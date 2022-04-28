«Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651151305

вчера, 16:08

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» в Лиге конференций сумел в четвертьфинале по сумме двух встреч (6:4) обыграть «Славию» Прагу. В национальном первенстве дела у клуба складываются неплохо. Он идет на третьем месте без каких-либо особых перспектив на то, чтобы подняться выше. Отрыв от четвертого места составляет три очка.

«Марсель»

«Марсель» в чемпионате Франции идет на втором месте. Команда догнать « ПСЖ » уже не сможет, опуститься ниже тоже не должна, так как отрыв перед шестой позицией составляет шесть очков. В Лиге конференций клуб сумел обыграть в четвертьфинале « ПАОК » дома со счетом 2:1 и в гостях (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» — 2,02

Ничья – 3,86

Победит «Марсель» — 3,74

Статистика

«Фейеноорд» не проигрывает в восьми домашних встречах

«Марсель» был сильнее в семи из десяти выездных поединках

Дважды в истории встречались команды – победа «Фейеноорда» (3:0) и ничья (0:0)

Прогноз

Мы считаем, что в этом поединке, рассчитывать на голевую феерию нельзя, так как команды будут действовать осторожно. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,71.