«РБ Лейцпиг» — «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Лейцпиг»
«Лейпциг» сумел выбить из четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта». На домашней арене зафиксирована ничья (1:1), а вот на выезде удалось победить со счетом (2:0). В Бундеслиге команда борется место в еврокубках. Клуб расположился на четвертой позиции с отрывом от ближайшего преследователя на два очка.
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» сумел выиграть четыре последних поединка. Команда уверенно лидирует в чемпионате Шотландии. Отрыв от «Селтика», который идет вторым составляет шесть очков. В четвертьфинале Лиги Европы удалось выбить из борьбы «Брагу». После выездного поражения (0:1) удалось на домашней арене отпраздновать победу (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лейпциг» — 1,39
- Ничья – 5,30
- Победит «Айнтрахт» — 9,00
Статистика
- «Лейпциг» в одиннадцати из двенадцати последних встреч на домашней арене не проигрывает
- «Рейнджерс» в трех последних встречах на выезде победил
- Один матч в истории провели команды. «Лейцпиг» в товарищеской игре победил (4:0)
Прогноз
«Лейцпиг» демонстрирует по-настоящему качественный футбол, но гости будут сушить игру и не будут экспериментировать. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,74.