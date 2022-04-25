«Краснодар» вручил «Зениту» ключи от РПЛ. Нужно выиграть 2 из 4 оставшихся матчей, чтобы стать чемпионом

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вчера, 22:26

И повторилось все, как встарь.

«Зенит» снова открывает себе путь к титулу матчем в Краснодаре

В предматчевой статье мы рассказывали об особенностях календаря Российской Премьер-Лиги в последних четырех сезонах: «Зенит» неизменно играет в Краснодаре на финише сезона (один раз в 24-м туре, трижды в 26-м) и значительно приближается к титулу после матчей с «быками». До сегодняшнего дня была победа, оставившая конкурентов далеко позади, важная во всех смыслах волевая ничья и даже чемпионская встреча.

Сразу после новой победы на футболистов «Зенита» золотые медали не вешали, но четвертая кряду победа в РПЛ стала значительно ближе. «Сине-бело-голубым» достаточно собрать половину очков, которые остаются в розыгрыше — 6 из 12. Две победы или победа и три ничьи в четырех оставшихся матчах сделают команду Сергея Семака недосягаемой, а если «Динамо» продолжит допускать осечки, то может хватить и меньшего. Де-факто «Зенит» уже чемпион России сезона 2021/22.

Матч в «Краснодаре» оказался легкой прогулкой после кубковой драки с «Аланией»

До всем известных событий, приведших к великому исходу легионеров из ФК «Краснодар» матч «быков» против «Зенита» был обречен на статус центрального в любом туре РПЛ , куда бы его не определила слепая жеребьевка или чьи-то теплые руки. Впрочем, даже когда «Краснодар» был в силе, «Зенит» его регулярно поколачивал, в том числе на прекрасной арене, окруженной изысканным парком.

Какие шансы у команды, в стартовом составе которой выходят Вячеслав Литвинов, Олег Исаенко, Никита Кривцов, Вячеслав Якимов, Сергей Волков, Олакунле Олусегун, против «Зенита» с Барриосом, бразильцами и футболистами сборной России? Силы были слишком не равны. Пожалуй, ожидания обманулись лишь в том, что «Зенит» не бросился на «Краснодар» с первых минут, не было желания снять все вопросы в первые 15 минут игры, хотя в домашнем матче команде Сергея Семака могла поступить именно так.

Здесь была разведка боем, аккуратное продвижение по флангам и ожидание возможностей для разящих выпадов, которые представились в концовке тайма: Иван Сергеев и Малком к перерыву забили два мяча и успокоили заждавшихся голов фанатов. Во втором тайме «Зенит» продолжил создавать моменты, но забил почему-то Ираклий Манелов из «Краснодара». Самые волнительные 15 минут матча для гостей были увенчаны голом Магомеда Оздоева на 87-й минуте. Сложилось впечатление, что «Зенит» сам хотел, чтобы победа получилась не будничной, а хотя бы немного драматичной.

Цифры и факты матча

Удары по воротам (в створ): 10 (4) — 19 (6)

Почти двукратное превосходство «Зенита» по количеству созданных угроз, а по качестве перевес еще более внушительный. Здесь нам поможет статистика ожидаемых голов: 0.7 xG у «Краснодара» против 3 xG у «Зенита». Иными словами, итоговый счет абсолютно закономерен: каждый забил столько голов, на сколько наиграл.

Владение мячом: 42.1% — 57.9%/Точность передач: 81% — 85%

Несмотря на отъезд легионеров, «Краснодар» от фирменного стиля не отказался, и в предыдущих турах РПЛ «быки» контролировали мяч больше своих соперников: 58% на 42% с «Динамо», 63% на 37% с «Рубином», 57% на 43% с «Крыльями Советов», 68% на 32% с «Уфой». Впервые за пять матчей «Краснодар» контролировал мяч хуже соперника, «Зенит» лишил «быков» любимой забавы.

Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ — 15 матчей

Практически полчемпионата не проигрывают, в последних 15 матчах РПЛ у «Зенита» 10 побед и 5 ничьих. Приятная для петербуржцев статистика и в очных встречах с «Краснодаром»: 6 побед и 2 ничьи в восьми последних матчах.

«Динамо» нужно три осечки «Зенита», обязательно с поражением

Итак, на вершине таблицы Российской Премьер-Лиги после 26 туров восседает «Зенит», у которого 58 очков в активе, а на втором месте «Динамо» с 52 баллами. Математически между двумя лидерами 6 очков, но с учетом регламента РПЛ — 6.5. Дело в том, что на стороне «Зенита» перевес по личным встречам (4:1; 1:1), а это первый дополнительный параметр при равенстве очков. Таким образом, шанс на титул у «Динамо» появится только в том случае, если «Зенит» потеряет, как минимум, 5 из 12 очков, находящих в розыгрыше.

Оставшиеся матчи «Зенита»: «Локомотив» (дома), «Химки» (дома), «Спартак» (выезд), «Нижний Новгород» (выезд).

Оставшиеся матчи «Динамо»: «Урал» (дома), «Крылья Советов» (выезд), «Локомотив» (дома), «Сочи» (дома).

- Если «Динамо» выиграет все оставшиеся матчи, то наберет 64 очка. «Зенит» может набрать аналогичную сумму, которая станет чемпионской из-за превосходства по дополнительным показателям, одержав две победы. Для оформления победы в РПЛ «Зениту» достаточно выиграть у «Химок» и «Нижнего Новгорода», хотя с московскими клубами команде Сергея Семака иной раз даже проще играется: в прошлом году «Локомотив» били со счетом 6:1, а «Спартак» уважали еще более крупным счетом — 7:1.

- В матчах первого круга против «Урала» (1:0), «Крыльев Советов» (0:2), «Локомотива» (1:1) и «Сочи» (1:0) динамовцы набрали 7 очков. Если представить, что «бело-голубые» повторят этот результат в матчах второго круга, то «Зениту» будет достаточно один раз сыграть вничью, чтобы чемпионство оказалось в кармане.