«Манчестер Сити» намного сильнее, чем «Реал». И в Лиге чемпионов это не имеет значения

1650990531

вчера, 19:28

Гвардиола знает, что в футболе не всегда побеждает сильнейший.

Надежность обороны

По допущенным моментам в ЛЧ «Реал» ниже «Манчестер Юнайтед», а команда Гвардиолы – среди лидеров. Если сравнивать показатели в топ-5, то «горожане» на первом месте, сыграв 33 матча в АПЛ , а «сливочные» на двадцать пятом после того же количества поединков. Разница огромная. Эдерсон пропустил 21 гол в чемпионате, где полно опасных соперников, а Куртуа в 29 случаях в лиге, где уровень мастерства сейчас очевидно не выше, раз «Барселона» проигрывает «Айнтрахту». Проблемы в защите у Анчелотти давно, и Карло не может их исправить без привлечения сторонней рабочей силы, вроде защитника из «Челси», чья оборона допускает меньше ошибок. Уход Варана и Рамоса не мог не сказаться.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Тренерский фактор

Гвардиола побеждал «Эвертон» Анчелотти, но это еще одна причина для итальянца пройти в финал Лиги чемпионов. Карло мыслит такими категориями – цель, которую себе поставил, а Хосеп не так давно рассказывал, что для его команды победа в АПЛ важнее успеха в ЛЧ . Проще говоря, обманывал. Сказалось не очень хорошо, «Манчестер Сити» потратил несколько миллиардов евро уже с испанцем – зарплаты, трансферы и содержание клуба, их не отработал для шейхов, но при этом лишь раз сыграл в финале ЛЧ , причем невыразительно. «Реал» же не проигрывал в финалах турнира с 1981-го года, а после этого выиграл в семи сезонах. Лично Анчелотти брал ЛЧ пять раз как футболист и тренер. У Гвардиолы количество побед скромнее. Даже если он переиграет Карло в футбол, как Тухель отрезками, может уступить путевку в финал.

Результат: победа «Реала».

Атакующая мощь

Возвращаемся к футболу, и снова англичане вроде как фавориты. Вроде как, поскольку атакует «Реал» опасно, но не так часто, разнообразно и страшно, как «Манчестер Сити». В АПЛ «горожане» забили 80 мячей, а «сливочные» в Ла Лиге ограничились 69. Но если добавить, что 36 организовал прямыми действиями – пас или удар, Бензема, то становится понятно, что у одной команды есть сильная зависимость от форварда, а у другой с голами и передачами в АПЛ по шестнадцать разных игроков. «Реал» тоже собрал широкую обойму опасных ребят – у них примерно такое же количество народу с голевыми действиями, но разница очевидная. «Манчестер Сити» постоянно давит и создает моменты, а «Реал» не такой последовательный, другой стиль и чуть слабее результаты.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Состояние лидеров

А вот тут снова пункт, важный для раунда на вылет, и к футболистам «Манчестер Сити» придраться легче. Каковы шансы Де Брюйне на «Золотой мяч»? Явно ниже, чем у Бензема. Причем если Карим в ЛЧ радует результативностью, то бельгиец очень невзрачно смотрится в этом турнире. На данный момент всего 1 гол, 2 ассиста. Не далеко от Джека Грилиша убежал. Конечно, латераля уровня Канселу у «Реала» сейчас нет, но Каземиро может тягаться с Родри, у Крооса больше опыта, чем у дерзких Гюндогана или Бернарду. Модрич – футболист экстра-класса, о чем напомнил фантастическим пасом тривелой, а Грилиш, Марез, Стерлинг и остальные скорее склонны к ошибкам в решающий момент, чем к подвигам. Эдерсон и Диаш хороши, но у Куртуа и Алабы не меньше опыта. Лидеры «Реала», как и молодой Винисиус, в полном порядке, а у «Манчестер Сити» именно в ЛЧ не все шло гладко, и это уже привычка.

Результат: победа «Реала».

Умение перестроится

Вот этот пункт спасает в ЛЧ , ведь «Реал» в Париже выиграл по точным ударам 8:0 и 57 % игрового времени владел мячом, а потом поехал к Бензема в Мадриде и получил по голове. «Челси» собирался отыграться – тоже вылетел. «Манчестер Сити» в этом сезоне уступал в Париже, а в прошлом отдал кубок чемпионов в руки Тухелю, но сейчас остаются надежды, всем очевидные плюсы. И не остается сомнений, что перестраиваться команда Гвардиолы не умеет. Невозможно выпустить чистого центрального форварда – его нет в заявке. Нельзя работать на невысоких скоростях, «Ливерпуль» поймал, и «Реал» тоже не пожалеет. У Гвардиолы и Анчелотти общая беда – крайне редко их команды побеждают, не будучи собой. А вот когда пытаются казаться теми, кем не являются, то проигрывают. Хосеп мудрил в плей-офф ЛЧ в прошлом и вылетал.

Результат: ничья.

Командный прессинг

В 2016-м году Зидан мог проиграть Пеллегрини – Де Брюйне, Фернандиньо и Стерлинг помнят те матчи против «Реала» Бэйла, Роналду и Модрича. Но Джо Харт не пропустил, Иско забил, и именно так началась сказка Зидана – Зинедин попал в финал, обыграл там «Атлетико» в серии пенальти, и стартовала та самая серия «Реала» в Лиге чемпионов. Команда играла на контратаках, но жестко пресекала чужие попытки – Каземиро, Модрич и Кроос были моложе, Бензема, Карвахаль и Марсело – тоже. Сейчас же между командным давлением «Сити» и «Мадрида» пропасть, поэтому если Гвардиола увидит максимальные обороты от своих подопечных, то вряд ли проиграет.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Моральная готовность

В обычном чемпионате из двух кругов у «Реала» мало шансов против «Манчестер Сити». Гвардиола научился почти не терять очки в АПЛ , в этом отличие команды без Месси от той, что была в Каталонии. «Барселона» чаще, чем «Реал», выигрывала Ла Лигу в прошлом, там тоже была ставка на правильную игру защитников – Пике и Пуйоль допускали мало голов в ворота Вальдеса. Но сейчас новый состав Гвардиолы еще сильнее помешан на совершенстве во всех линиях. При этом «Реал», где есть молодежь, но остался народ с большим количеством кубков чемпионов в личной коллекции, морально готов лучше. «Сливочные» понимают, что поражение возможно, а их оппонент знает, что это идеальный шанс на еще один финал. Испанцы в плане давления защищены лучше.

Результат: победа «Реала».

Вывод. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:4