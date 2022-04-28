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«Ланс» — «Нант»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 17:05
«Ланс» — «Нант»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ланс»

«Ланс» расположился на седьмой позиции. Команда не проигрывает в национальном первенстве уже на протяжении четырех матчей. В прошлом туре зафиксирована ничья с «ПСЖ» (1:1). Отставание от пятого места, которое дает право принять участие в еврокубках составляет три очка.

«Нант»

«Нант» из-за не самой лучшей игры на финише сезона не сумел внедриться в борьбу за еврокубки. В прошлом туре команда сумела обыграть «Бордо» (5:3) прервав свою серию из матчей без побед, которая насчитывала три поединка. Отставание от пятого места составляет семь очков.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ланс» — 1,69
  • Ничья – 4,18
  • Победит «Нант» — 5,40

Статистика

  • «Ланс» выиграл три последних домашних матча
  • «Нант» не выигрывает в двух последних встречах
  • В пяти последних междусобойчиках команд «Ланс» одержал две победы

Прогноз

«Ланс» более стабилен, но все же мы считаем, что «Нант» в этой встрече зацепиться за очки. Делаем ставку на двойной шанс на команду гостей с коэффициентом 2,32.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Ланс
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pxes9fd32zhs
pxes9fd32zhs
вчера в 20:47
Футбольный клуб «Ланс» одержит победу.
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