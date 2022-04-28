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«Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 16:08
«Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» в Лиге конференций сумел в четвертьфинале по сумме двух встреч (6:4) обыграть «Славию» Прагу. В национальном первенстве дела у клуба складываются неплохо. Он идет на третьем месте без каких-либо особых перспектив на то, чтобы подняться выше. Отрыв от четвертого места составляет три очка.

«Марсель»

«Марсель» в чемпионате Франции идет на втором месте. Команда догнать «ПСЖ» уже не сможет, опуститься ниже тоже не должна, так как отрыв перед шестой позицией составляет шесть очков. В Лиге конференций клуб сумел обыграть в четвертьфинале «ПАОК» дома со счетом 2:1 и в гостях (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фейеноорд» — 2,02
  • Ничья – 3,86
  • Победит «Марсель» — 3,74

Статистика

  • «Фейеноорд» не проигрывает в восьми домашних встречах
  • «Марсель» был сильнее в семи из десяти выездных поединках
  • Дважды в истории встречались команды – победа «Фейеноорда» (3:0) и ничья (0:0)

Прогноз

Мы считаем, что в этом поединке, рассчитывать на голевую феерию нельзя, так как команды будут действовать осторожно. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,71.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Марсель
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z3eweh4cvfmc
z3eweh4cvfmc
вчера в 18:46
Футбольный клуб «Фейеноорд» одержит победу.
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