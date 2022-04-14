Испания и Англия сразятся за Лигу чемпионов. Четыре претендента на победу и список возможных финалов

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вчера, 12:10

Кто станет сильнейшим клубом Европы?

Отгремели четвертьфинальные сражения Лиги чемпионов, после двухнедельной паузы начнется борьба за выход в финал в двух англо-испанских парах. Отметим, что испанские клубы проведут ответные матчи дома, что дает им определенное преимущество, именно по такой схеме «Реал» выбил из плей-офф ПСЖ и «Челси». С другой стороны, «Вильярреал» начинал дуэли с «Ювентусом» и «Баварией» на своем поле, крепкую команду Унаи Эмери не напугали ни в Турине, ни в Мюнхене. Но давайте обо всех по порядку.

«Манчестер Сити» (Англия) — 35% на победу в Лиге чемпионов

- Лучшее достижение «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов — выход в финал в прошлом сезоне.

- Единственная команда в плей-офф Лиги чемпионов, не пропустившая ни одного мяча. Результаты матчей «горожан» против «Спортинга» (1/8 финала) и «Атлетико» (1/4 финала) — 5:0, 0:0, 1:0, 0:0.

- С другой стороны, нужно отметить, что при всей мощи своей атаки команда Гвардиолы забила всего один гол в трех последних матчах Лиги чемпионов. Тоже характерный маркер, правда подчеркивает он вовсе не созидательную слабость «Сити», а исключительную сосредоточенность на результате в Лиге чемпионов: очень хотят впервые выиграть турнир и попасть в элитный клуб победителей.

- У «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов третий кряду соперник с Пиренейского полуострова и второй из испанской столицы: «горожане» сыграют с «Реалом» после того, как разобрались со «Спортингом» (Лиссабон) и «Атлетико» (Мадрид).

- «Ман Сити» в третий раз встретится с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2015/16 «Реал» оказался сильнее в полуфинале (0:0; 1:0), а четыре года спустя «горожане» взяли реванш в 1/8 финала, одержав победы в обоих матчах с одинаковым счетом 2:1.

«Ливерпуль» (Англия) — 35% на победу в Лиге чемпионов

- «Ливерпуль» шесть раз становился сильнейшей командой Старого Света. Больше титулов только у «Милана» (7) и «Реала» (13). В сезоне 2018/19 «красные» выигрывали Лигу чемпионов под руководством Юргена Клоппа.

- Сетка «Ливерпуля» в плей-офф выглядит самой простой: после побед над «Интером» (2:0; 0:1) и «Бенфикой» (3:1: 3:3) мерсисайдцы встретятся с сенсационным «Вильярреалом». Равного по статусу противника «Ливерпуль» может встретить только в финале.

- «Ливерпуль» забил 8 голов в плей-офф Лиги чемпионов. Столько же на счету мадридского «Реала». У «Манчестер Сити» и «Вильярреала» по 6 голов в играх на вылет.

- «Ливерпуль» и «Вильярреал» уже встречались в полуфинале турнира под эгидой УЕФА , только это была Лига Европы. В сезоне 2015/16 «Вильярреал» выиграл дома 1:0, однако на «Энфилде» пропустил три безответных мяча.

- «Ливерпуль» при Юргене Клоппе в плей-офф Лиги чемпионов уступает только командам из Мадрида: дважды капитулировали перед «Реалом» (в финале и четвертьфинале) и один раз перед «Атлетико» (1/8 финала). В сезоне 2018/19 «красные» не встретили мадридцев на своем пути и выиграли Лигу чемпионов. Видимо, надо не только самим разбираться с «Вильярреалом», но и болеть за английский финал.

«Реал» (Мадрид, Испания) — 20% на победу в Лиге чемпионов

- «Реал» — 13-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов, что является абсолютным рекордом.

- Карло Анчелотти, который уже выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов, причем особенную и долгожданную «Десиму», может стать первым тренером с четырьмя победами в турнире. На данный момент он делит первенство в списке самых титулованных тренеров с Бобом Пейсли и Зинедином Зиданом. Кстати, в случае успеха «Манчестер Сити» к этой компании присоединится Хосеп Гвардиола.

- У «Реала» убийственная сетка в плей-офф: в 1/8 сыграли против звездного ПСЖ (0:1; 3:1), затем встретились с действующим победителем ЛЧ «Челси» (3:1; 2:3), а в полуфинале сразятся с «Манчестер Сити».

- Пробившись в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз в карьере, Анчелотти попутно установил уникальное достижение, став первым тренером, кому удалось добиться такого результата в четырех разных десятилетиях. Впервые итальянец вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в 1999-м («Ювентус»), а сейчас на дворе 2022-й.

- Список бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет Роберт Левандовски (13 голов), однако поляк вместе с «Баварией» уже выбыл из борьбы. Самый результативный из тех, кто еще может пополнить свой голевой счет — Бензема (12 голов). Карим забил 7 из 8 голов «Реала» в плей-офф.

«Вильярреал» (Испания) — 10% на победу в Лиге чемпионов

- Выйдя в полуфинал, «Вильярреал» повторил свой лучший результат в Лиге чемпионов, установленный в сезоне 2005/06.

- «Вильярреал» не только не выигрывал Лигу чемпионов, но и никогда не был чемпионом Испании. Еще никогда Кубок/Лигу чемпионов не выигрывал клуб, ни разу не становившийся сильнейшим в своей стране.

- Команда Унаи Эмери прошла две стадии плей-офф с позиции андердога, выбив «Ювентус» (1:1; 3:0) и «Баварию» (1:0; 1:1). «Вильярреал» пока не проигрывал в весенней части турнира — две победы и две ничьих. Такой же результат у «Манчестер Сити», а вот «Реалу» и «Ливерпулю» уже приходилось терпеть локальные неудачи.

- «Вильярреал» в третий раз играет в плей-офф Лиги чемпионов, в обоих предыдущих случаях «желтую субмарину» останавливал лондонский «Арсенал» (в полуфинале и четвертьфинале).

Список возможных финалов

«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». Пожалуй, самая вероятная из возможных комбинаций. Сильнейшие команды Англии и, возможно, всей Европы могут увенчать футбольный сезон очередной очной встречей. Оба матча в АПЛ закончились со счетом 2:2, а в ближайший уикенд «Ман Сити» и «Ливерпуль» сойдутся в полуфинале Кубка Англии.

«Реал» vs «Ливерпуль». Классика Лиги чемпионов и самая яркая афиша для тех, кто не любит мононациональные финалы. В 2018-м «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля» в киевском финале (3:1), а в прошлом году «красные» были повержены в четвертьфинале. Команде Клоппа придется снять «мадридское проклятие» ради реванша.

«Манчестер Сити» vs «Вильярреал». Три последних Кубка чемпионов забрали немецкие тренеры (Клопп, Флик, Тухель), а такой финал будет триумфом испанской тренерской школы. У Эмери за счет успехов в Лиге Европы больше триумфов в еврокубковых финалах, чем у Гвардиолы, при этом Пепа Унаи никогда не обыгрывал — 4 ничьих и 8 поражений в 12 матчах.

«Реал» vs «Вильярреал». Маловероятный состав участников финального матча, да и откровенно скучный. Особенно, если учесть, что оба матча текущего сезона между «Реалом» и «Вильярреалом» в Примере завершились со счетом 0:0.