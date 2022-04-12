«Реал» ещё не в полуфинале Лиги чемпионов. «Челси» верит в победу на «Сантьяго Бернабеу»

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вчера, 17:40

В поисках великого камбэка.

Эпизод первый. «Реал» добывает победу на «Стэмфорд Бридж»

«Реал» провел идеальный для себя матч в Лондоне, разве что Тибо Куртуа по-вратарски взгрустнул, что не смог сыграть на ноль, но в остальном «сливочным» грех жаловаться: одержали первую в истории победу над «Челси» в официальном матче, забили три мяча на поле действующих клубных чемпионов Европы. Карим Бензема снова был неудержим, француз оформил хет-трик во втором кряду матче Лиги чемпионов, сделав больно «Челси» вслед за ПСЖ . Два изящных удара головой и отраженное на табло наказание за ошибку, совершенную Эдуаром Менди и Антонио Рюдигером. 3:1 на «Стэмфорд Бридж» перед домашним матчем — это мощная заявка на выход в полуфинал.

Ещё не все предрешено

Конечно, «Челси» не сдастся. Этого не желает даже требовательная публика, которая сегодня соберется на трибунах «Сантьяго Бернабеу». Фанаты «Реала» любят красивый футбол больше побед, и тому есть несколько красноречивых свидетельств в истории клуба. Имя одного из них — Капелло. Дон Фабио дважды покидал тренерский мостик «Мадрида» после чемпионских сезонов, потому что его футбол был чересчур итальянским и чопорным. Сегодня в Мадриде ждут шоу, и команда Карло Анчелотти способна удовлетворить запрос взыскательной публики.

Удивлюсь, если «Реал» спокойно решит задачу и упустит возможность пощекотать нервы болельщикам. В то же время мы должны понимать, что камбэк «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» станет из ряда вон выходящим событием. Сами мадридцы не раз являли удивительные домашние ремонтады после неудачных выездных матчей в противостояниях на вылет, но чтобы не выйти дальше, выиграв в два мяча на выезде — это нонсенс. Если «Реал» в такой ситуации упустит путевку в полуфинал, этот будет один из самых черных дней в истории «Королевского клуба». И великий день для «Челси».

Только факты

- Неделю назад «Реал» впервые за шесть официальных матчей сумел выиграть у «Челси». В пяти предыдущих матчах «синие» добились трех побед и дважды сыграли вничью с «Мадридом».

- Интересно, что только в седьмом матче противостояния «Реал» и «Челси» сойдутся на «Сантьяго Бернабеу», до сих пор лондонцы не сталкивались с магией этого стадиона. Три встречи прошли на нейтральных полях в греческом Пирее (финал Кубка обладателей Кубков 1970/71, в котором потребовалась переигровка) и Монако (схватка за Суперкубок УЕФА 1998), дважды играли на «Стэмфорд Бридж», а единственный домашний матч «Реал» провел против «синих» на «Альфредо Ди Стефано» в прошлом году.

- «Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей в Лиге чемпионов. Неудача постигла команду Карло Анчелотти только в гостевой игре с ПСЖ (0:1).

- У «Челси» и «Реала» на двоих 6 побед в 10 последних розыгрышах Лиги чемпионов.

- Оформив хет-трик на «Стэмфорд Бридж», Карим Бензема довел общее количество своих голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов до 11. Прежде ни один французский футболист не забивал 10+ голов за сезон в Кубке/Лиге чемпионов. За свою карьеру Бензема забил 82 гола в турнире, выше него в историческом списке бомбардиров КЧ / ЛЧ только три футболиста: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (85).

- Карло Анчелотти и Томас Тухель восемь раз играли друг против друга, на данный момент в их тренерской дуэли паритет — по три победы и две ничьих. В очных матчах Анчелотти руководил «Баварией», «Наполи», «Эвертоном» и «Реалом», а Тухель — дортмундской «Боруссией», ПСЖ и «Челси».

Составы и тактика

- Из-за перебора желтых карточек ведущий защитник «Реала» Эдер Милитао вынужден пропустить домашний матч против «Челси». Его место в центре обороны рядом с Алабой наверняка займет Начо.

- Лука Йович и Эден Азар не доступны из-за травм. А вот Ферлан Менди, получивший отдых в субботнем матче против «Хетафе», должен выйти на поле с первых минут.

- На «Стэмфорд Бридж» Карло Анчелотти не изменил традиционной для «Реала» схеме 4-3-3, но выпустил справа в атаке не Асенсио и не Родриго, а номинального центрального хавбека Вальверде. Само собой, это предполагает более оборонительный набор функций. Учитывая, что задумка здорово сработала в первом матче, а первоочередную важность сохранения добытого преимущество, есть все шансы увидеть аналогичное решение и на «Сантьяго Бернабеу».

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Начо, Алаба, Ф. Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Вальверде, Винисиус, Бензема.

- Четыре футболиста точно не смогут помочь «Челси» в Мадриде: Бен Чилуэлл, Росс Баркли, Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку, которого беспокоит ахилл.

- Сезар Аспиликуэта не принял участие в субботнем матче против «Саутгемптона» из-за ковида, но после этого сдал несколько отрицательных тестов и отправился с командой в Мадрид.

- В первом матче против «Реала» Томас Тухель использовал схему 3-4-2-1, но в Мадриде нужно отыгрываться, «синим» нужно больше агрессии в атаке. В матче против «Саутгемптона», который «Челси» выиграл со счетом 6:0, Тухель внес модификацию в атаку: Пулишич играл за спиной у пары форвардов Хаверц-Вернер. Вполне вероятно, против «Реала» будет такая же схема.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-1-2): Э. Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Алонсо, Жоржиньо, Канте, Джеймс — Пулишич — Хаверц, Вернер.

Из первых уст

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

Мы контролировали ход первого матча, здорово сыграли на контратаках. Но позади только первый матч. У нас есть определенное преимущество, но во вторник будет другая игра. Не будем забывать, что «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов.

Томас Тухель, главный тренер «Челси»:

Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать — значит, сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата. Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче.

Прогноз «Соккер.ру»: соглашусь с Тухелем. «Челси» вряд ли отыграется, но попытка будет стоящая. «Реал» не упустит путевку в полуфинал, однако испытает трудности на «Сантьяго Бернабеу». Возможно, даже увидим историю с преодолением неблагоприятных обстоятельств по ходу матча. «Челси» может повести в два мяча, но останется в одном голе от овертайма, держа «Сантьяго Бернабеу» в напряжении до финального свистка.