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Испания и Англия сразятся за Лигу чемпионов. Четыре претендента на победу и список возможных финалов

вчера, 12:10
Полуфиналисты ЛЧ
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Кто станет сильнейшим клубом Европы?

Отгремели четвертьфинальные сражения Лиги чемпионов, после двухнедельной паузы начнется борьба за выход в финал в двух англо-испанских парах. Отметим, что испанские клубы проведут ответные матчи дома, что дает им определенное преимущество, именно по такой схеме «Реал» выбил из плей-офф ПСЖ и «Челси». С другой стороны, «Вильярреал» начинал дуэли с «Ювентусом» и «Баварией» на своем поле, крепкую команду Унаи Эмери не напугали ни в Турине, ни в Мюнхене. Но давайте обо всех по порядку.

«Манчестер Сити» (Англия) — 35% на победу в Лиге чемпионов

- Лучшее достижение «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов — выход в финал в прошлом сезоне.

- Единственная команда в плей-офф Лиги чемпионов, не пропустившая ни одного мяча. Результаты матчей «горожан» против «Спортинга» (1/8 финала) и «Атлетико» (1/4 финала) — 5:0, 0:0, 1:0, 0:0.

- С другой стороны, нужно отметить, что при всей мощи своей атаки команда Гвардиолы забила всего один гол в трех последних матчах Лиги чемпионов. Тоже характерный маркер, правда подчеркивает он вовсе не созидательную слабость «Сити», а исключительную сосредоточенность на результате в Лиге чемпионов: очень хотят впервые выиграть турнир и попасть в элитный клуб победителей.

- У «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов третий кряду соперник с Пиренейского полуострова и второй из испанской столицы: «горожане» сыграют с «Реалом» после того, как разобрались со «Спортингом» (Лиссабон) и «Атлетико» (Мадрид).

- «Ман Сити» в третий раз встретится с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2015/16 «Реал» оказался сильнее в полуфинале (0:0; 1:0), а четыре года спустя «горожане» взяли реванш в 1/8 финала, одержав победы в обоих матчах с одинаковым счетом 2:1.

«Ливерпуль» (Англия) — 35% на победу в Лиге чемпионов

- «Ливерпуль» шесть раз становился сильнейшей командой Старого Света. Больше титулов только у «Милана» (7) и «Реала» (13). В сезоне 2018/19 «красные» выигрывали Лигу чемпионов под руководством Юргена Клоппа.

- Сетка «Ливерпуля» в плей-офф выглядит самой простой: после побед над «Интером» (2:0; 0:1) и «Бенфикой» (3:1: 3:3) мерсисайдцы встретятся с сенсационным «Вильярреалом». Равного по статусу противника «Ливерпуль» может встретить только в финале.

- «Ливерпуль» забил 8 голов в плей-офф Лиги чемпионов. Столько же на счету мадридского «Реала». У «Манчестер Сити» и «Вильярреала» по 6 голов в играх на вылет.

- «Ливерпуль» и «Вильярреал» уже встречались в полуфинале турнира под эгидой УЕФА, только это была Лига Европы. В сезоне 2015/16 «Вильярреал» выиграл дома 1:0, однако на «Энфилде» пропустил три безответных мяча.

- «Ливерпуль» при Юргене Клоппе в плей-офф Лиги чемпионов уступает только командам из Мадрида: дважды капитулировали перед «Реалом» (в финале и четвертьфинале) и один раз перед «Атлетико» (1/8 финала). В сезоне 2018/19 «красные» не встретили мадридцев на своем пути и выиграли Лигу чемпионов. Видимо, надо не только самим разбираться с «Вильярреалом», но и болеть за английский финал.

«Реал» (Мадрид, Испания) — 20% на победу в Лиге чемпионов

- «Реал» — 13-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом.

- Карло Анчелотти, который уже выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов, причем особенную и долгожданную «Десиму», может стать первым тренером с четырьмя победами в турнире. На данный момент он делит первенство в списке самых титулованных тренеров с Бобом Пейсли и Зинедином Зиданом. Кстати, в случае успеха «Манчестер Сити» к этой компании присоединится Хосеп Гвардиола.

- У «Реала» убийственная сетка в плей-офф: в 1/8 сыграли против звездного ПСЖ (0:1; 3:1), затем встретились с действующим победителем ЛЧ «Челси» (3:1; 2:3), а в полуфинале сразятся с «Манчестер Сити».

- Пробившись в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз в карьере, Анчелотти попутно установил уникальное достижение, став первым тренером, кому удалось добиться такого результата в четырех разных десятилетиях. Впервые итальянец вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в 1999-м («Ювентус»), а сейчас на дворе 2022-й.

- Список бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет Роберт Левандовски (13 голов), однако поляк вместе с «Баварией» уже выбыл из борьбы. Самый результативный из тех, кто еще может пополнить свой голевой счет — Бензема (12 голов). Карим забил 7 из 8 голов «Реала» в плей-офф.

«Вильярреал» (Испания) — 10% на победу в Лиге чемпионов

- Выйдя в полуфинал, «Вильярреал» повторил свой лучший результат в Лиге чемпионов, установленный в сезоне 2005/06.

- «Вильярреал» не только не выигрывал Лигу чемпионов, но и никогда не был чемпионом Испании. Еще никогда Кубок/Лигу чемпионов не выигрывал клуб, ни разу не становившийся сильнейшим в своей стране.

- Команда Унаи Эмери прошла две стадии плей-офф с позиции андердога, выбив «Ювентус» (1:1; 3:0) и «Баварию» (1:0; 1:1). «Вильярреал» пока не проигрывал в весенней части турнира — две победы и две ничьих. Такой же результат у «Манчестер Сити», а вот «Реалу» и «Ливерпулю» уже приходилось терпеть локальные неудачи.

- «Вильярреал» в третий раз играет в плей-офф Лиги чемпионов, в обоих предыдущих случаях «желтую субмарину» останавливал лондонский «Арсенал» (в полуфинале и четвертьфинале).

Список возможных финалов

«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». Пожалуй, самая вероятная из возможных комбинаций. Сильнейшие команды Англии и, возможно, всей Европы могут увенчать футбольный сезон очередной очной встречей. Оба матча в АПЛ закончились со счетом 2:2, а в ближайший уикенд «Ман Сити» и «Ливерпуль» сойдутся в полуфинале Кубка Англии.

«Реал» vs «Ливерпуль». Классика Лиги чемпионов и самая яркая афиша для тех, кто не любит мононациональные финалы. В 2018-м «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля» в киевском финале (3:1), а в прошлом году «красные» были повержены в четвертьфинале. Команде Клоппа придется снять «мадридское проклятие» ради реванша.

«Манчестер Сити» vs «Вильярреал». Три последних Кубка чемпионов забрали немецкие тренеры (Клопп, Флик, Тухель), а такой финал будет триумфом испанской тренерской школы. У Эмери за счет успехов в Лиге Европы больше триумфов в еврокубковых финалах, чем у Гвардиолы, при этом Пепа Унаи никогда не обыгрывал — 4 ничьих и 8 поражений в 12 матчах.

«Реал» vs «Вильярреал». Маловероятный состав участников финального матча, да и откровенно скучный. Особенно, если учесть, что оба матча текущего сезона между «Реалом» и «Вильярреалом» в Примере завершились со счетом 0:0.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:13
Вильяреал 10% ?) Серьёзно? А у Реала всего 20%. Да даже после 100 грамм такое не привидится. Там максимум 5% шансов на успех.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 16:59
Нет шансов, просто нет. Всегда есть, но нет, Ливерпуль не даст.
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
вчера в 15:48
Модрич и Бензема против Ман Сити, не законно двое против одного. Реал Мадрид выйграет эту ЛЧ? Всё может быть.
NOVA
NOVA
вчера в 15:12
ждемс испанский финал!!! вперед Реал, удачи и победы!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ vedevas_93 (раскрыть)
вчера в 14:45
То, что дуэль МС-Реал считается скрытым финалом я не спорю, а знаю, что так и есть. Но вот за то, что если Реал выйдет в финал, то переживать фанам Реала не стоит, я бы лично не утверждал.
Ну Ливерпуль не слабее МС, а казалось бы лёгкая добыча в лице Вильярреала может такую мину подложить, что весь пафос пройдёт.
Все соперники опасны.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:34
Как может у гегемона Реала быть меньше чем у Сити не разу не выигравшего
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 14:30
Верим в Эмери!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:27
Очень сомнительные проценты у того же Эмери шансов на победу в ЛЧ не меньше чем у Сити или Ливера, с кого скальп подводники и с кем играл Сити, парни из деревни ничего не боятся, Эмери калач тертый Юве и Бавария подтвердят
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:08
У Реала самая сложная сетка турнира
1/8 ПСЖ
1/4 Челси
1/2 МанСити
Полуфинал с Сити будет самым сложным испытанием для Реала,но я верю в победу-есть надежда на Карима и он затащит !
vedevas_93
vedevas_93 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:40
я за реал, но считаю, что этот полуфинал будет самый тяжелый из всех игр которые были и потенциального финала который может быть вне зависимости от того кто там будет

то есть шансов выиграть манчестер сити, значительно меньше чем в потенциальной встрече ливерпуль или вильяреал

если реал пройдет манчестер сити, то финал можно будет смотреть почти не переживая
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:34
Нас ждёт противостояние Англии и Испании.
Давайте посмотрим пожелания болельщиков на финал.
Болельщиков «Вильярреала» у нас мало, на соккере даже не помню таких, но вот симпатии в этой ЛЧ очень много, я один из них.
Болельщики Реала как я понял хотят испанский финал, как никак «Вильярреал» как им кажется будет проще победить.
А вот болельщикам «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а так же большинству любителям футбола хочется продолжения противостояния Гвардиолы и Клоппа в этом сезоне.
Я не болею за МС или Ливер, но я за финал мечты этого сезона!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 13:32
Приветствую! Не смотрите на цифры так строго, здесь все может быть субъективно... Но, думаю финал будет таким: или "Ливерпуль" - "Реал Мадрид", или "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". В этом году 2 лучшие команды для меня - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", и будет справедливо, если они встретятся в финале Лиги чемпионов в этом году. А так, все знают, что Реал Мадрид всегда готов доказать, что этот турнир его любимый. Что касается Вильярреала, скажу что, проявили себя достаточно. Ювентус в этом году не играет хорошо, а Бавария сама виновата, что не будет играть в полуфинале. Они не используют свою энергию разумно. 7:1, 0:4, 4:1 - чтобы потом проиграть 1:0 средней команде, и еще играть с ней вничью - 1:1. Для Вильярреала будет все, Ливерпуль выйдет в финал, а вот вторая команда финала... трудно сказать. Если Бензема и Модрич будут на высоте играть, то все возможно, шанс всегда есть.
shlomo
shlomo
вчера в 13:06
Спасибо за статью.
Второй сезон подряд в полуфинале два английских клуба. В прошлом году Челси и «Ман Сити в итоге вышли в финал. Реал сыграет в полуфинале ЛЧ в 10-й раз за 12 последних сезонов. За это время команда 4 раза выиграла турнир и 6 раз остановилась в 1/2 финала (для сравнения, Вильярреал сыграет в полуфинале второй раз в истории (в сезоне-2005/06 проиграли Арсеналу). Ну а так что, классные команды и хорошие пары е дадут нам заскучать на этих матчах. Пока просто выскажу свое мнение не вдаваясь особо в прогнозы (время до матчей много и может с каждой командой что то случится).
Гвардиола обыграл Симеоне футболом Атлетико. Теперь Реалу осталось обыграть Пепа футболом Барселоны. Играй Сити ответную игру дома, лично я не сомневался бы в их выходе в финал. Но ответка в Мадриде. А там Реал за счёт характера, везения и волшебства Бернабеу не раза вытаскивал матчи, где соперник его превосходил по игре (те же ПСЖ и Челси не дадут соврать).
Есть ощущение, что неожиданности еще не закончились. Так как мне симпатичен Ливер, уважительно отношусь к Вильярреалу, ну и, конечно, при любом сопернике в финале получим красивую вывеску. Или реванш или внутреннее противостояние ЛЧ.
Лично я уже в предвкушении матча на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:54
Два года подряд мононационального финала не будет. Вероятно Реал - Ливерпуль или МС - Вильярреал
3y75g6zu98hb
3y75g6zu98hb
вчера в 12:50
Финал очередной тур АПЛ... :) Еще в кубке на неделе.. В общем опять фильм про море, а потом скажут, что ЛЧ лучше чем ЧМ :)
Gelious
Gelious
вчера в 12:28
Как шансы оцениваются? То есть у Реал Мадрид всего в два раза выше шансы выиграть, чем у Вилльяреала?
monah-10
monah-10
вчера в 12:27
Давай Ливерпуль-Реал, а то МС-Ливерпуль поднадоело уже.
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