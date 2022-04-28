«Аугсбург» — «Кельн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:59

«Аугсбург»

«Аугсбург» одержал три победы в пяти последних турах чемпионата Германии. Также в данной серии матчей команда уступила «Баварии» (0:1) и «Герте» (0:1), а в последней игре ей удалось справиться с «Бохумом» (2:0) в гостях.

Выделим, что в 15 домашних матчах Бундеслиги «Аугсбург» обеспечил шесть побед и четыре ничьи, проиграв пять раз соперникам.

«Кельн»

«Кельн» показал максимальные результаты в трех последних матчах немецкого чемпионата. Клуб последовательно обыграл «Майнц» (3:2), «Боруссию» Менхенгладбах (3:1) и «Арминию» (3:1), поднявшись на седьмое место в турнирной таблице.

Успешность «Кельна» в гостевых матчах текущего созыва Бундеслиги следующая: четыре победы, шесть ничейных встреч и пять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» — 2.890

Ничья – 3.540

Победит «Кельн» — 2.550

Статистика

«Кельн» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых турах Бундеслиги

«Кельн» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 предыдущих матчах чемпионата

(2,5) гола в 3 предыдущих матчах чемпионата Команды обменялись голами в 3 из последних 4 матчей на поле «Аугсбурга»

Прогноз

Разместить ставку на «обе команды забьют – да» в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1.684. В таком формате противники провели большинство последних встреч на поле «Аугсбурга».