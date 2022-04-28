«РБ Лейцпиг» — «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 15:38

«Лейцпиг»

«Лейпциг» сумел выбить из четвертьфинала Лиги Европы «Аталанта». На домашней арене зафиксирована ничья (1:1), а вот на выезде удалось победить со счетом (2:0). В Бундеслиге команда борется место в еврокубках. Клуб расположился на четвертой позиции с отрывом от ближайшего преследователя на два очка.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» сумел выиграть четыре последних поединка. Команда уверенно лидирует в чемпионате Шотландии. Отрыв от «Селтика», который идет вторым составляет шесть очков. В четвертьфинале Лиги Европы удалось выбить из борьбы «Брагу». После выездного поражения (0:1) удалось на домашней арене отпраздновать победу (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лейпциг» — 1,39

Ничья – 5,30

Победит «Айнтрахт» — 9,00

Статистика

«Лейпциг» в одиннадцати из двенадцати последних встреч на домашней арене не проигрывает

«Рейнджерс» в трех последних встречах на выезде победил

Один матч в истории провели команды. «Лейцпиг» в товарищеской игре победил (4:0)

Прогноз

«Лейцпиг» демонстрирует по-настоящему качественный футбол, но гости будут сушить игру и не будут экспериментировать. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,74.