ювентуса». В центре защиты «шпор» пока нет явного лидера.

За Конте в ЛЧ . Весенний календарь «шпор» и конкурентов

МЮ сыграет против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». «Канониры», помимо «шпор» и «дьяволов», встретят «Челси», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». А еще «Эвертон», который рискует вести отчаянную борьбу за выживание. А у «Тоттенхэма», кроме дерби Северного Лондона, только игра против «Ливерпуля». Причем матч с «Арсеналом» дома – на своем поле с соседями играют лучше. А на Клоппа может сильно давить важность результата, что тоже даст Конте «фору». Впрочем «Тоттенхэму» не нужно собрать именно семь побед для успеха, конкуренты тоже будут терять очки.

Против Конте в ЛЧ . «Темная лошадка» в лице «Вест Хэма»

В прошлом и позапрошлом сезонах «Лестер» был в сантиметрах от Лиги чемпионов. Оба раза Роджерс уступал, пропускал вперед «Челси» и МЮ . Возможно, теперь судьба будет милостивой к новым «лисам», а именно к Мойесу и его подопечным? «Вест Хэм» не имеет ресурсов конкурентов, но его футбол честный. У «молотобойцев» сложный календарь, но для Боуэна, Райса, Соучека, Антонио и остальных игроков команды речь об историческом шансе.

За Конте в ЛЧ . Класс исполнителей и желание Кейна уйти красиво

Харри нечего делать в «Тоттенхэме» дальше, если найдет подходящий клуб в АПЛ , или получит заманчивое предложение из-за рубежа. Но честно играл за «шпор» много лет. Сейчас выложится на максимум, как приучил. Речь об одном из лучших снайперов в истории АПЛ . Также есть великолепный Сон – как и Ди Мария, один из самых недооцененных футболистов поколения. Льорис — чемпион мира, любые его спады будут носить временный характер. Ромеро – крутой, Хейбьерг – великолепный. Паратичи недавно тоже привез не худших мастеров.

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Все кандидаты хорошие. Даже «Манчестер Юнайтед», который справедливо критикуют, под руководством тен Хага может за лето провести ремонт в европейском стиле и перестроиться тактически, морально и физически. Не может команда с Де Хеа, Вараном, Санчо и Роналду вечно играть так уныло.

Но и «Тоттенхэм» силами Леви, с которым трудно вести переговоры, удерживал лидеров годами. А еще немало тратил на новичков, клуб богатый. Пускай с долгами, связанными с постройкой современной арены, но и с возможностями. «Шпоры» казались теневым фаворитом, когда их матчи переносили из-за пандемии, и теперь Конте пожинает плоды. Антонио возглавил «Челси», когда команда была десятой в АПЛ , а через год праздновал чемпионство.