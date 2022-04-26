«Манчестер Сити» пора показать мощь в ЛЧ. Но «Реал» планирует применить тактику «Ливерпуля»

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сегодня, 10:58

Любой скучный футбольный сюжет – в пользу Анчелотти.

О команде Гвардиолы

- В отличие от «Реала», «горожане» активно отвлекаются на АПЛ , где у них завелся серьезный враг. «Ливерпуль» отстает на один пункт, но впереди достаточно туров для резкого разговора и обновления чемпиона. Гвардиола разминался на «Брайтоне» и «Уотфорде», но до этого проиграл в полуфинале Кубка Англии как раз Юргену Клоппу. «Манчестер Сити» можно обыграть, но важно сразу озадачить.

- Дисквалификация Канселу и проблемы со здоровьем у Уокера – хотя правый защитник, скорее всего, сыграет, заставит англичан делать перестановки с ослаблением. Канселу в этом сезоне почти не пропускает матчи, играет слева и справа, его отсутствие сегодня – проблема. Аке и Зинченко не в такой чудесной форме, хотя и Бэйла на пике у Анчелотти нет, чтобы добавить к Карвахалю.

- Гвардиоле нужно учесть опыт ПСЖ . В первой парижской игре французы загнали «Реал», но не обеспечили себе комфортное голевое преимущество, за что поплатились, еще раз встретив Бензема. У «Манчестер Сити» очевидные проблемы с реализацией моментов против соперников высокого класса. Даже «Спортингу» не забили, хотя в том случае помогал результат первого поединка. Но вряд ли «Реал» использует тактику «Атлетико» и схему «5-5-0», так играть «сливочные» попросту не умеют.

- Гюндоган, Родри и Де Брюйне прекрасно понимают, что с каждым новым поражением по пути к заветному кубку шансы на успех падают. Дело не только в моральном состоянии «Манчестер Сити», ведь команда много раз обидно покидала ЛЧ . Дело в банальных вещах, вроде времени, которые современные физики пока не знают, как четко описать. Оно неумолимо, поэтому великолепным полузащитникам «горожан» нужно оказаться лучше знаменитой тройки «Реала». Или сейчас, или никогда.

- Сравним подходы. У «Реала» многое завязано на успешности центрального нападающего – Бензема, а у Гвардиолы такого человека нет. Фодена ждем формально на острие, Мареза и Стерлинга – на флангах, если там не окажутся Грилиш и Бернарду Силва, ведь ротация позволяет «Манчестер Сити» сохранять свежесть и за счет мелких, едва заметных нюансов, гнуть свою линию с потерей темпа футбола, но без потери темпа набранных очков. Гвардиола представляет «4-3-3», где от Эдерсона и Диаша до Родри и Фодена каждому популярно объяснили, во что играть. Из непонятливых ребят там один Грилиш, но он – новичок команды.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Бернарду) – Марез (Бернарду), Фоден, Стерлинг.

О команде Анчелотти

- «Реал» оторвался на 15 пунктов от «Барселоны» и будет чемпионом Испании в обозримом будущем. Королевский клуб уступал «Челси» дома, проигрывал «Барселоне» с разницей в четыре мяча, за месяц до этого попадал под пресс Мбаппе и уступал в Париже. Но что объединяет все эти результаты? Между ними у Анчелотти одни победы. Ни одной ничьей с середины февраля. Сегодня они от мировой не откажутся, но скорее будут привычно выбирать пан или пропал.

- Можно ли назвать «Реал» Анчелотти скучной командой? Скорее да, чем нет, особенно если подразумевать понятие «рациональные». Отнимите голы и ассисты Бензема – получите коллектив, который ждет перемен в ближайшее время. Дело не только в покупке Мбаппе, которого шейхи отчаянно пытаются оставить в Париже. Алаба готовится к встрече с новым напарником – Рюдигером, но есть также дорогостоящие резервисты, которых сегодня на поле, скорее всего, не увидим.

- «Реал» странно играет в обороне. Куртуа спасал не раз, но многие соперники получают голы, даже когда проигрывают. Сегодня этот вопрос актуален, поскольку переварить все атаки «Манчестер Сити» не под силу даже более организованным защитным линиям. Недооцененный Милитао и порой переоцененный Алаба могут выдать матч мечты, в классе Карвахаля и Менди тоже нет сомнений, но тот же Каземиро порой не успевает – нагрузки у бразильца колоссальные. Про темп выше на случайно говорили. «Ливерпуль» был свежее в Кубке Англии, поэтому забил до того, как МС проснулся. Кто сегодня поразит бодростью – победит.

- Бензема и Винисиус – ребята, на голах и результативных действиях которых держится успешный «Реал». Карим позволяет себе шалости, вроде промахов с пенальти. Молодой бразилец тоже порой мажет и ошибается, но симбиоз опытных и юных футболистов часто работает. Карим – серьезный козырь «Реала» в борьбе за еще один финал Лиги чемпионов. У него 12 голов и 1 ассист в турнире в 9 матчах, а еще 36 голевых действий в Ла Лиге. Француз в невероятной форме и копил силы против «Осасуны», обороне «Манчестер Сити» не завидуем.

- В лазарете у «Реала» только бедняга Азар, Анчелотти может выбрать третьего атакующего игрока под задачи – скорее всего, поставит на пограничника между линиями в лице Вальверде. Все-таки поединок гостевой, а у «Манчестер Сити» коварная манера высокого прессинга, соединенная с быстрым выходом в атаку через длинный пас, когда нужно. Уругваец пригодится, хотя Родриго или Асенсио тоже не зря свои миллионы получают. Анчелотти в Ла Лиге дал отдохнуть многим ветеранам, явно учел опыт и тактику «Ливерпуля».

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде (Асенсио), Бензема, Винисиус.

О противостоянии команд

- В идеале Гвардиола хотел видеть в «Манчестер Сити» новую «Барселону» — команду, которая нахваталась побед в ЛЧ , не забывая об успехах в национальной лиге. Но получил скорее «Баварию», которая часто первая в АПЛ , а при этом вылетает до финалов ЛЧ . И даже единственную успешную попытку потратила, проиграв «Челси». Сейчас светит финал против «Ливерпуля», но для начала нужно пройти «Реал». Клуб, который умеет выигрывать вопреки прогнозам, ведь класс исполнителей — запредельный.

- Карло Анчелотти – «клиент» Гвардиолы. После шести встреч у Хосепа четыре победы при двух поражениях. Вот только первые встречи оказались историческими. Карло прошел «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов в 2014 году, когда сумел вернуть кубок чемпионов в Мадриде после двенадцати лет томительного ожидания. Да и поражения «Эвертона» не стоит переносить на «Реал», сейчас у Анчелотти футболисты совсем другого класса.

- Клубы встречались между собой шесть раз за последние десять лет, всегда в ЛЧ . «Реал» одержал две победы, «Манчестер Сити» — тоже. Ничьи посчитать нетрудно, но важнее смотреть, кто прошел дальше. Было два случая поединков в плей-офф, и если в первом Зидан прошел дальше, то во втором Гвардиола отыгрался – две победы «Манчестер Сити» в 2020 году. Не помогли выиграть кубок, но у многих из состава есть опыт встречи с «Реалом», что важно.