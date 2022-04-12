«Вильярреал» с сухим счётом обыграл в ЛЧ «Юве» и «Баварию». В Мюнхене команду Эмери попытаются уничтожить

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вчера, 12:41

Пара с намеком на сенсацию.

Их первый матч

В четвертьфиналах Лиги чемпионов сформировались две пары с явным фаворитом, которые еще и вступили в борьбу за путевку в полуфинал на выезде, что всегда дает известное преимущество. И если «Ливерпуль» целиком и полностью оправдал свой статус в противостоянии с «Бенфикой», выиграв со счетом 3:1 в Лиссабоне, то «Бавария» уступила «Вильярреалу» на выезде: мюнхенцы пропустили на 8-й минуте от Арно Данджумы и не нашлись, чем ответить.

На самом деле, не так страшен минимальный счет, как содержание игры: «Вильярреал» был острее, создал больше опасных моментов (1.37 xG против 1.23 xG) и контролировал ход игры. Еще один гол хозяев отменили после просмотра VAR , была возможность забить бросившему ворота Нойеру с середины поля и другие шансы. Даже Томас Мюллер признал, что для «Баварии» все могло закончиться гораздо хуже. Но ведь не закончилось — и это очень важно.

Их нравы, привычки и отношения

- «Вильярреал» не пропускает в плей-офф Лиги чемпионов уже больше 4.5 часов. Команда Унаи Эмери начала первый матч 1/8 финала против «Ювентуса» с пропущенного на 33-й секунде гола от Душана Влаховича, но после этого «Вильярреал», играя против «Юве» и «Баварии», забил пять голов и не пропустил ни одного. Лучше результат только у «Манчестер Сити»: парни Гвардиолы провели три матча на ноль в защите в плей-офф ЛЧ -2021/22.

- Своей победой в первом четвертьфинальном матче «Вильярреал» прервал голевую серию «Баварии» из 30 встреч в Лиге чемпионов. В предыдущий раз мюнхенцы не сумели забить в матче Лиги чемпионов в феврале 2019-го в ворота «Ливерпуля».

- «Ювентус» стал первым соперником, которого Унаи Эмери сумел выбить из плей-офф Лиги чемпионов. В трех предыдущих случаях его команды («Севилья» и ПСЖ ) неизменно проигрывали в 1/8 финала, даже если удавалось выиграть первый матч со счетом 4:0, как в памятном противостоянии с «Барселоной» пять лет назад.

- Испанцам рано обольщаться, ведь самое большое испытание ждет их впереди. Игра в «кошки-мышки» вполне традиционна для «Баварии» в гостевых матчах плей-офф Лиги чемпионов против уступающих в классе соперников. Такое случалось и в прошлых розыгрышах, да и противостояние с «Зальцбургом» в 1/8 финала напомнило о нравах «Баварии»: после ничьей 1:1 на выезде, где ответный мяч забили в самой концовке, а до этого могли пропустить второй, мюнхенцы разорвали австрийский клуб на своем поле — 7:1.

- «Вильярреал» впервые в истории выиграл два матча подряд в плей-офф Лиги чемпионов: разгром «Ювентуса» в Турине 3:0 и домашняя победа над «Баварией» 1:0. Кроме того, «Вильярреалу» впервые удалось выиграть у «Баварии». В двух предыдущих матчах этих команд мюнхенцы побеждали с разницей в два мяча — 2:0 и 3:1 (групповая стадия Лиги чемпионов 2011/12).

- «Вильярреал» в третий раз в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В обоих предыдущих случаях (полуфинал 2005/06 и четвертьфинал 2008/09) их выбивал лондонский «Арсенал», который в последние годы только мечтает о возвращении в Лигу чемпионов. Так кто же остановит «желтую субмарину» на этот раз?

Их составы

Стоимость состава «Баварии» в два с лишним раза больше, чем у «Вильярреала» — 804.5 миллиона евро против 382.5 млн. Но в футбол, как известно, играют люди, а не деньги. Судьба путевки в полуфинал решится на поле.

- Альфонсо Дэвис вернулся к играм после того, как пропустил несколько месяцев по рекомендации врачей. Канадец играл слева в защите в первом матче и наверняка выйдет в старте сегодня.

- Корентен Толиссо и Эрик Чупо-Мотинг не помогут «Баварии», также под сомнением Буна Сарр. Речь о трех футболистах обоймы, но не стартового состава.

- Гостевой матч против «Вильярреала» Леон Горецка начал на скамейке запасных, однако ожидается, что в Мюнхене он начнет с первых минут вместо Джамала Мусиалы.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Горецка, Киммих — Гнабри, Сане (Коман), Мюллер — Левандовски.

- Унаи Эмери не может рассчитывать на Альберто Морено, бывший защитник «Ливерпуля», получивший в «Вильярреале» более атакующую роль, остался за бортом четвертьфинала Лиги чемпионов из-за травмы.

- Под вопросом участие в игре с «Баварией» Булайе Диа. Впрочем, он не является определяющей персоной в схемах Эмери. Сенегалец — форвард подмены.

- Ожидается, что Унаи Эмери произведет максимум одну замену в стартовом составе по сравнению с первой игрой: Альфонсо Педраса может заменить слева в полузащите Франсиса Коклена, чтобы обеспечить дополнительную надежность на фланге, где в обороне сыграет Первис Эступиньян.

- Лидер обороны «Вильярреала» Пау Торрес пропустил субботний матч в чемпионате Испании против «Атлетика» (1:1), поэтому будет хорошо отдохнувшим перед игрой в Мюнхене. Унаи Эмери на выходных предоставил отдых и другим лидерам: Жерар Морено и Арно Данджума, которые составляют основную связку в атаке, сыграли по полчаса, не принимали участия в матче Рульи, Альбиоль, Парехо и Капу. Ло Чельсо, Фойт и Коклен вышли на замены. Одним словом, Эмери пожертвовал матчем в Ла Лиге и целенаправленно готовил основу к ответному матчу с «Баварией».

Ориентировочный состав «Вильярреала»: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Парехо, Капу, Коклен (Педраса), Ло Чельсо — Данджума, Жерар Морено.

Прогноз «Соккер.ру»: «Вильярреал» делает большую ставку на матч с «Баварией» и наверняка снова создаст фавориту проблемы, но все-таки дома команда Нагельсманна способна перемолоть любого соперника, а Эмери часто ошибается, когда необходимо защищать результат, а не добывать его. Так или иначе, «Бавария» пробьется в полуфинал.