«Зенит» шагает к новому титулу. В соперниках команда без легионеров с одной победой в четырех матчах

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вчера, 14:28

День, когда чемпионская интрига в РПЛ испарится.

Осечка «Динамо» открывает «Зениту» дорогу к четвертому чемпионству подряд

В воскресенье вечером единственный конкурент «Зенита» в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге допустил роковую ошибку: «Динамо» уступило в московском дерби ЦСКА и мысленно уже рассталось с мечтами о чемпионстве. Эмоциональная реакция на поражение от ЦСКА повсеместно именно такая, хотя в случае победы «Краснодара» над «Зенитом» или даже ничьей в понедельничном матче статус-кво в чемпионской гонке сохранится.

Отыграть у «Зенита» 3 или 4 очка за четыре оставшихся тура сложно, но возможно, а вот 6 с учетом преимущества петербуржцев над «Динамо» по личным встречам практически нереально. Сегодняшний матч в Краснодаре не станет для «сине-бело-голубых» чемпионским в прямом смысле слова, однако победа над «быками» откроет даже не дорогу, а шоссе, по которому «Зенит» домчится к четвертой победе в РПЛ кряду.

У «Зенита» есть традиция: каждый апрель играть в Краснодаре…

…и неизменно добиваться результатов, приближающих чемпионство. Наверняка в РПЛ найдутся желающие поменяться с «Зенитом» календарями в следующем сезоне. Во-первых, из-за удобства. Во-вторых, из суеверной веры в удачно выбранный чемпионский график. Во всех четырех последних сезонах «Зенит» едет по турнирной дистанции, как по рельсам.

Например, в первом туре команда Сергея Семака традиционно встречается с дебютантом лиги («Енисей», «Тамбов», «Ротор») или потенциальным аутсайдером («Химки»), а на апрель в каждом из четырех сезонов был запланирован выезд в Краснодар. Только в 2020 году не удалось сыграть на юге России в середине весны, но там вмешалась пандемия, концовка чемпионата съехала на лето, матч «Краснодар» — «Зенит» состоялся в июле.

Как бы то ни было, гостевые матчи с «Краснодаром» всегда приходятся на заключительную часть чемпионата, и очень часто «Зенит» именно после поездок в столицу Кубани снимает с себя турнирное напряжение:

РПЛ 2018/19, 24 тур (20 апреля). «Краснодар» — «Зенит» — 2:3

Перед этим матчем у «Зенита» было 48 очков, а у «Краснодара» и «Локомотива» — по 42. Успех «Краснодара» мог обострить чемпионскую гонку, однако петербуржцы вырвали победу в ярчайшем матче голом Дзюбы на 90+5 минуте. «Локо» тоже потерял очки (1:1 в игре с ЦСКА ), в результате чего «Зенит» спокойно доехал до титула.

РПЛ 2019/20, 26 тур (5 июля). «Краснодар» — «Зенит» — 2:4

Этот матч сдвинулся с апреля на июль из-за пандемии, но в том сезоне чемпионская гонка в РПЛ в принципе не задалась: за пять туров до финиша «Зенит» опережал ближайшего преследователя на 11 очков. Победа в результативном матче с «Краснодаром» позволила петербуржцам стать чемпионами России за четыре тура до финиша сезона.

РПЛ 2020/21, 26 тур (17 апреля). «Краснодар» — «Зенит» — 2:2

В прошлом сезоне у «Зенита» был уже не такой впечатляющий отрыв — 7 очков от «Спартака» перед матчем в Краснодаре. «Быки» могли вернуть чемпионскую интригу, но в концовке матча растеряли преимущество в два мяча, пропустив на 75-й и 86-й минутах. На этот раз «Зенит» не выиграл, но волевая ничья пошла на пользу команде: два следующих матча «сине-бело-голубые» выиграли с общим счетом 12:1, в том числе разбили 6:1 шедший победной поступью «Локомотив».

РПЛ 2021/22, 26 тур (25 апреля). «Краснодар» — «Зенит» — ?

И вот мы снова здесь. Победа в Краснодаре позволит «Зенит» оторваться от «Динамо» на 6 очков за четыре тура до окончания сезона. Неужели гостевой матч против «быков» снова станет чемпионским по смыслу?

Форма, статистика, новости

- У «Краснодара» только одна победа над «Зенитом» в десяти последних очных встречах при двух ничьих и семи поражениях.

- В четырех последних матчах на поле «Краснодара» «Зенит» одержал три победы и один раз сыграл вничью, каждый раз забивая не меньше двух голов — 2:0, 3:2, 4:2, 2:2.

- Накануне матча с «Краснодаром» «Зенит» упустил возможность оформить «золотой дубль» в этом сезоне. Команда Сергея Семака по пенальти проиграла в четвертьфинале Кубка России «Алании».

- В 2022 году «Зенит» идет без поражения в РПЛ : 5 побед и 2 ничьи.

- «Краснодар» выиграл только один из четырех последних матчей — у бедствующего «Рубина» с минимальным счетом. В этой серии встреч с «Уфой», «Динамо», «Рубином» и «Крыльями Советов» не было ни одной результативной — 1:1, 0:1, 1:0, 0:2.

- «Краснодар» лишился всех своих легионеров, в то время как «Зенит» покинул только Ярослав Ракицкий.

- Алексей Ионов, Эдуард Сперцян и Александр Черников не помогут «Краснодару» в матче с «Зенитом». На поле будет много молодых и малоизвестных футболистов, для которых игра против чемпионов России станет большим событием и большим испытанием одновременно.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Исаенко, Мартынович, Сорокин, Чернов — Газинский, Якимов — Манелов, Мацукатов, Олусегун — Ильин.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): М. Кержаков — Барриос, Чистяков, Дуглас Сантос — Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Круговой — Юри Альберто, Малком, Сергеев.