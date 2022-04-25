«Спартак» метит в стыки, а «Эвертон» может вылететь из элиты впервые за 68 лет. Кто бьется за выживание в топ-5 и РПЛ

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вчера, 19:27

«Очистку пердивом» заказывали?

Недавно мы рассказывали о командах, которые собираются провести следующий сезон в «Большой пятерке» европейских чемпионатов. «Фулхэм» уже официально вышел в АПЛ , многие клубы смотрят на успех «дачников» с завистью и продолжают драться за повышения. Но для того, чтобы кто-то поднялся, другим необходимо вылететь. Сегодня на «Соккер.ру» разговор о потенциальных неудачниках футбольного сезона.

Россия

В РПЛ намечается знатная борьба за выживание, причем если на две прямые путевки в ФНЛ претендуют три команды, то 13-е место и путевка в стыковые матчи может стать черной меткой даже для «Рубина» или «Спартака». После поражения от «Ростова» перспектива понижения в классе уже не кажется болельщикам «красно-белых» безвкусной шуткой: команда Паоло Ваноли в трех очках от зоны стыковых матчей, капитан Джикия отказывается отвечать на вопрос о возможном вылете. С Георгия и других футболистов спросят гораздо жестче, если такая немыслимая еще недавно катастрофа случится со «Спартаком» в сезон столетия.

Пока что все в руках «Спартака», но само существование такой опасности говорит о многом. Помимо москвичей, на одну из путевок в стыковые матчи претендуют «Рубин», «Нижний Новгород» и «Химки», которые выдали классную серию результатов с приходом Сергея Юрана и твердо намерены выскочить из последней четверки. Кстати, в последнем туре РПЛ нас ждет матч «Химки» — «Спартак». Как знать, что будет на кону в этой встрече? Три последних места в таблице распределят между собой «Урал», «Уфа» и «Арсенал». Вот здесь путевка в стыки будет за радость, ведь двое менее счастливых клубов вылетят в ФНЛ напрямую.

Англия

После поражения от «Ливерпуля» в дерби Мерсисайдца в зону вылета Английской Премьер-Лиги опустился «Эвертон», который в последний раз играл не в элитной лиге в сезоне 1953/54. Не так много ныне здравствующих фанатов «ирисок» помнят, как их команда играла во Втором дивизионе, ведь в последний раз такое случалось 68 лет назад, то есть самым младшим свидетелям тех событий «немного за 70».

«Эвертон» уже пожалел, что перед стартом сезона доверил команду Рафаэлю Бенитесу, но с приходом Фрэнка Лэмпарда стало лишь хуже: только 3 победы и 8 поражений в 12 матчах под руководством легенды «Челси». За шесть матчей до окончания чемпионата «Эвертон» отстает от ближайшей спасительной строчки на 2 очка, правда есть игра в запасе, победа в которой позволит обойти «Бернли».

Казалось, отставка Шона Дайча в концовке сезона станет приговором для «кларетовых», однако после ухода многолетнего тренера «Бернли» расправил крылья, набрав 7 из 9 возможных очков в трех турах. Еще одним претендентом на вылет является «Лидс», у которого есть небольшое преимущество по очкам и тоже матч в запасе относительно «Бернли».

С другой стороны, и календарь у команды Джесси Марша, сменившего по ходу сезона Марсело Бьелсу, очень сложный: впереди матчи против «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала». «Эвертону», «Бернли» или «Лидсу» достанется последняя черная метка, а вот увязшие на дне таблицы «Норвич» и «Уотфорд» уже не спасутся. Могут заказывать себе места в Чемпионшипе с видом на Премьер-Лигу, ведь постараются за год вернуться на высший уровень.

Испания

Если на вершине таблицы испанской Примеры все предельно ясно, то в борьбе за выживание самое интересное впереди. Пока среди отстающих «Леванте» и «Алавес», набравшие по 25 очков, но даже их песенка еще не спета, тем более впереди очный матч, который подарит кому-то надежду. «Леванте», если верить внутренним ощущениям, вообще не на своем месте. В апреле «лягушки» дали бой «Барселоне» и «Севильи», в обоих матчах не забивали пенальти и проиграли 2:3. До этого у них была ничья 3:3 с «Реалом» и 4 очка в матчах против «Атлетико», действующего чемпиона Испании.

У «Алавеса» тоже есть победа над «Атлетико», две ничьи с «Севильей» и одна с «Барселоной». Вот такие аутсайдеры в Испании, и ведь это только две худшие команды. «Гранада», «Кадис» и «Мальорка» тоже претендуют на вылет, хотя и они безжалостно душили лидеров по ходу сезона: у «Мальорки» две победы над «Атлетико», «Кадис» недавно обыграл «Барселону» и ни разу не проиграл полуфиналистам Лиги чемпионов в трех матчах — 0:0 с «Реалом», 3:3 и 1:0 против «Вильярреала». Как они это делают? И почему прозябают на дне таблицы?

Италия

В Серии A на дне таблицы «Салернитана» (25 очков), «Дженоа» (25) и стильная «Венеция» (22). Они пытаются догнать «Кальяри» (28) и «Сампдорию» (30). Главное событие последних недель — три победы подряд «Салернитаны». Еще буквально 10 дней назад команда, за которую играет Франк Рибери, занимала 20-е место и, казалось, была одной ногой в Серии B, однако победы над «Сампдорией», «Удинезе» и «Фиорентиной» возродили надежду на спасение. Кстати, в основе «Салернитаны» играет арендованный у ЦСКА Эмиль Бохинен.

Германия

«Гройтер Фюрт» — беспросветный аутсайдер Бундеслиги, положение этой команды безнадежно. А вот у «Арминии», «Штутгарта» и «Герты» имеются варианты. Берлинцы пока в самом благоприятном положении, у них 32 очка, ниже идут «Штутгарт» (28) и «Арминия» (26). Предпоследняя команда вылетит напрямую вместе с «Гройтер Фюртом», занявший 16-е место клуб сыграет в стыках за право остаться в Бундеслиге на следующий сезон.

Франция

Во Франции такая же система, как в Германии: двое вылетают сразу, третий с конца клуб получает «последнюю возможность» в стыках. На последнем месте сейчас «Мец» (24 очка), на предпоследнем — «Бордо» (27). Для фанатов «Бордо» это столь же драматичная ситуация, как и для их коллег по несчастью с «Гудисон Парк»: «жирондинцы» с 1949 года неизменно играют в высшем свете французского футбола.

Особых предпосылок к «всплытию» «Бордо» пока нет, поэтому борьба за непопадание в стыки выглядит отдельной главой: сейчас 18-е место занимает до недавнего времени самый титулованный клуб Франции «Сент-Этьен» (31), но «Клермон» (33), «Труа» (33), «Лорьян» (34) и «Анже» (35) тоже чувствуют холодные дыхание Лиги 2.