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«Вильярреал» с сухим счётом обыграл в ЛЧ «Юве» и «Баварию». В Мюнхене команду Эмери попытаются уничтожить

вчера, 12:41
футбол
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Пара с намеком на сенсацию.

Их первый матч

В четвертьфиналах Лиги чемпионов сформировались две пары с явным фаворитом, которые еще и вступили в борьбу за путевку в полуфинал на выезде, что всегда дает известное преимущество. И если «Ливерпуль» целиком и полностью оправдал свой статус в противостоянии с «Бенфикой», выиграв со счетом 3:1 в Лиссабоне, то «Бавария» уступила «Вильярреалу» на выезде: мюнхенцы пропустили на 8-й минуте от Арно Данджумы и не нашлись, чем ответить.

На самом деле, не так страшен минимальный счет, как содержание игры: «Вильярреал» был острее, создал больше опасных моментов (1.37 xG против 1.23 xG) и контролировал ход игры. Еще один гол хозяев отменили после просмотра VAR, была возможность забить бросившему ворота Нойеру с середины поля и другие шансы. Даже Томас Мюллер признал, что для «Баварии» все могло закончиться гораздо хуже. Но ведь не закончилось — и это очень важно.

Их нравы, привычки и отношения

- «Вильярреал» не пропускает в плей-офф Лиги чемпионов уже больше 4.5 часов. Команда Унаи Эмери начала первый матч 1/8 финала против «Ювентуса» с пропущенного на 33-й секунде гола от Душана Влаховича, но после этого «Вильярреал», играя против «Юве» и «Баварии», забил пять голов и не пропустил ни одного. Лучше результат только у «Манчестер Сити»: парни Гвардиолы провели три матча на ноль в защите в плей-офф ЛЧ-2021/22.

- Своей победой в первом четвертьфинальном матче «Вильярреал» прервал голевую серию «Баварии» из 30 встреч в Лиге чемпионов. В предыдущий раз мюнхенцы не сумели забить в матче Лиги чемпионов в феврале 2019-го в ворота «Ливерпуля».

- «Ювентус» стал первым соперником, которого Унаи Эмери сумел выбить из плей-офф Лиги чемпионов. В трех предыдущих случаях его команды («Севилья» и ПСЖ) неизменно проигрывали в 1/8 финала, даже если удавалось выиграть первый матч со счетом 4:0, как в памятном противостоянии с «Барселоной» пять лет назад.

- Испанцам рано обольщаться, ведь самое большое испытание ждет их впереди. Игра в «кошки-мышки» вполне традиционна для «Баварии» в гостевых матчах плей-офф Лиги чемпионов против уступающих в классе соперников. Такое случалось и в прошлых розыгрышах, да и противостояние с «Зальцбургом» в 1/8 финала напомнило о нравах «Баварии»: после ничьей 1:1 на выезде, где ответный мяч забили в самой концовке, а до этого могли пропустить второй, мюнхенцы разорвали австрийский клуб на своем поле — 7:1.

- «Вильярреал» впервые в истории выиграл два матча подряд в плей-офф Лиги чемпионов: разгром «Ювентуса» в Турине 3:0 и домашняя победа над «Баварией» 1:0. Кроме того, «Вильярреалу» впервые удалось выиграть у «Баварии». В двух предыдущих матчах этих команд мюнхенцы побеждали с разницей в два мяча — 2:0 и 3:1 (групповая стадия Лиги чемпионов 2011/12).

- «Вильярреал» в третий раз в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В обоих предыдущих случаях (полуфинал 2005/06 и четвертьфинал 2008/09) их выбивал лондонский «Арсенал», который в последние годы только мечтает о возвращении в Лигу чемпионов. Так кто же остановит «желтую субмарину» на этот раз?

Их составы

Стоимость состава «Баварии» в два с лишним раза больше, чем у «Вильярреала» — 804.5 миллиона евро против 382.5 млн. Но в футбол, как известно, играют люди, а не деньги. Судьба путевки в полуфинал решится на поле.

- Альфонсо Дэвис вернулся к играм после того, как пропустил несколько месяцев по рекомендации врачей. Канадец играл слева в защите в первом матче и наверняка выйдет в старте сегодня.

- Корентен Толиссо и Эрик Чупо-Мотинг не помогут «Баварии», также под сомнением Буна Сарр. Речь о трех футболистах обоймы, но не стартового состава.

- Гостевой матч против «Вильярреала» Леон Горецка начал на скамейке запасных, однако ожидается, что в Мюнхене он начнет с первых минут вместо Джамала Мусиалы.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Горецка, Киммих — Гнабри, Сане (Коман), Мюллер — Левандовски.

- Унаи Эмери не может рассчитывать на Альберто Морено, бывший защитник «Ливерпуля», получивший в «Вильярреале» более атакующую роль, остался за бортом четвертьфинала Лиги чемпионов из-за травмы.

- Под вопросом участие в игре с «Баварией» Булайе Диа. Впрочем, он не является определяющей персоной в схемах Эмери. Сенегалец — форвард подмены.

- Ожидается, что Унаи Эмери произведет максимум одну замену в стартовом составе по сравнению с первой игрой: Альфонсо Педраса может заменить слева в полузащите Франсиса Коклена, чтобы обеспечить дополнительную надежность на фланге, где в обороне сыграет Первис Эступиньян.

- Лидер обороны «Вильярреала» Пау Торрес пропустил субботний матч в чемпионате Испании против «Атлетика» (1:1), поэтому будет хорошо отдохнувшим перед игрой в Мюнхене. Унаи Эмери на выходных предоставил отдых и другим лидерам: Жерар Морено и Арно Данджума, которые составляют основную связку в атаке, сыграли по полчаса, не принимали участия в матче Рульи, Альбиоль, Парехо и Капу. Ло Чельсо, Фойт и Коклен вышли на замены. Одним словом, Эмери пожертвовал матчем в Ла Лиге и целенаправленно готовил основу к ответному матчу с «Баварией».

Ориентировочный состав «Вильярреала»: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Парехо, Капу, Коклен (Педраса), Ло Чельсо — Данджума, Жерар Морено.

Прогноз «Соккер.ру»: «Вильярреал» делает большую ставку на матч с «Баварией» и наверняка снова создаст фавориту проблемы, но все-таки дома команда Нагельсманна способна перемолоть любого соперника, а Эмери часто ошибается, когда необходимо защищать результат, а не добывать его. Так или иначе, «Бавария» пробьется в полуфинал.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:22
Эмери все равно красавчик.
Как он тактически умеет переигрывать соперников . Любой тренер бы поучился. .
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:20
Любой исход возможен
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:32
Не удивлюсь сенсации. Поставлю на 1-1, который будет равнозначен оплеухе для Баварии.
DXTK
DXTK
вчера в 15:58, ред.
Вильярреал маленький, но гордый клуб. Они бьются за престиж, пока есть такие клубы которые отвешивают люлей топам хочется продолжать смотреть футбол.

Я вспоминаю самую яркую сенсацию в 93 году.......в кубке Уефа, когда английский Норвич Сити в двухматчевом противостоянии выбил как раз мюнхеновскую Баварию с их составом, .........хочу заметить Вильярреал тоже носит желтые цвета как канарейки, по этому кто знает может они тоже сделают сенсацию.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:42
не верю в Нагельсмана
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:42
Удачи Вильярреал
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01
В Мюнхене команду Эмери попытаются уничтожить .
То что в планах у Нагельсманна стоит такая вот задача, в этом никаких сомнений и не возникает. Другой логичный вопрос, а почему же тогда Нагельсманн не смог этот план воплотить сразу же в первой игре с Вельярреалом . Тут скорее всего неудача кроется в стратегии самого Унаи Эмери, который не первый раз удивляет своими тактическими ходами в еврокубках встречаясь с топ клубами , где уже был повержен Туринский Ювентус. И даже несмотря на огромное преимущество в разнице стоимости составов Баварии и Вельярреала в два с половиной раза, не делает Баварию фаворитом этого противостояния . Тут скорее всего будет борьба между двумя гроссмейстерами Нагельсманном и Эмери. Что да как , и какие сюрпризы готовят друг другу в этой игре главные тренеры . Жду от этого матча настоящее шоу, сражение с забитыми мячами . И пусть победит сильнейший ! Буду переживать за подводников , хотя сегодня день космонавтики 🛰🎆🚀!☝️😉. Всем Добра и с Праздником !
vova505
vova505
вчера в 13:16
Бавария, не подведите, вы реально лучше
shlomo
shlomo
вчера в 13:15
Спасибо за статью.

После поражения от "Вильярреала" в немецких футбольных изданиях появились слухи, что Юлиану Нагельсманну не стоит опасаться за свою работу. Сообщалось, что тренер подписал самый долгосрочный тренерский контракт и получил полное доверие от руководства в первый сезон даже при условии, если не удастся выйти в полуфинал. Это не стало сюрпризом, но уже одно возникновение данной новости намекает на то, что сомнения по Нагельсманну есть.

В нынешнем сезоне уже неоднократно приходилось видеть шуточные высказывания о том, что тренер "Вильярреала" Унаи Эмери, известный своими рекордами в завоевании трофеев в Лиге Европы, ставит перед матчами ЛЧ гимн второго по значимости турнира, дабы мотивировать себя. Разумеется, никакой дополнительной мотивации испанскому специалисту не требуется, но вопреки всем неудачам в больших клубах ранее он решил достичь максимума в Лиге чемпионов, обладая самыми скромными ресурсами. В первом матче "Вильярреал" поистине был безупречен – великолепная игра в обороне, оправданный риск в атаке, никто из игроков не выпал или не показал свой уровень. И при этом Эмери ясно дал понять, что этого мало для игры в Мюнхене.

В этом матче можно предвидеть только два противоречивых развития событий. В первом "Вильярреал" преподносит очередную сенсацию и не проигрывает "Баварии" на выезде. Серьезным шоком такой исход не станет, ведь у "Баварии" игра нестабильная, а пробивать столь насыщенную и слаженную оборону хозяева до сих пор не научились. У мюнхенцев определенно будет много проблем в этом матче и ни о каком разгроме, как в прошедшем раунде или в старых матчах с "Базелем" и "Порту" очевидно речь не идет.
Тем не менее, я хочу выбрать нечто среднее.
Выйти в следующий раунд "Баварии" будет довольно сложно, ведь не забываем, что в большинстве случаев при поражении в первом матче четвертьфинала команда уступала и в целом, однако остаться без побед две игры подряд она себе не позволит. Давление на гостей возрастет и они явно пропустят, но и сами без гола не уйдут. Вполне возможно, что в этом противостоянии будет дополнительное время.
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