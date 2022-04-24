«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом». Матч против ЦСКА — ключевой с точки зрения борьбы за «золото»

Дерби, которое нельзя пропустить.
Важно знать о ЦСКА
1. Для ЦСКА матч с «Динамо» станет вторым московским дерби на этой недели, первое закончилось неудачно для «армейцев»: в четвертьфинале Кубка России ЦСКА с минимальным счетом уступил «Спартаку» и прекратил борьбу за трофей.
2. Еще месяц назад ЦСКА всерьез претендовал на второе место, а самые дерзкие мечтали даже о титуле, однако после серии неудачных матчей против аутсайдеров «армейцы» выпали из тройки, перед очным матчем их и динамовцев разделяют 8 очков в турнирной таблице. Только победа вернет ЦСКА в гонку за попадание на пьедестал почета.
3. Последнюю победу «армейцы» одержали 20-го марта, когда разбили «Рубин» со счетом 6:1. После этого — две ничьи и два поражения с учетом кубкового матча против «Спартака». Спад налицо, причем скорее моральный, чем физический, а резво начавшие в России зимние новички быстро выдохлись.
4. У ЦСКА только одно поражение в 10 последних домашних матчах Российской Премьер-Лиги (0:2 от «Зенита» в ноябре прошлого года). В 2022 году «ВЭБ-Арена» остается неприступной крепостью в РПЛ, правда четыре дня назад ЦСКА проиграл «Спартаку» в родных стенах в кубковом матче, что рушит магию места.
5. Присоединившийся к ЦСКА в зимнее трансферное окно Юсуф Языджи забил 8 голов в 7 матчах и является лучшим бомбардиром «армейцев» в чемпионате России, причем уже на три гола опережает идущего вторым Антона Заболотного (5 голов). Турок забивал за ЦСКА в шести первых матчах РПЛ кряду, но в прошлом туре его результативная серия прервалась в игре с «Уфой».
Важно знать о «Динамо»
1. «Динамо», как и ЦСКА, в мид-уик сражалось за выход в полуфинал Кубка России. «Бело-голубые» добились положительного результата, хотя и с огромным трудом: переиграть «Балтику» удалось только в серии пенальти. Как бы то ни было, «Динамо» идет дальше и даже сохраняет шансы на «золотой дубль». Такими перспективами на финише сезона не может похвастаться даже «Зенит», вылетевший из Кубка России.
2. В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» отстает от «Зенита» на 3 очка за пять туров до финиша. Борьба за чемпионство не окончена. Если «бело-голубые» выиграют у ЦСКА, то сравняются по очкам с петербуржцами, которые свой матч 26-го тура проведут в понедельник (гостевая игра с «Краснодаром»).
3. «Динамо» одержало сухие победы в трех последних матчах РПЛ, выиграв у «Краснодара» (1:0), «Нижнего Новгорода (1:0) и „Ахмата“ (2:0). После поражения от „Спартака“ в начале марта команда Сандро Шварца выдала беспроигрышную серию из пяти матчей (13 набранных очков из 15 возможных).
4. „Динамо“ — абсолютно лучшая команда РПЛ по игре в гостях. В 12 матчах на выезде „бело-голубые“ набрали 28 очков (9В 1Н 2П). К примеру, „Зенит“ в тех же 12 гостевых матчах набрал только 21 очко. К матчу против ЦСКА „Динамо“ подходит с серией из пяти подряд побед в чемпионате на чужих полях.
5. Вернувшийся в „Динамо“ зимой Федор Смолов забил уже 5 голов в девяти матчах. В пересчете на проведенное на поле время этот результат выглядит еще более солидно: в среднем Смолов забивает каждые 97 минут.
Интересно знать о противостоянии ЦСКА и „Динамо“
- Сандро Шварц дважды встречался с ЦСКА и выиграл оба матча — 3:2 и 2:1. Интересно, что обе победы получились волевыми.
- У ЦСКА всего лишь одна победа над „Динамо“ в девяти последних встречах.
- ЦСКА входит в тройку любимых соперников Федора Смолова: форвард забил в ворота „армейцев“ 8 голов в 18 матчах (чаще огорчал только „Урал“ и „Крылья Советов“ — 10 и 9 раз соответственно). Смолов забивал в ворота Акинфеева за „Урал“, „Краснодар“ и „Локомотив“, а вот за „Динамо“ пока не удавалось.
- В матче первого круга Чидера Эджуке открыл счет на 8-й минуте, а „Динамо“ после перерыва ответило дублем Даниила Фомина и одержало победу 2:1.
- Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий часто встречался с „Динамо“ на футбольном поле во время игровой карьеры. Любопытно, что в этой дуэли паритет: 7 побед, 8 ничьих и 7 поражений. Дважды Алексей Березуцкий забивал в рамках дерби ЦСКА — „Динамо“.
Отдел кадров
- У ЦСКА в команде все здоровы, кроме Кирилла Набабкина, у которого мышечное повреждение.
- Алексей Березуцкий был очень недоволен игрой своей команды в матче со „Спартаком“. Вероятно, стартовый состав „армейцев“ заметно изменится по сравнению с предыдущим дерби.
- В минувшие выходные Игорь Акинфеев провел 700-й матч за ЦСКА, а в кубковой игре со „Спартаком“ разменял восьмую сотню. Акинфеев — единственный футболист ЦСКА, который не заслужил ни единого упрека по итогам матча со „Спартаком“. Сыграл великолепно, совершил 8 сэйвов, раз за разом оставлял „армейцев“ в игре.
Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев — Магнуссон (Фукс), Дивеев, Щенников — Фернандес, Гбамен, Зайнутдинов, Обляков — Карраскаль, Языджи, Заболотный.
- Никола Моро получил рваную рану губы и сломал зубы после неудачного столкновения с соперником в кубковой игре с „Балтикой“. Выглядит жутковато, однако участие хорвата в матче с ЦСКА не исключено.
- Если Моро все-таки не сможет появиться на поле, в тройку полузащитников опустится Арсен Захарян. По крайней мере, это самый читаемый вариант.
Ориентировочный состав „Динамо“ (4-3-3): Шунин — Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт — Моро, Фомин, Шиманьски — Захарян, Макаров, Смолов.
Прогноз „Соккер.ру“: ЦСКА постарается реабилитироваться после поражения от „Спартака“, но „Динамо“ сейчас сильнее, и мотивация у „бело-голубых“ максимальная. Команда Сандро Шварца должна пользоваться проблемами „армейцев“ и побеждать убедительно — например, 2:0.
Ключевой его можно назвать в борьбе за серебро, так как скорее всего Динамо станет не досягаем для конкурентов.
Динамо же надо побеждать во всех оставшихся матчах и надеется на чудо, на то что Зенит ошибётся в двух матчах из пяти. Но это маловероятно, конечно, когда надо Зенит собирается и делает своё дело.
А у Динамо очень сложная концовка чемпионата предстоит, ведь стоит ему сегодня проиграть и вопрос о медалях может стоять остро, есть вероятность вообще без медалей остаться.
ЦСКА, Сочи, и даже Локо подпирает.
Так что нам предстоит посмотреть не то, что на концовку чемпионата, а на то готово ли Динамо к настоящей борьбе за золото в будущем.
Ключевой его можно назвать в борьбе за серебро, так как скорее всего Динамо станет не досягаем для конкурентов.
Динамо же надо побеждать во всех оставшихся матчах и надеется на чудо, на то что Зенит ошибётся в двух матчах из пяти. Но это маловероятно, конечно, когда надо Зенит собирается и делает своё дело.
А у Динамо очень сложная концовка чемпионата предстоит, ведь стоит ему сегодня проиграть и вопрос о медалях может стоять остро, есть вероятность вообще без медалей остаться.
ЦСКА, Сочи, и даже Локо подпирает.
Так что нам предстоит посмотреть не то, что на концовку чемпионата, а на то готово ли Динамо к настоящей борьбе за золото в будущем.