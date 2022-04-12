«Реал» ещё не в полуфинале Лиги чемпионов. «Челси» верит в победу на «Сантьяго Бернабеу»

В поисках великого камбэка.
Эпизод первый. «Реал» добывает победу на «Стэмфорд Бридж»
«Реал» провел идеальный для себя матч в Лондоне, разве что Тибо Куртуа по-вратарски взгрустнул, что не смог сыграть на ноль, но в остальном «сливочным» грех жаловаться: одержали первую в истории победу над «Челси» в официальном матче, забили три мяча на поле действующих клубных чемпионов Европы. Карим Бензема снова был неудержим, француз оформил хет-трик во втором кряду матче Лиги чемпионов, сделав больно «Челси» вслед за ПСЖ. Два изящных удара головой и отраженное на табло наказание за ошибку, совершенную Эдуаром Менди и Антонио Рюдигером. 3:1 на «Стэмфорд Бридж» перед домашним матчем — это мощная заявка на выход в полуфинал.
Ещё не все предрешено
Конечно, «Челси» не сдастся. Этого не желает даже требовательная публика, которая сегодня соберется на трибунах «Сантьяго Бернабеу». Фанаты «Реала» любят красивый футбол больше побед, и тому есть несколько красноречивых свидетельств в истории клуба. Имя одного из них — Капелло. Дон Фабио дважды покидал тренерский мостик «Мадрида» после чемпионских сезонов, потому что его футбол был чересчур итальянским и чопорным. Сегодня в Мадриде ждут шоу, и команда Карло Анчелотти способна удовлетворить запрос взыскательной публики.
Удивлюсь, если «Реал» спокойно решит задачу и упустит возможность пощекотать нервы болельщикам. В то же время мы должны понимать, что камбэк «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» станет из ряда вон выходящим событием. Сами мадридцы не раз являли удивительные домашние ремонтады после неудачных выездных матчей в противостояниях на вылет, но чтобы не выйти дальше, выиграв в два мяча на выезде — это нонсенс. Если «Реал» в такой ситуации упустит путевку в полуфинал, этот будет один из самых черных дней в истории «Королевского клуба». И великий день для «Челси».
Только факты
- Неделю назад «Реал» впервые за шесть официальных матчей сумел выиграть у «Челси». В пяти предыдущих матчах «синие» добились трех побед и дважды сыграли вничью с «Мадридом».
- Интересно, что только в седьмом матче противостояния «Реал» и «Челси» сойдутся на «Сантьяго Бернабеу», до сих пор лондонцы не сталкивались с магией этого стадиона. Три встречи прошли на нейтральных полях в греческом Пирее (финал Кубка обладателей Кубков 1970/71, в котором потребовалась переигровка) и Монако (схватка за Суперкубок УЕФА 1998), дважды играли на «Стэмфорд Бридж», а единственный домашний матч «Реал» провел против «синих» на «Альфредо Ди Стефано» в прошлом году.
- «Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей в Лиге чемпионов. Неудача постигла команду Карло Анчелотти только в гостевой игре с ПСЖ (0:1).
- У «Челси» и «Реала» на двоих 6 побед в 10 последних розыгрышах Лиги чемпионов.
- Оформив хет-трик на «Стэмфорд Бридж», Карим Бензема довел общее количество своих голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов до 11. Прежде ни один французский футболист не забивал 10+ голов за сезон в Кубке/Лиге чемпионов. За свою карьеру Бензема забил 82 гола в турнире, выше него в историческом списке бомбардиров КЧ/ЛЧ только три футболиста: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (85).
- Карло Анчелотти и Томас Тухель восемь раз играли друг против друга, на данный момент в их тренерской дуэли паритет — по три победы и две ничьих. В очных матчах Анчелотти руководил «Баварией», «Наполи», «Эвертоном» и «Реалом», а Тухель — дортмундской «Боруссией», ПСЖ и «Челси».
Составы и тактика
- Из-за перебора желтых карточек ведущий защитник «Реала» Эдер Милитао вынужден пропустить домашний матч против «Челси». Его место в центре обороны рядом с Алабой наверняка займет Начо.
- Лука Йович и Эден Азар не доступны из-за травм. А вот Ферлан Менди, получивший отдых в субботнем матче против «Хетафе», должен выйти на поле с первых минут.
- На «Стэмфорд Бридж» Карло Анчелотти не изменил традиционной для «Реала» схеме 4-3-3, но выпустил справа в атаке не Асенсио и не Родриго, а номинального центрального хавбека Вальверде. Само собой, это предполагает более оборонительный набор функций. Учитывая, что задумка здорово сработала в первом матче, а первоочередную важность сохранения добытого преимущество, есть все шансы увидеть аналогичное решение и на «Сантьяго Бернабеу».
Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Начо, Алаба, Ф. Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Вальверде, Винисиус, Бензема.
- Четыре футболиста точно не смогут помочь «Челси» в Мадриде: Бен Чилуэлл, Росс Баркли, Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку, которого беспокоит ахилл.
- Сезар Аспиликуэта не принял участие в субботнем матче против «Саутгемптона» из-за ковида, но после этого сдал несколько отрицательных тестов и отправился с командой в Мадрид.
- В первом матче против «Реала» Томас Тухель использовал схему 3-4-2-1, но в Мадриде нужно отыгрываться, «синим» нужно больше агрессии в атаке. В матче против «Саутгемптона», который «Челси» выиграл со счетом 6:0, Тухель внес модификацию в атаку: Пулишич играл за спиной у пары форвардов Хаверц-Вернер. Вполне вероятно, против «Реала» будет такая же схема.
Ориентировочный состав «Челси» (3-4-1-2): Э. Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Алонсо, Жоржиньо, Канте, Джеймс — Пулишич — Хаверц, Вернер.
Из первых уст
Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:
Мы контролировали ход первого матча, здорово сыграли на контратаках. Но позади только первый матч. У нас есть определенное преимущество, но во вторник будет другая игра. Не будем забывать, что «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов.
Томас Тухель, главный тренер «Челси»:
Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать — значит, сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата. Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче.
Прогноз «Соккер.ру»: соглашусь с Тухелем. «Челси» вряд ли отыграется, но попытка будет стоящая. «Реал» не упустит путевку в полуфинал, однако испытает трудности на «Сантьяго Бернабеу». Возможно, даже увидим историю с преодолением неблагоприятных обстоятельств по ходу матча. «Челси» может повести в два мяча, но останется в одном голе от овертайма, держа «Сантьяго Бернабеу» в напряжении до финального свистка.
Не тот пример
Не тот пример
Реал не упустит
Реал не упустит
Ну тогда давайте вспомним недавнее прошлое.
2018/19, 1/8 финала
"Аякс" - "Реал" 1:2
"Реал" - "Аякс" 1:4
А был в том розыгрыше ещё один камбэк от английской команды.
2018/19, 1/8 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен" 0:2
"Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" 1:3
Так, что давайте не хоронить Челси и ждать соперника Реала в полуфинале, а дождёмся матча на Сантьяго Бернабеу. Реал не однократно "удивлял" своих болельщиков дома.
Ну тогда давайте вспомним недавнее прошлое.
2018/19, 1/8 финала
"Аякс" - "Реал" 1:2
"Реал" - "Аякс" 1:4
А был в том розыгрыше ещё один камбэк от английской команды.
2018/19, 1/8 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен" 0:2
"Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" 1:3
Так, что давайте не хоронить Челси и ждать соперника Реала в полуфинале, а дождёмся матча на Сантьяго Бернабеу. Реал не однократно "удивлял" своих болельщиков дома.
Это будет тяжелое испытание для «синих», ведь «сливочные» проиграли всего два домашних матча за весь сезон. Команда Томаса Тухеля вышла в первый матч после тяжелого поражения, но после выездной победы над «Саутгемптоном» со счетом 0:6 настроение в лагере «синих» улучшилось перед поездкой в Испанию. Всем добра!
Это будет тяжелое испытание для «синих», ведь «сливочные» проиграли всего два домашних матча за весь сезон. Команда Томаса Тухеля вышла в первый матч после тяжелого поражения, но после выездной победы над «Саутгемптоном» со счетом 0:6 настроение в лагере «синих» улучшилось перед поездкой в Испанию. Всем добра!
Первый матч закончился победой Реал 3-1, гандикап очень серьезный, Бензема получил много оваций. Но кроме Бензема в клубе еще есть Модрид, который такое вытворяет на поле, что рот раскрываешь (кстати он отдыхал в последнем поединке Ла-Лиги), а Винисиус наверное будет самым быстрым игроком на поле среди двух команд. Реал тогда сыграл на контратаках, и сегодня ввиду того что Челси нужно забивать дважды и много атаковать, шанс получит для себя далеко не один. Именно на сегодняшний день Бензема вышел на пик своих игровых кондиций, и его я считаю действительно лучшим игроком мира в этот период. Так почему Реал дома, с таким подбором игроков, должен идти на равных против клуба у которого сейчас большие проблемы в руководстве (вообще неясно что там с деньгами и Абрамовичем сейчас). Проигрыш Брентфорду, перед встречей с Реалом, тоже наводит на вопросы. А еще Челси проигрывал Ливерпулю в кубе по пенальти, это все бьет по психологическому состоянию команды. К сегодняшнему поединку будет отсутствовать Аспиликуэта - капитан Челси! Челси обыгран Саутгемптон, но просьба посмотреть на последние результаты подопечных Хазенхютля, 5 поражений и ничья в 6 матчах (я даже делал себе раньше пометку по этой команде, если она обеспечит себя от вылета, начнет сливать матчи подряд, при чем мы ставили против Саутгемптона на этой серии). Реал дома, с подбором игроком не слабее, с удобным для себя результатом - должен иметь преимущество в ответном матче.
Первый матч закончился победой Реал 3-1, гандикап очень серьезный, Бензема получил много оваций. Но кроме Бензема в клубе еще есть Модрид, который такое вытворяет на поле, что рот раскрываешь (кстати он отдыхал в последнем поединке Ла-Лиги), а Винисиус наверное будет самым быстрым игроком на поле среди двух команд. Реал тогда сыграл на контратаках, и сегодня ввиду того что Челси нужно забивать дважды и много атаковать, шанс получит для себя далеко не один. Именно на сегодняшний день Бензема вышел на пик своих игровых кондиций, и его я считаю действительно лучшим игроком мира в этот период. Так почему Реал дома, с таким подбором игроков, должен идти на равных против клуба у которого сейчас большие проблемы в руководстве (вообще неясно что там с деньгами и Абрамовичем сейчас). Проигрыш Брентфорду, перед встречей с Реалом, тоже наводит на вопросы. А еще Челси проигрывал Ливерпулю в кубе по пенальти, это все бьет по психологическому состоянию команды. К сегодняшнему поединку будет отсутствовать Аспиликуэта - капитан Челси! Челси обыгран Саутгемптон, но просьба посмотреть на последние результаты подопечных Хазенхютля, 5 поражений и ничья в 6 матчах (я даже делал себе раньше пометку по этой команде, если она обеспечит себя от вылета, начнет сливать матчи подряд, при чем мы ставили против Саутгемптона на этой серии). Реал дома, с подбором игроком не слабее, с удобным для себя результатом - должен иметь преимущество в ответном матче.