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«РБ Лейцпиг» — «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 15:38
«РБ Лейцпиг» — «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Лейцпиг»

«Лейпциг» сумел выбить из четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта». На домашней арене зафиксирована ничья (1:1), а вот на выезде удалось победить со счетом (2:0). В Бундеслиге команда борется место в еврокубках. Клуб расположился на четвертой позиции с отрывом от ближайшего преследователя на два очка.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» сумел выиграть четыре последних поединка. Команда уверенно лидирует в чемпионате Шотландии. Отрыв от «Селтика», который идет вторым составляет шесть очков. В четвертьфинале Лиги Европы удалось выбить из борьбы «Брагу». После выездного поражения (0:1) удалось на домашней арене отпраздновать победу (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лейпциг» — 1,39
  • Ничья – 5,30
  • Победит «Айнтрахт» — 9,00

Статистика

  • «Лейпциг» в одиннадцати из двенадцати последних встреч на домашней арене не проигрывает
  • «Рейнджерс» в трех последних встречах на выезде победил
  • Один матч в истории провели команды. «Лейцпиг» в товарищеской игре победил (4:0)

Прогноз

«Лейцпиг» демонстрирует по-настоящему качественный футбол, но гости будут сушить игру и не будут экспериментировать. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,74.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Лейпциг
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Вест Хэм дома получает в среднем 1,2 ЖК за матч по сезону еврокубков, Айнтрахт 3 ЖК, если просуммировать, уже есть разница с тем тоталом который выкатили БК. Следующее, у ВХ травмированные 3 с 4 основных центральных защитника, ситуация вынуждает Мойеса менять схему игры на 3-4-2-1, отсюда ВХ где то начинает действовать в несвойственной манере, то есть будут появляться ошибки которые нужно будет латать. Английские и немецкие клубы в противостояниях между собой имеют особую агрессию: наведу пример пары в ЛЧ в противостоянии Лейпцига и Ман. Сити, в двух матчах было показано 9 ЖК (+ 2КК).
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