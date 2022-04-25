«Зенит» шагает к новому титулу. В соперниках команда без легионеров с одной победой в четырех матчах

День, когда чемпионская интрига в РПЛ испарится.
Осечка «Динамо» открывает «Зениту» дорогу к четвертому чемпионству подряд
В воскресенье вечером единственный конкурент «Зенита» в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге допустил роковую ошибку: «Динамо» уступило в московском дерби ЦСКА и мысленно уже рассталось с мечтами о чемпионстве. Эмоциональная реакция на поражение от ЦСКА повсеместно именно такая, хотя в случае победы «Краснодара» над «Зенитом» или даже ничьей в понедельничном матче статус-кво в чемпионской гонке сохранится.
Отыграть у «Зенита» 3 или 4 очка за четыре оставшихся тура сложно, но возможно, а вот 6 с учетом преимущества петербуржцев над «Динамо» по личным встречам практически нереально. Сегодняшний матч в Краснодаре не станет для «сине-бело-голубых» чемпионским в прямом смысле слова, однако победа над «быками» откроет даже не дорогу, а шоссе, по которому «Зенит» домчится к четвертой победе в РПЛ кряду.
У «Зенита» есть традиция: каждый апрель играть в Краснодаре…
…и неизменно добиваться результатов, приближающих чемпионство. Наверняка в РПЛ найдутся желающие поменяться с «Зенитом» календарями в следующем сезоне. Во-первых, из-за удобства. Во-вторых, из суеверной веры в удачно выбранный чемпионский график. Во всех четырех последних сезонах «Зенит» едет по турнирной дистанции, как по рельсам.
Например, в первом туре команда Сергея Семака традиционно встречается с дебютантом лиги («Енисей», «Тамбов», «Ротор») или потенциальным аутсайдером («Химки»), а на апрель в каждом из четырех сезонов был запланирован выезд в Краснодар. Только в 2020 году не удалось сыграть на юге России в середине весны, но там вмешалась пандемия, концовка чемпионата съехала на лето, матч «Краснодар» — «Зенит» состоялся в июле.
Как бы то ни было, гостевые матчи с «Краснодаром» всегда приходятся на заключительную часть чемпионата, и очень часто «Зенит» именно после поездок в столицу Кубани снимает с себя турнирное напряжение:
РПЛ 2018/19, 24 тур (20 апреля). «Краснодар» — «Зенит» — 2:3
Перед этим матчем у «Зенита» было 48 очков, а у «Краснодара» и «Локомотива» — по 42. Успех «Краснодара» мог обострить чемпионскую гонку, однако петербуржцы вырвали победу в ярчайшем матче голом Дзюбы на 90+5 минуте. «Локо» тоже потерял очки (1:1 в игре с ЦСКА), в результате чего «Зенит» спокойно доехал до титула.
РПЛ 2019/20, 26 тур (5 июля). «Краснодар» — «Зенит» — 2:4
Этот матч сдвинулся с апреля на июль из-за пандемии, но в том сезоне чемпионская гонка в РПЛ в принципе не задалась: за пять туров до финиша «Зенит» опережал ближайшего преследователя на 11 очков. Победа в результативном матче с «Краснодаром» позволила петербуржцам стать чемпионами России за четыре тура до финиша сезона.
РПЛ 2020/21, 26 тур (17 апреля). «Краснодар» — «Зенит» — 2:2
В прошлом сезоне у «Зенита» был уже не такой впечатляющий отрыв — 7 очков от «Спартака» перед матчем в Краснодаре. «Быки» могли вернуть чемпионскую интригу, но в концовке матча растеряли преимущество в два мяча, пропустив на 75-й и 86-й минутах. На этот раз «Зенит» не выиграл, но волевая ничья пошла на пользу команде: два следующих матча «сине-бело-голубые» выиграли с общим счетом 12:1, в том числе разбили 6:1 шедший победной поступью «Локомотив».
РПЛ 2021/22, 26 тур (25 апреля). «Краснодар» — «Зенит» — ?
И вот мы снова здесь. Победа в Краснодаре позволит «Зенит» оторваться от «Динамо» на 6 очков за четыре тура до окончания сезона. Неужели гостевой матч против «быков» снова станет чемпионским по смыслу?
Форма, статистика, новости
- У «Краснодара» только одна победа над «Зенитом» в десяти последних очных встречах при двух ничьих и семи поражениях.
- В четырех последних матчах на поле «Краснодара» «Зенит» одержал три победы и один раз сыграл вничью, каждый раз забивая не меньше двух голов — 2:0, 3:2, 4:2, 2:2.
- Накануне матча с «Краснодаром» «Зенит» упустил возможность оформить «золотой дубль» в этом сезоне. Команда Сергея Семака по пенальти проиграла в четвертьфинале Кубка России «Алании».
- В 2022 году «Зенит» идет без поражения в РПЛ: 5 побед и 2 ничьи.
- «Краснодар» выиграл только один из четырех последних матчей — у бедствующего «Рубина» с минимальным счетом. В этой серии встреч с «Уфой», «Динамо», «Рубином» и «Крыльями Советов» не было ни одной результативной — 1:1, 0:1, 1:0, 0:2.
- «Краснодар» лишился всех своих легионеров, в то время как «Зенит» покинул только Ярослав Ракицкий.
- Алексей Ионов, Эдуард Сперцян и Александр Черников не помогут «Краснодару» в матче с «Зенитом». На поле будет много молодых и малоизвестных футболистов, для которых игра против чемпионов России станет большим событием и большим испытанием одновременно.
Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Исаенко, Мартынович, Сорокин, Чернов — Газинский, Якимов — Манелов, Мацукатов, Олусегун — Ильин.
Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): М. Кержаков — Барриос, Чистяков, Дуглас Сантос — Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Круговой — Юри Альберто, Малком, Сергеев.
Прогноз «Соккер.ру»: после вылета из Кубка России «Зенит» захочет оперативно реабилитироваться, да иных задач, кроме победы в РПЛ, не остается. Думаю, что у молодого «Краснодара» в экспериментальном составе нет ни единого шанса против обозленного и мотивированного «Зенита». Крупная победа гостей видится закономерным исходом встречи неравных команд.
Если посмотреть на оставшиеся матчи, то Зенит должен набирать достаточно очков для того, что бы прослушать победные фанфары.
Краснодар всегда давал бой Зениту, но только давал, так как статистика с разгромным счётом в пользу Зенита. Краснодар всего 3 раза выигрывал у Зенита при 13 поражениях и 5 ничьих. гол 21 против 43. А при нынешним положении Краснодара думаю всем всё понятно, думаю разгрома южан не избежать.
Да Зенит ещё может потерять очки, но у Динамо календарь сложнее и потеря очков ожидает больше, так, что Динамо надо думать о сохранении второго место, нежели мечтать о чемпионстве.
Чемпионство Зенита оцениваю на 99%.
Если посмотреть на оставшиеся матчи, то Зенит должен набирать достаточно очков для того, что бы прослушать победные фанфары.
Краснодар всегда давал бой Зениту, но только давал, так как статистика с разгромным счётом в пользу Зенита. Краснодар всего 3 раза выигрывал у Зенита при 13 поражениях и 5 ничьих. гол 21 против 43. А при нынешним положении Краснодара думаю всем всё понятно, думаю разгрома южан не избежать.
Да Зенит ещё может потерять очки, но у Динамо календарь сложнее и потеря очков ожидает больше, так, что Динамо надо думать о сохранении второго место, нежели мечтать о чемпионстве.
Чемпионство Зенита оцениваю на 99%.
Зенит после вылета из Кубка России от Алании отправляется в Краснодар. В каком составе сыграет Краснодар, до сих пор непонятно (непонятно это, возможно, и тренерскому штабу.).У быков локальные задачи на концовку сезона (при этом Краснодар по-прежнему находится в пятерке). Зениту, играющему после Динамо и знающему, как сыграло Динамо, надо обязательно свое брать.
НО последние сезоны при Семаке мы видим, что у Зенита есть большие проблемы при игре на выезде. Вроде бы солидно смотрелись с Ахматом, а вот с Аланией уже не так убедительно, особенно в первом тайме.
Задачей Зенита было сделать золотой дубль, но из Кубка команда вылетела, поэтому ошибаться в чемпионате теперь никак нельзя. Все лидеры появятся на поле, Зенит будет играть агрессивно, постарается отобрать мяч у Краснодара, а без него он играет не очень хорошо.
Я ожидаю уверенную победу «Зенита» с форой (-1,5). Думаю, мы увидим довольно приличный по качеству матч.
Зенит после вылета из Кубка России от Алании отправляется в Краснодар. В каком составе сыграет Краснодар, до сих пор непонятно (непонятно это, возможно, и тренерскому штабу.).У быков локальные задачи на концовку сезона (при этом Краснодар по-прежнему находится в пятерке). Зениту, играющему после Динамо и знающему, как сыграло Динамо, надо обязательно свое брать.
НО последние сезоны при Семаке мы видим, что у Зенита есть большие проблемы при игре на выезде. Вроде бы солидно смотрелись с Ахматом, а вот с Аланией уже не так убедительно, особенно в первом тайме.
Задачей Зенита было сделать золотой дубль, но из Кубка команда вылетела, поэтому ошибаться в чемпионате теперь никак нельзя. Все лидеры появятся на поле, Зенит будет играть агрессивно, постарается отобрать мяч у Краснодара, а без него он играет не очень хорошо.
Я ожидаю уверенную победу «Зенита» с форой (-1,5). Думаю, мы увидим довольно приличный по качеству матч.