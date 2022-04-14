«Барса» рвётся к трофею, Миранчук и Тедеско хотят в полуфинал. В Лиге Европы полыхают страсти

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вчера, 14:50

После сегодняшних матчей останется четыре претендента на Кубок УЕФА .

Первые четвертьфинальные матчи не очаровали

В то время как в Лиге чемпионов на прошлой неделе мы увидели яркую победу «Реала» на «Стэмфорд Бридж» с очередным хет-триком Бензема и сенсационное поражение «Баварии» от «Вильярреала», Лига Европы в четверг вечером отделалась результатами в «двоичном коде» — 1:1, 1:1, 1:1, 1:0. Три матча завершились вничью, в четвертом победителю хватило одного гола, семь команд забили по одному мячу, и только «Рейнджерс» выбился из массы единичек гордым нулем.

Первые матчи получились напряженными и злыми, но не заискрились обилием голов, зато в составах хозяйских команд случились два удаления, одно из которых оказало значительное влияние на результат и ход матча. В прошлый четверг скучно не было, но и футбольное очарование Лигу Европы посетило разве что в одном матче. С другой стороны, сохранилась интрига в каждой из четырех пар, а это уже немало. Все самое интересное случится сегодня.

«Аталанта» — «РБ Лейпциг»

Первый матч: первый матч «РБ Лейпцига» и «Аталанты» мимикрировал под соседей по стадии счетом 1:1, но был наполнен исключительно сочным содержанием. На самом деле, это какая-то глупая случайность, что в такой игре было забито всего 2 гола. Команды нанесли 34 удара по воротам на двоих (10 попаданий в створ), еще четыре раза мяч попадал в каркас ворот, а форвард «РБ Лейпциг» Андре Силва не реализовал пенальти. Счет 2:2 или 3:3 подошел бы такой игре куда лучше, при этом команда Доменико Тедеско создала чуть ли не в два раза больше качественных угроз, если опираться на статистику «ожидаемых голов» — 2.49 xG против 1.27 xG у «Аталанты». Даже Гасперини признал, что в концовке «Лейпциг» был ближе к победе.

Любопытный факт: «РБ Лейпциг» не проигрывает уже больше двух месяцев, с 5-го февраля, когда команда Доменико Тедеско уступила «Баварии» (2:3). Беспроигрышная сери насчитывает 12 матчей (8 побед + 4 ничьи).

Прогноз «Соккер.ру»: «Аталанта» не в лучшей форме, в отличие от «РБ Лейпциг». Команда Тедеско качественнее смотрелась в первом матче и не боится чужих стадионов: 7 побед в 8 выездных матчах в 2022 году, проиграли только «Баварии». При этом забили на чужих полях 28 голов (в среднем 3.5 за игру). Ставим на «Лейпциг».

«Барселона» — «Айнтрахт»

Первый матч: «Барса» в бешеном темпе начала год, но, возможно, к середине апреля накопилась определенная усталость. Каталонцы не смогли выиграть у «Айнтрахта» на выезде, а в матче чемпионата Испании с трудом вырвали победу у обитающего в зоне вылета «Леванте» в самой концовке (3:2). Причем ничья 1:1 с «Айнтрахтом» стала подарком, ведь немцы вдвое превзошли «Барсу» по ударам (16-7) и вчетверо по ожидаемым голам — 1.03 xG против 0.25 xG. У команды Хави было двукратное преимущество владению мячом, но хозяева действовали острее на контратаках. И наверняка предприняли бы отчаянную попытку вырвать домашнюю победу, не останься они в меньшинстве из-за удаления Туты на 78-й минуте. «Айнтрахт» оказался очень неудобным противником для «Барселоны».

Любопытный факт: «Барсе» не впервые начинать дуэли в плей-офф Лиги Европы с ничьих, а потом решать турнирные задачи в ответных матчах. Так было с «Наполи» в 1/16-й (1:1; 4:2) и с «Галатасараем» в 1/8-й (0:0; 2:1). Как думаете, «Айнтрахт» ждет аналогичная участь, или немцы доставят «Барселоне» неприятности на «Камп Ноу»?

Прогноз «Соккер.ру»: «Барселона» не упустит путевку в полуфинал. Дома команда Хави включится и одержит победу над «Айнтрахтом» в рамках 90 минут.

«Лион» — «Вест Хэм»

Первый матч: в стартовые 45 минут «Вест Хэм» и «Лион» вели разведку боем, а облик второй половины предопределил эпизод, случившийся за пару секунд до истечения добавленного к первому тайму времени. Оборона «Вест Хэма» потеряла концентрацию, Мусса Дембеле намеревался выскочить один на один с Лукашем Фабьянски, но Аарон Крессуэлл остановил форварда «Лиона» неподалеку от линии штрафной.

Основной левый бек ВХ получил прямую красную карточку, а «Лион» — возможность доминировать во втором тайме, ведь команда Дэвида Мойеса и в равных составах не рвется играть первым номером. Итоговый счет ударов — 23:5 в пользу гостей, а на табло — две единички: на гол Джаррода Боуэна нашелся ответ только у Тангая Н`Домбеле. С учетом обстоятельств «Вест Хэм» должен быть доволен ничьей.

Любопытный факт: против «Лиона» не смогут сыграть 3 из 4 защитников «Вест Хэма», составлявшие костяк линии обороны на старте сезона. Огбонна еще осенью порвал «кресты», Крессуэлл пропустит игру из-за дисквалификации, а Зума получил травму в матче с «Брентфордом».

Прогноз «Соккер.ру»: «Вест Хэм» с экспериментальным составом обороны становится уязвим, сложно будет сыграть безупречно под напором «Лиона». Скорее всего, это последний день «молотобойцев» в Лиге Европы.

«Рейнджерс» — «Брага»

Первый матч: прямо скажем, самый скромный по афише из четырех четвертьфиналов Лиги Европы, да и сыграли в первом матче невесело: всего 12 ударов на двоих и один гол, забитый вследствие грубой ошибки: Абель Руис наказал Леона Балогуна, махнувшего мимо мяча. Минимальная победа «Браги» не тянет на значимый перевес, но все-таки борьбу на двух предыдущих стадиях «Рейнджерс» начинал с уверенных побед, становившихся залогом общего успеха в противостояниях с дортмундской «Боруссией» (4:2; 2:2) и «Црвеной Звездой» (3:0; 1:2).

Любопытный факт: «Брага» и «Рейнджерс» играли в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы в XXI веке. Шотландцы в сезоне 2007/08 уступили в решающем матче «Зениту» (0:2), а «Брага» тремя годами позже проиграла соотечественникам из «Порту» (0:1).

Прогноз «Соккер.ру»: «Рейджерс» по силам взять реванш на шумном «Айброкс Парк». Верю в общую победу шотландцев, хотя не исключаю, что ради нее потребуется играть дополнительное время, а возможно, и бить пенальти.