«Манчестер Сити» намного сильнее, чем «Реал». И в Лиге чемпионов это не имеет значения

Гвардиола знает, что в футболе не всегда побеждает сильнейший.
Надежность обороны
По допущенным моментам в ЛЧ «Реал» ниже «Манчестер Юнайтед», а команда Гвардиолы – среди лидеров. Если сравнивать показатели в топ-5, то «горожане» на первом месте, сыграв 33 матча в АПЛ, а «сливочные» на двадцать пятом после того же количества поединков. Разница огромная. Эдерсон пропустил 21 гол в чемпионате, где полно опасных соперников, а Куртуа в 29 случаях в лиге, где уровень мастерства сейчас очевидно не выше, раз «Барселона» проигрывает «Айнтрахту». Проблемы в защите у Анчелотти давно, и Карло не может их исправить без привлечения сторонней рабочей силы, вроде защитника из «Челси», чья оборона допускает меньше ошибок. Уход Варана и Рамоса не мог не сказаться.
Результат: победа «Манчестер Сити».
Тренерский фактор
Гвардиола побеждал «Эвертон» Анчелотти, но это еще одна причина для итальянца пройти в финал Лиги чемпионов. Карло мыслит такими категориями – цель, которую себе поставил, а Хосеп не так давно рассказывал, что для его команды победа в АПЛ важнее успеха в ЛЧ. Проще говоря, обманывал. Сказалось не очень хорошо, «Манчестер Сити» потратил несколько миллиардов евро уже с испанцем – зарплаты, трансферы и содержание клуба, их не отработал для шейхов, но при этом лишь раз сыграл в финале ЛЧ, причем невыразительно. «Реал» же не проигрывал в финалах турнира с 1981-го года, а после этого выиграл в семи сезонах. Лично Анчелотти брал ЛЧ пять раз как футболист и тренер. У Гвардиолы количество побед скромнее. Даже если он переиграет Карло в футбол, как Тухель отрезками, может уступить путевку в финал.
Результат: победа «Реала».
Атакующая мощь
Возвращаемся к футболу, и снова англичане вроде как фавориты. Вроде как, поскольку атакует «Реал» опасно, но не так часто, разнообразно и страшно, как «Манчестер Сити». В АПЛ «горожане» забили 80 мячей, а «сливочные» в Ла Лиге ограничились 69. Но если добавить, что 36 организовал прямыми действиями – пас или удар, Бензема, то становится понятно, что у одной команды есть сильная зависимость от форварда, а у другой с голами и передачами в АПЛ по шестнадцать разных игроков. «Реал» тоже собрал широкую обойму опасных ребят – у них примерно такое же количество народу с голевыми действиями, но разница очевидная. «Манчестер Сити» постоянно давит и создает моменты, а «Реал» не такой последовательный, другой стиль и чуть слабее результаты.
Результат: победа «Манчестер Сити».
Состояние лидеров
А вот тут снова пункт, важный для раунда на вылет, и к футболистам «Манчестер Сити» придраться легче. Каковы шансы Де Брюйне на «Золотой мяч»? Явно ниже, чем у Бензема. Причем если Карим в ЛЧ радует результативностью, то бельгиец очень невзрачно смотрится в этом турнире. На данный момент всего 1 гол, 2 ассиста. Не далеко от Джека Грилиша убежал. Конечно, латераля уровня Канселу у «Реала» сейчас нет, но Каземиро может тягаться с Родри, у Крооса больше опыта, чем у дерзких Гюндогана или Бернарду. Модрич – футболист экстра-класса, о чем напомнил фантастическим пасом тривелой, а Грилиш, Марез, Стерлинг и остальные скорее склонны к ошибкам в решающий момент, чем к подвигам. Эдерсон и Диаш хороши, но у Куртуа и Алабы не меньше опыта. Лидеры «Реала», как и молодой Винисиус, в полном порядке, а у «Манчестер Сити» именно в ЛЧ не все шло гладко, и это уже привычка.
Результат: победа «Реала».
Умение перестроится
Вот этот пункт спасает в ЛЧ, ведь «Реал» в Париже выиграл по точным ударам 8:0 и 57 % игрового времени владел мячом, а потом поехал к Бензема в Мадриде и получил по голове. «Челси» собирался отыграться – тоже вылетел. «Манчестер Сити» в этом сезоне уступал в Париже, а в прошлом отдал кубок чемпионов в руки Тухелю, но сейчас остаются надежды, всем очевидные плюсы. И не остается сомнений, что перестраиваться команда Гвардиолы не умеет. Невозможно выпустить чистого центрального форварда – его нет в заявке. Нельзя работать на невысоких скоростях, «Ливерпуль» поймал, и «Реал» тоже не пожалеет. У Гвардиолы и Анчелотти общая беда – крайне редко их команды побеждают, не будучи собой. А вот когда пытаются казаться теми, кем не являются, то проигрывают. Хосеп мудрил в плей-офф ЛЧ в прошлом и вылетал.
Результат: ничья.
Командный прессинг
В 2016-м году Зидан мог проиграть Пеллегрини – Де Брюйне, Фернандиньо и Стерлинг помнят те матчи против «Реала» Бэйла, Роналду и Модрича. Но Джо Харт не пропустил, Иско забил, и именно так началась сказка Зидана – Зинедин попал в финал, обыграл там «Атлетико» в серии пенальти, и стартовала та самая серия «Реала» в Лиге чемпионов. Команда играла на контратаках, но жестко пресекала чужие попытки – Каземиро, Модрич и Кроос были моложе, Бензема, Карвахаль и Марсело – тоже. Сейчас же между командным давлением «Сити» и «Мадрида» пропасть, поэтому если Гвардиола увидит максимальные обороты от своих подопечных, то вряд ли проиграет.
Результат: победа «Манчестер Сити».
Моральная готовность
В обычном чемпионате из двух кругов у «Реала» мало шансов против «Манчестер Сити». Гвардиола научился почти не терять очки в АПЛ, в этом отличие команды без Месси от той, что была в Каталонии. «Барселона» чаще, чем «Реал», выигрывала Ла Лигу в прошлом, там тоже была ставка на правильную игру защитников – Пике и Пуйоль допускали мало голов в ворота Вальдеса. Но сейчас новый состав Гвардиолы еще сильнее помешан на совершенстве во всех линиях. При этом «Реал», где есть молодежь, но остался народ с большим количеством кубков чемпионов в личной коллекции, морально готов лучше. «Сливочные» понимают, что поражение возможно, а их оппонент знает, что это идеальный шанс на еще один финал. Испанцы в плане давления защищены лучше.
Результат: победа «Реала».
Вывод. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:4
Балл за победу, по баллу каждому – за ничью. Получилась ничья. Хотя в умении держать мяч или гнуть свою линию первым номером «горожане» круче, чем «сливочные», и могут взбить испанцев в масло, особенно дома, в Лиге чемпионов важен также чемпионский опыт наставника, умение лидера сыграть вопреки сценарию матча, а также моральная готовность всей команды. Бензема и Модрич ни секунды не сомневаются, что им по зубам «Манчестер Сити». Причем они не собираются обыгрывать англичан явно и показательно. Это у Гвардиолы есть пунктик, связанный с поисками совершенства. А вот Анчелотти достаточно пройти дальше, как получилось против «Челси». В этом опасность встречи для «горожан», ведь гостям психологически проще. Многие ждут английский финал ЛЧ, но осталось узнать, что по этому поводу думают Куртуа, Кроос и Бензема.
После появления ВАР Барселона даже до полуфала не доходила!
Хотя даходила,один раз
Связь улавливаешь?
После появления ВАР Барселона даже до полуфала не доходила!
Хотя даходила,один раз
Связь улавливаешь?
Да,МанСити сильнее но это Реал Мадрид и Лига Чемпионов!
Да,МанСити сильнее но это Реал Мадрид и Лига Чемпионов!
"ведь «Реал» в Париже выиграл по точным ударам 8:0 и 57 % игрового времени владел мячом, а потом поехал к Бензема в Мадриде" - что?
"ведь «Реал» в Париже выиграл по точным ударам 8:0 и 57 % игрового времени владел мячом, а потом поехал к Бензема в Мадриде" - что?
Про Ман Сити сегодня уже писал, так что теперь немного о Реале...:)
Карим Бензема – главная причина, по которой Реал без одного очка чемпион Испании, а также полуфиналист ЛЧ: француз наколотил 39 голов и раздал 13 ассистов в 40 матчах сезона. Карим практически в одиночку протащил "сливочных" сначала в 1/4 финала (хет-трик в ворота ПСЖ), а затем и в 1/2 (четыре мяча в двух матчах с Челси). И это главный аргумент Реала: даже уступая своим оппонентам по игре, что мы наблюдали и в противостоянии с ПСЖ, и в противостоянии с Челси, мадридцы в любой момент могут взорваться и перевернуть ход матча. И пока Карим на ходу, такой взрыв может состояться в игре с любым оппонентом.
Реал слишком много пропускает. На ноль Реалу удалось отыграть всего в двух из последних десяти матчей: с Мальоркой и Хетафе. Четыре гола мадридцы пропустили от Барсы, два от Севильи, четыре от Челси, причём и "сине-гранатовые", и "синие" могли забивать гораздо больше. Коме того, не стоит забывать, что Реал не отыграл на ноль ни в одном из четырёх матчей плей-офф ЛЧ сезона-2021/22. А ведь таких мощных соперников, как Ман Сити, у "бланкос" в текущем сезоне ещё не было, причём закрываться так же, как это умеет делать Атлетико, "сливочные" не умеют.
Реал на протяжении всего сезона не отступает от схемы 4-3-3, не станет её менять Анчелотти и в предстоящем матче. Предположим, что Давид Алаба всё же восстановится от повреждения и сможет занять своё место в центре обороны, а вот вместо Карлоса Каземиро в старте появится Федерико Вальверде.
Ну вот кажется и УСЁ. а по поводу результата я уже писал.... Ман Сити выиграет этот матч...
Про Ман Сити сегодня уже писал, так что теперь немного о Реале...:)
Карим Бензема – главная причина, по которой Реал без одного очка чемпион Испании, а также полуфиналист ЛЧ: француз наколотил 39 голов и раздал 13 ассистов в 40 матчах сезона. Карим практически в одиночку протащил "сливочных" сначала в 1/4 финала (хет-трик в ворота ПСЖ), а затем и в 1/2 (четыре мяча в двух матчах с Челси). И это главный аргумент Реала: даже уступая своим оппонентам по игре, что мы наблюдали и в противостоянии с ПСЖ, и в противостоянии с Челси, мадридцы в любой момент могут взорваться и перевернуть ход матча. И пока Карим на ходу, такой взрыв может состояться в игре с любым оппонентом.
Реал слишком много пропускает. На ноль Реалу удалось отыграть всего в двух из последних десяти матчей: с Мальоркой и Хетафе. Четыре гола мадридцы пропустили от Барсы, два от Севильи, четыре от Челси, причём и "сине-гранатовые", и "синие" могли забивать гораздо больше. Коме того, не стоит забывать, что Реал не отыграл на ноль ни в одном из четырёх матчей плей-офф ЛЧ сезона-2021/22. А ведь таких мощных соперников, как Ман Сити, у "бланкос" в текущем сезоне ещё не было, причём закрываться так же, как это умеет делать Атлетико, "сливочные" не умеют.
Реал на протяжении всего сезона не отступает от схемы 4-3-3, не станет её менять Анчелотти и в предстоящем матче. Предположим, что Давид Алаба всё же восстановится от повреждения и сможет занять своё место в центре обороны, а вот вместо Карлоса Каземиро в старте появится Федерико Вальверде.
Ну вот кажется и УСЁ. а по поводу результата я уже писал.... Ман Сити выиграет этот матч...
В составе собраны одни из лучших игроков мира, а руководит ими пожалуй лучший тренер современности.
Да и сейчас они фавориты и более прогнозируемым должен быть финал МС-Ливерпуль.
Но Реал тоже не пальцем сделанный, они уже обыграли одного из фаворита ПСЖ и думаю не прочь подпортить планы МС. Тем более у мадридцев в составе есть Бензема, который сейчас находится на пике своей формы за всю карьеру, не смотря на возраст.
Так, что нас ожидает отличная битва.
Но если честно, хочется, что бы «Манчестер Сити» наконец то выиграл лигу чемпионов, они это заслужили, удачи им.
В составе собраны одни из лучших игроков мира, а руководит ими пожалуй лучший тренер современности.
Да и сейчас они фавориты и более прогнозируемым должен быть финал МС-Ливерпуль.
Но Реал тоже не пальцем сделанный, они уже обыграли одного из фаворита ПСЖ и думаю не прочь подпортить планы МС. Тем более у мадридцев в составе есть Бензема, который сейчас находится на пике своей формы за всю карьеру, не смотря на возраст.
Так, что нас ожидает отличная битва.
Но если честно, хочется, что бы «Манчестер Сити» наконец то выиграл лигу чемпионов, они это заслужили, удачи им.