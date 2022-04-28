«Ланс» — «Нант»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ланс»
«Ланс» расположился на седьмой позиции. Команда не проигрывает в национальном первенстве уже на протяжении четырех матчей. В прошлом туре зафиксирована ничья с «ПСЖ» (1:1). Отставание от пятого места, которое дает право принять участие в еврокубках составляет три очка.
«Нант»
«Нант» из-за не самой лучшей игры на финише сезона не сумел внедриться в борьбу за еврокубки. В прошлом туре команда сумела обыграть «Бордо» (5:3) прервав свою серию из матчей без побед, которая насчитывала три поединка. Отставание от пятого места составляет семь очков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» — 1,69
- Ничья – 4,18
- Победит «Нант» — 5,40
Статистика
- «Ланс» выиграл три последних домашних матча
- «Нант» не выигрывает в двух последних встречах
- В пяти последних междусобойчиках команд «Ланс» одержал две победы
Прогноз
«Ланс» более стабилен, но все же мы считаем, что «Нант» в этой встрече зацепиться за очки. Делаем ставку на двойной шанс на команду гостей с коэффициентом 2,32.