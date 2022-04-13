«Манчестер Сити» намного сильнее «Атлетико». Но команда Симеоне – специалисты по матчам на вылет

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вчера, 13:14

Гвардиола не ждёт легкой прогулки в Мадриде.

Важно знать об «Атлетико»

- Играют чемпионы Испании и Англии, а это значит, что любой нюанс имеет значение. Симеоне пытался вымолить у богов терпения нулевую ничью в Манчестере, когда использовал диковинную схему «5-5-0», но не получилось – пропустил и проиграл. Зато нет больше счета голов на выезде, поэтому теоретически достаточно победы 2:1 сегодня, пусть даже в овертайме, чтобы Гвардиола снова вылетел из ЛЧ до финала.

- Нет смысла смотреть на результаты «матрасников» в Примере. «Вильярреал» далек от борьбы за чемпионство, что не помешало убрать с пути «Ювентус» и «Баварию». «Атлетико» за свою историю в ЛЧ оставлял позади невероятно сильных соперников. Да и не так плохи результаты Симеоне в чемпионате – шесть подряд побед до поражения от «Мальорки» в гостях. Но это специфический соперник, им и дома уступили.

- «Атлетико» был и остается командой о братской поддержке, жесткости к врагам и о характере, который заслуживает стать фундаментом для разговора об отдельном футбольном эпосе. Не бывает слабых команд с несколькими финалами еврокубков. Не может безвольный обойти «Барселону» и «Реал» в чемпионате Испании. Так что Симеоне всегда реагирует на кризисы одинаково. Он очевидно «перекрутил» гайки, но если не заигрался в диктатора – сегодня навяжет борьбу.

- У «индейцев» нет невосполнимых потерь, более того, они уже активно работают над новыми трансферами. У Хосе Хименеса проблемы со здоровьем, но схема с тремя центральными означает, что создан запас игроков этой позиции. Хотя и по уругвайцу никаких окончательных вердиктов не было. Симеоне сможет выставить всех лучших. Потерей, пожалуй, можно назвать только зимнее возвращение в Англию Триппьера – Киран сегодня мог схлестнуться с Канселу, который роскошно провел матч против «Ливерпуля».

- Тактически ждем от «Атлетико» схему «3-5-2», причем Луис Суарес может остаться на лавке и усилить игру в качестве джокера. Гризманн и Фелиш моложе, вот им и предложат прессинговать высоко, лишая «Манчестер Сити» очевидного территориального преимущества. Карраско слева, Льорента – справа, в центре Кондогбия, Коке и Де Пауль, состав Симеоне читается. Но от этого не становится менее опасным, ведь не всегда Облака разрешают обстреливать, пускай как раз защита в этом сезоне начала подводить чаще, а раньше была оплотом.

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-5-2): Облак – Савич, Фелипе, Рейлиндо – Льоренте, Де Пауль, Коке, Кондогбия, Карраско – Гризманн, Фелиш.

Важно знать о «Манчестер Сити»

- Гвардиола провел невероятно сложный, но красивый поединок против главного конкурента Клоппа на выходных. Судьба титула не решилась, но «Манчестер Сити» не пропустил «Ливерпуль» вперед. Снова забили по два мяча друг другу, а после матчей в Лиге чемпионов их ждет на выходных полуфинал Кубка Англии. Насыщенная неделя в жизни Хосепа.

- Поскольку сегодня из Лиги чемпионов англичан выбьет только поражение, то интересно подметить, когда «Манчестер Сити» в последний раз проигрывал. Случилось это против «Тоттенхэма» в середине февраля. Уступили дома со счетом 2:3. Сегодня разница в один мяч в пользу испанцев будет гарантировать овертайм. Гости сделают все, чтобы максимумом для Симеоне стала ничья.

- Сегодня в Мадриде не сыграет не только травмированный лидер защиты МС Диаш, но и Жезус, который классно провел поединок против «Ливерпуля». Вот только глубина состава у «горожан» такая, что эти потери можно восполнить. Правда, страдает надежность линии защиты – Стоунз и Ляпорт не ведут игру, как Рубен. Зато есть Уокер и Канселу на флангах, а середина поля – сердце команды, как у «Реала».

- Сегодня Гвардиола может принять решение о Гюндогане с первых минут, ведь Илкай отдыхал на выходных, а «Атлетико» может работать невероятно агрессивно. От Родри – бывшего игрока мадридцев, и Де Брюйне сегодня зависит не все, но многое. Как и от того, насколько часто Стерлинг, Фоден и Марез смогут работать с мячом в опасных зонах, а не перед двумя эшелонами обороны «Атлетико». Сломать защиту Симеоне не так уж просто.

- У «Манчестер Сити» схема «4-3-3», но много промежуточных ролей. Канселу часто касался мяча в штрафной «Ливерпуля» в первом тайме на выходных, у Фодена особая роль – точно не центральный нападающий. Даже Грилишу, над которым подшучивают фанаты самих «горожан», особая и непростая задача от Гвардиолы. Хосепу важно не перемудрить, но поскольку в первом матче он не проиграл, сегодня гостям очевидно проще добиться приемлемого результата.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Б. Силва) – Марез, Фоден, Стерлинг (Грилиш; Б. Силва).

Важная статистика накануне матча

- Играют две очень «взрослые» команды. Средний возраст привычной основы «Атлетико» в районе 29 лет, разбавляет этот показатель один Фелиш, который в марте выдал парочку приличных матчей. У «Манчестер Сити» есть не старые футболисты, но мало юных. Двадцатиоднолетний Фоден – одно из исключений, но Фил тоже взрослый дядька, ведь не первый день в футболе, и даже в обычной жизни успел обзавестись сыном, рано понял, что такое ответственность.

- «Атлетико» прилично играет дома, но у «Манчестер Сити» классная выездная серия. Кроме «шпор», их дома обыгрывали только ПСЖ , «Вест Хэм» и «Лейпциг». Но ни в одном из этих случаев поражение не лишало шансов на требл, к которому «Манчестер Сити» очевидно стремиться. В этот раз в финале Кубка Лиги победил «Ливерпуль», но в Кубке Англии шансы на трофей у Гвардиолы остались, в АПЛ идут первыми. А в Лиге чемпионов, если пройдут «Атлетико», то сыграют против еще одних испанцев – «Реала».

- «Манчестер Сити» выиграл лишь три из своих одиннадцати матчей в Испании в еврокубках. Последний визит закончился удачно, Гвардиола сумел обыграть «Реал» 1:2 в Мадриде в феврале 2020-го года. В тот раз проход Зидан не сумел остановить англичан, хотя сами «горожане» позже вылетят от «Лиона» в усеченной версии плей-офф, не сыграют против «Баварии» и не выйдут в финал. Сейчас решающий опыт у команды Де Брюйне есть, что важно, но и «Атлетико» никогда не стоит недооценивать. В топ-5 обе команды среди лидеров по xGA – качеству шансов соперников.

Прогноз «Соккер.ру»: обе забьют, но дальше пройдет «Манчестер Сити». Можно даже рискнуть поставить на их победу, если «Атлетико» слишком сильно раскроется в мечте добавить еще два мадридских дерби в меню.